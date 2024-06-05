Возвращение Конора отменяется? UFC прорабатывают замену, Волкановски готов спасти турнир

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30 июня. UFC 303 в Лас-Вегасе. Долгожданное возвращение Конора Макгрегора в клетку после трехлетней паузы. Яркая афиша, промо под песню Шинейд О’Коннор, слова Уайта про рекордные продажи билетов и сочные фотографии Конора из зала.

Круто? Все замерли? Да. Но, кажется, есть шансы, что все сорвется.

UFC объявил, что турнир с участием Конора станет рекордным по продажам билетов, а потом отменил пресс-конференцию в Дублине перед боем

14 апреля UFC анонсировал бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера в полусреднем весе на UFC 303. Оба так давно не выходили в клетку, что их суммарная пауза без боев составила пять лет. Чендлер давно ждет Конора и самого большого гонорара в карьере, а сам Макгрегор уверенно говорил, что хочет провести в 2024 году сразу три поединка и забрать пояса в нескольких дивизионах.

Уже в мае президент лиги Дана Уайт заявил, что продажи билетов на турнир уже превысили $20 млн и станут рекордными. Конор же выкладывал фото из зала и обнимался с деревьями: «Я готов ко всем. Любой. Мне все равно, кто будет соперником. Я просто вернулся. Мне нужно быть активным».

Первый момент, когда что-то пошло не так – отмененная пресс-конференция в Дублине, которая планировалась на 3 июня. Что на это повлияло – неизвестно. Дана Уайт не комментировал ситуацию, а Конор сказал, что решение согласовано с лигой и вызвано независящими от них препятствиями:

«Приношу извинения ирландцам и фанатам по всему миру за причиненные неудобства. Я ценю вашу поддержку и страсть. С нетерпением жду момента, когда покажу величайшее шоу в октагоне».

Журналист Ариэль Хельвани сразу после этого сказал: «Бой все еще в силе. На данный момент он остается актуальным. Хочу, чтобы все поняли: здесь нет никакого скандала или пикантной истории. Могу на 100% сказать и подтвердить − нет ничего скандального. Нет никакого проваленного допинг-теста».

Кажется, UFC прорабатывают варианты с заменой Конора: Волкановски готов спасти турнир, а Соннен сказал о бое Чендлера и Холлоуэя за пояс BMF

Позже сразу несколько источников сообщили, что Макгрегор мог получить небольшую травму, но никаких официальных подтверждений не было. Несмотря на это, ESPN убрал рекламу турнира на сайте, а Хельвани дал новый инсайд о статусе поединка:

«Остается надежда, что бой состоится. Я бы сказал, что позитивные моменты есть. Но UFC уже опросил нескольких бойцов – руководство хочет понять, кто сможет заменить Конора, а кто согласится поучаствовать в совершенно новом поединке».

Алекс Волкановски, который осенью уже выходил на коротком уведомлении против Ислама Махачева, готов спасти главный бой UFC 303: «Да, 100%. Я не против подраться с Чендлером. Согласен на любой поединок, если он будет достаточно громким. Готов спасти турнир – кажется, теперь это моя фишка».

Как отметил экс-претендент на пояс UFC Чейл Соннен, Конор отменил не только пресс-конференцию в Дублине, но и любые взаимодействия с медиа. По его словам, возможно, Макгрегор хочет на максимуме сосредоточиться на подготовке, а все разговоры о срыве – часть шоу. При этом еще неделю назад Конор провел ночь в клубе.

«Я не верю, что за месяц до боя Макгрегор может сняться с поединка из-за микротравмы, – сказал Соннен. – Не верю, что он отмазывается. Мне кажется, бой не перенесут. Либо 29 июня они проведут бой, либо этот вариант навсегда закрыт.

Я реально вам говорю. Верю, что бой состоится. Но если Конор вдруг реально не выйдет в октагон, то будет более чем достойная замена – Чендлер подерется с Максом Холлоуэем за пояс BMF».

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что риск отмены действительно есть: «Готовьтесь расстроиться. Не хочется распространять плохие новости. Дана Уайт будет спорить и кричать в СМИ и устраивать журналистам скандалы. Но у него нет проблем с тем, чтобы их подвести.

Знаете, кого Уайт не любит подводить? Фанатов. Я связался со многими в промоушене, чтобы выяснить, что произошло, и когда все так молчат, как сейчас, то становится тревожно».

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Фото: Gettyimages.ru /Megan Briggs; Instagram/thenotoriousmma