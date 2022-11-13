Стал алкоголиком в 13 лет, бросил школу и принял ислам: безумный путь соперника Адесаньи к титулу UFC

Голливудская история Алекса Перейры.

Алекс Перейра – титулованный кикбоксер, который сперва стал двойным чемпионом топовой организации Glory, а в 35 лет вышел на титульник UFC. Утром воскресенья бразилец подерется за пояс против Исраэля Адесаньи, которого дважды побеждал еще в Glory.

Перед громким турниром мы вспомнили тернистый путь Перейры к вершине. Путь, на котором он сражался не только с соперниками, но и с внутренними демонами.

Перейра бросил школу в 12 лет и стал алкоголиком. Он работал в магазине, каждый день пил ром со взрослыми и много дрался

Сейчас Перейра выглядит атлетом: под два метра и с идеальной мускулатурой – Алекс словно высечен из камня. Однако бразилец не всегда был спортсменом. Более того, уже в детстве Перейра страдал от алкоголизма. Родившись в крайне бедной семье, Алекс с первых дней жизни вынужден был выживать в фавелах. А в 12 лет бросил школу – пошел работать в магазин при автомастерской.

Перейра ребенком попал в коллектив взрослых мужчин, что изменило его жизнь. Уже в 13 лет Алекс стал много пить – каждый день. После работы он с коллегами распивал ром, хотя был несовершеннолетним:

«В 12 лет я решил, что школа не для меня. Я нашел работу в шиномонтажном магазине, который предлагал и кое-какие услуги механиков на стороне. Я таскал по 10 часов в день покрышки, измазанные маслом и грязью. В магазине работала большая команда людей, которая постоянно подкреплялась кашасой – бразильским ромом из сахарного тростника.

Они пили его постоянно, чтобы выдержать весь рабочий день. Сначала вкус алкоголя оттолкнул меня, потом я научился терпеть его, а потом развил к нему вкус. Я стал пить, как мои товарищи по магазину.

К 16 годам я пил по литру рома в день, смешивая его иногда с пивом. Я превратился в алкоголика, в заядлого алкоголика. Это был просто обычный стиль жизни всех, кто работал в той шиномонтажке. Мы пили и после работы тоже».

Чем старше становился Перейра, тем больше он дрался. После работы Алекс зависал в барах и клубах, где снова пил и дрался по несколько раз за вечер:

«Из-за алкоголя и своего образа жизни я стал попадать в конфликты и драки. Чаще всего я выигрывал эти драки за счет врожденной силы и инстинктов. Но меня вдруг увлекла идея научиться драться по-настоящему. Так в 21 год я и попал в кикбоксинг. Это решение изменило мою жизнь, кикбоксинг открыл ту часть моей личности, о которой я не знал раньше».

Перейра стал успешным кикбоксером, но не бросил алкоголь. Он страдал от зависимости – помогли любовь к народу и религия

Несмотря на успехи в кикбоксинге, долгое время Перейра тренировался и пил. В 2012-м, после трех лет занятий кикбоксингом, Алекс стал чемпионом Бразилии, но по-прежнему употреблял алкоголь. «Это была зависимость. Я хотел остановиться, но не мог», – признается боец.

Однако в какой-то момент Перейра понял, что так не может продолжаться. Боец изучил свою родословную и выяснил, что был стопроцентным бразильцем – без примеси африканских или европейских корней. Это наполнило Алекса любовью к своему народу и происхождению, что и помогло бросить алкоголь:

«Во мне нет ничего бразильско-европейского и бразильско-африканского. Оба моих родителя происходят корнями из племен, которые жили на этой земле до того, как на нее пришли чужаки. Так случилось, что, когда я попал в зал кикбоксинга, в нем были только такие ребята — чистокровные бразильцы.

Я стал узнавать больше и больше об этом, о моем происхождении, и это сделало меня духовнее, ближе к моей родословной. С коренного бразильского языка тупи мое прозвище Po Atan переводится как Каменная Рука. «Po» — это «рука», а «Atan» — это что-то вроде камня, плотное и крепкое.

Все это помогло мне справиться с алкоголизмом. Каждая тренировка в зале – ощущение, что я воссоединяюсь со своими корнями, со своими предками. С первых же дней я прочувствовал насколько это увлекательно».

Говорят, в излечении Перейры был еще один важный фактор – религия. Алекс не говорил об этом публично, но есть версия, что больше 7 лет назад бразилец принял ислам. Ведь в соцсетях популярно видео, на котором боец в 2015-м произносит шахаду, исламскую формулу единобожия, вслед за шейхом Халидом Такы ад-Дином, директором Федерации мусульманских ассоциаций Бразилии.

Фото: instagram.com/alexpoatanpereira; globallookpress.com/John Marshall Mantel/ZUMAPRESS.com