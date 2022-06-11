Безумный самурай в UFC: живет отшельником, следует кодексу Бусидо и тренируется на деревьях – его сравнивают с Брюсом Ли

Прохазка дерется за титул этой ночью.

Иржи Прохазка – харизматичный нокаутер из UFC, который в ночь на воскресенье подерется за титул в полутяжелом весе с ветераном Гловером Тейшейрой. Бразильцу 42 года, а чеху 29 – это будет столкновение не только стилей, но и поколений. На стороне Тейшейры опыт и мастерский грэпплинг, а на стороне Прохазки – отличная антропометрия, динамит в кулаках и самурайский дух.

Сейчас Прохазка – один из самых ярких и нестандартных бойцов UFC: он дрался в Японии, увлекается восточной философией и следует кодексу самураев. В отличие от многих, Иржи показывает себя в клетке, а не за ее пределами. Чех не любит трэшток и не устраивает шоу на пресс-конференциях. Свое искусство он показывает в октагоне, где закатывает кровавые рубки, в которых охотится за нокаутом и влюбляет в себя фанатов.

Прохазка был футбольным фанатом в Чехии, а однажды пил водку из трубы мотоцикла. Но выбрал спорт и стал звездой ММА в Японии

В UFC Прохазка пришел чемпионом японского промоушена Rizin: в США одержал 2 победы – над Волканом Оздемиром и Домиником Рейесом, и сразу вышел на титульник. Считаете, что слишком рано? Возможно, но у чеха впечатляющий рекорд: 28 побед при 3 поражениях, в Японии он побеждал Вадима Немкова (нынешнего чемпиона Bellator), а в UFC показал два ярких нокаута и стал звездой. Опять же: Иржи завоевал популярность не трэштоком, а боями – что сейчас редкость. Чтобы понять феномен Прохазки, достаточно посмотреть его выступления в UFC – это старое доброе ультранасилие.

Иржи – выходец из тайского бокса, но дерется в очень нестандартной манере. Он бьет под оригинальными углами, может опускать руки, колотить себя в грудь, а каждый удар – выбрасывать в полную силу. А звучат они так, словно кто-то бьет по черепу бейсбольной битой – иногда даже через экран слышны жуткие звуки.

В юности Прохазка был бунтарем: он родился в Чехии, потерял отца в 6 лет и много дрался на улице. В 16 лет Иржи пошел на тайский бокс, а потом в ММА. Боец признается, что спорт изменил его как человека:

«За время тренировок я углубился в себя, начал познавать свои страхи. Можно сказать, что MMA сделали меня мужчиной. Я стал более уверенным в себе и возложил на плечи больше ответственности. Со временем я понял, что смешанные единоборства – не агрессия и не избиение людей, а отличная возможность развить самоконтроль, дисциплину и лучшие личностные качества».

Но мудрость пришла не сразу: в юности Прохазка дрался с футбольными фанатами и устраивал дикие вечеринки. Он работал охранником в ночном клубе, параллельно выступал в тайском боксе и ММА. По словам Михала Зауэра, близкого друга бойца, празднования Иржи после побед были легендарными. Прохазка устраивал дикие вечеринки – с громкой музыкой, танцами и алкоголем. Чех любил драться и быть центре внимания – ему нравилась такая жизнь.

«Иржи устраивал безумные вечеринки. Он немного похож на Конора Макгрегора, любит внимание, все замечают его, когда он в комнате. Он был очень забавным парнем, и всем это нравилось, потому что он любил отрываться», – вспоминает Зауэр.

На одной из таких вечеринок Прохазка, которому тогда было около 20 лет, выпил шампанское из использованного вакуумного шланга. А однажды отведал водки из топливной магистрали мотоцикла друга, у которого был включен двигатель.

«Я думаю, ему сказали, что он бессмертен. Может быть, он все еще так думает», – шутит Зауэр.

Когда Прохазка был моложе, он жадно брал от жизнь все – набрасываясь на нее так же, как и на соперников в октагоне. Он вел себя безрассудно, мало заботясь о безопасности. Будучи подростком, Иржи много дрался и попадал в конфликты почти каждую неделю. Боец признается, что за жизнь больше 100 раз дрался на улице, а также был членом хулиганской группировки, которая билась за футбольную команду «Зброевка Брно».

Прохазка дрался с фанатами других команд, нередко участвуя в побоищах 30 на 30. Сейчас Иржи сожалеет об этом опыте, а тогда он все время дрался и был кошмаром для родителей. Но именно в уличных драках боец отработал мастерство, поняв, как применять умения в экстремальной ситуации – вне спортивного зала.

«Это был следующий шаг в моей бойцовской жизни. Я все время искал себя. Все время. Я человек, и мы все ищем себя. Вот и все», – признается Иржи.

Прохазке помогло то, что он успешно выступал в ММА, где дебютировал в 2012-м. Он стал меньше драться на улицах, перестал работать охранником в ночном клубе и сконцентрировался на спорте. А впоследствии поехал в Японию, где стал чемпионом Rizin и открыл для себя местную философию. После чего изменился и уже не был прежним.

Прохазка следует кодексу самураев Бусидо. Он полюбил восточную философию в Японии, практикует медитацию, но не верит в религию

Когда Прохазка в 2013-м проиграл Абдул-Кериму Эдилову, нынешнему вице-премьеру Чечни, тренер Ярослав Ховезак подарил ученику «Книгу пяти колец» самурая Миямото Мусаси. Ховезак рассказал, что когда ему было 15, книгу ему передал тренер. И что она может помочь Прохазке пережить поражение – как в свое время помогла ему (на тот момент рекорд Иржи был 6-2).

В «Книге пяти колец» описан путь самурая: боевые техники владения мячом и иным оружием, стратегия битвы, философия и ценности японского воина. Эта книга популярна среди деловых людей в Японии, ведь философию можно применять не только в бою, но и в обычной жизни – в том числе в бизнесе.

«В книге много правды, и есть четкий порядок. Его можно использовать как в единоборствах, так и в обычной жизни», – считает Ховезак.

Прочитав книгу, Прохазка сразу начал менять свою жизнь. Спустя два года вчерашний бунтарь поехал драться в Японию – в промоушен Rizin, где еще глубже погрузился в восточную философию. Текст Мусаси, написанный в 1640-х годах, содержит пять книг – Земля, Вода, Огонь, Ветер и Пустота. В них самурай пишет о боевых искусствах, лидерстве, жизненных принципах и психологии. Прохазка увлекся восточной философией, и она стала частью его жизни.

В октябре 2019-го Прохазка победил Фабио Мальдонадо в Rizin. После чего с тренерами поехал на север Киото, чтобы посетить Сандзюсангэн-до – буддистский храм, где Мусаси провел один из своих самых известных поединков.

Там, перед святыней, синтоистский священник благословил Прохазку, последователя принципов Мусаси. «Это укрепило его на этом пути. Это был сильный опыт для всей нашей команды», – вспоминал Ховезак.

В Японии Прохазка стал практиковать медитацию и читал самурайские трактаты. Он увлекся кодексом Бусидо, и принципы самураев стали частью его жизни.

«Я следую кодексу Бусидо, моральному кодексу самурая. Семь правил воина. А также «Книге пяти колец» Миямото Мусаси, из которой я до сих пор получаю знания, которые использую в бою. Однако это относится и к жизни, кодекс Бусидо – это фактически правила жизни. Это то, что я стараюсь использовать в жизни как фундамент, на который опираюсь. Например, спокойный ум, решительность, смелость, доброта, честность, верность. И, прежде всего, честь», – рассказывает Иржи.

Тренер Прохазки заверяет, что это не образ, и боец действительно следует самурайским принципам. Он начал меняться, когда прочитал «Книгу пяти колец». Иржи был в таком восторге, что стал проповедовать близким свою философию.

«Он начал говорить со мной и другими друзьями о том, как мы должны жить. Он стал умным парнем и рассказывал нам, что нужно делать и почему. Это было резкое изменение, поворот на 180 градусов. Мы не понимали, что с ним случилось.

Он живет по пути Бусидо и все такое. И он хотел, чтобы его друзья жили так же. Он хотел, чтобы люди вокруг него были такими же», – вспоминает тренер.

Прохазка устраивает безумные тренировки. Он уходит в лес, где боксирует с деревьями, голодает и сутки отрабатывает один удар

Прохазка обожает испытания воинов прошлого, о которых прочитал в книгах. Перед боем он уходит в дом, который расположен глубоко в лесу, где тренируется и не общается с людьми. При этом он может не есть по несколько дней и медитировать, сидя в воде. А еще – каждый день наносить удары по дереву.

«Тело должно быть как камень. Тогда кулаки могут пройти сквозь тело противника, и техника будет более опасной. Это хорошая тренировка для тела. После пяти сотен и больше ударов по дереву я перехожу к мешку. Поверьте мне, это намного легче», – рассказывает Прохазка.

Однажды, чтобы отработать классическую боксерскую двойку, Прохазка пошел на дикий эксперимент. Прочитав у Мусаси, что мастера иногда били один и тот же удар сутки, Иржи решил повторить их подвиг. Уйдя в горы, он 24 часа подряд пробивал двойку, концентрируясь на идеальном исполнении. При этом Прохазка не рассчитал запасы, взяв с собой всего 5 литров воды, которые кончились через 12 часов. Остаток дня бойцу пришлось работать, страдая от жажды. К концу эксперимента он уже не чувствовал тело, но все-таки смог закончить.

Прохазка родился в католической Чехии, но не следует христианской религии. Он принял «Книгу пяти колец» в качестве своей Библии, Торы и Корана.

«Для меня это что-то вроде этого. Но я не верю в религию, потому что современный человек должен знать, что религии нет. Есть только энергия – энергия веры. Во что вы верите, это ваша религия. И это может быть что угодно. Это моя точка зрения», – говорит Иржи.

В UFC Прохазка дерется с оригинальной прической – она похожа на стрижку самурая. Жорж Сен-Пьер называет чеха будущим чемпионом. Майкл Биспинг, еще один экс-чемпион, а сейчас комментатор, сравнивает Прохазку с Брюсом Ли:

«Если вы поговорите с Иржи, то почувствуете эту атмосферу, он как чешский Брюс Ли. Это Брюс Ли из Праги с очень необычной стрижкой. Путь к победе для Гловера в том, чтобы бороться с ним, перевести его в партер, использовать свое джиу-джитсу. Обычно он так и делает. Но это не одна угроза, которая есть у Гловера. Так что, я думаю, у Гловера больше способов победить. Однако Иржи обладает безумной нокаутирующей мощью. Он нокаутировал некоторых очень крепких бойцов».

Парень, который когда-то пил водку из трубы мотоцикла, теперь идет путем самурая. Прохазка нашел то, что искал в жизни – способ и причину направить энергию во что-то важное. Теперь Иржи выражает себя в октагоне и признается, что готов погибнуть в бою. А этой ночью Прохазка подерется с Гловером Тейшейрой, чтобы взять титул UFC в полутяжелом весе.

«Я коренным образом изменился, я стал другим человеком. И я рад этому. Я все еще храню тот хаос времен юности. Но я хочу показывать его только в клетке. Я просто выхожу в клетку и иду за победой», – говорит Иржи.

Фото: Gettyimages.ru/Claus ; ufc.comJeff Bottari/Zuffa LLC; youtube.com/Jiri BJP Prochazka; instagram.com/jirkaprochazka