Не обманывайтесь – вы все хотели увидеть бой Конора. Новый кард UFC 303 точно не лучше старого

Всеобщее самовнушение.

Июнь для UFC – почти похороны: Дана Уайт, Хантер Кэмпбелл и другие матчмейкеры на ходу пересобирали прошедший UFC Saudi Arabia и предстоящий UFC 303.

В новом карде турнира в Лас-Вегасе нет Конора Макгрегора и Майкла Чендлера, но появились дикари Алекс Перейра и Иржи Прохазка. Некоторые фанаты уже говорят, что новые главный и соглавный бои преобразили турнир и сделали его более интересным.

Но я этого совсем не понимаю.

В последние годы UFC становится все более и более спортивным и соревновательным. Элементов шоу становится все меньше: мы видим молчаливых чемпионов и претендентов, обращающихся к этим чемпионам «на уважении», меньше конфликтов и настоящих личностей, выражающих себя полностью. То, какими одинаковыми предстают бойцы во влогах Embedded и на пресс-конференциях, рождает шутки.

Возможно, сам промоушен ограничивает бойцов в поведении в медиа. В документалке «Империя UFC» мы видели кадры с PR-командой промоушена, которая обсуждает Шона Стрикленда и то, как нужно правильно отработать его слова в медиа. В общем, сами UFC тоже становятся мягкими и плюшевыми. Думаю, винить в этом стоит многомиллионный контракт с ESPN (80% их акций принадлежат Disney).

На фоне такой плюшевости UFC активно продвигает различных фриковатых бойцов, ведь им нужно поддерживать репутацию точки сбора сильнейших «сэведжей» (от слова savage, которое очень любит Дана Уайт). Индеец Алекс Перейра, чешский самурай Иржи Прохазка, одетый как персонаж из Fortnite Шон О’Мэлли и куча дешевых копий Конора Макгрегора, как Илия Топурия – все они продукты маркетинга современного UFC.

Все они бойцы с хорошими навыками и интересной историей, но им не хватает остроты слова. Как только Прохазка и Перейра начинают говорить, то мгновенно превращаются из персонажей индейских и японских легенд в обычных мужиков, которые транслируют достаточно банальные вещи. Они не дают повода воспринимать их слова неоднозначно. Перейра и Прохазка – просто забавные персонажи. За что их можно любить или не любить?

О’Мэлли и Топурия – совсем печаль. Один просто не умеет говорить без подготовленных гэгов, а другой – слабо копирует Конора. Итог: интервью О’Мэлли после боя против Марлона Веры набирает 1,1 млн просмотров, интервью Топурии после победы над Волкановски – те же 1,1 млн, а спич Стрикленда после апсета против Адесаньи – 3,1 млн. Разница заметна.

В отличие от них, Макгрегор – настоящий. Как и у всех звезд UFC из прошлого, его личность не урезана и не придумана. Он органичен в роли шоумена, такого Джокера в лоре UFC, провоцирующего на эмоции даже, казалось, непоколебимого чемпиона Жозе Альдо. Самое главное: в годы прайма Конор не только говорил, но и делал. В отличие от, например, Колби Ковингтона.

Сейчас Макгрегор совсем перестал делать, но тот медийный вес, который он набрал в 2014-2016 годах, до сих пор заставляет фанатов следить за ним, любить его или ненавидеть. Даже закончившийся Конор собирает клики, просмотры, платные подписки. Вы не можете остаться равнодушным к его персоне.

А Перейра или Прохазка? Вы действительно не равнодушны к результату их боя? В этом поединке нет никаких сюжетов и истории. Прохазка снова исполнит несуразицу в октагоне, после чего скучно залежит Перейру или попадется на встречный левый хук. Не думаю, что это интригует. Уж точно не больше, чем возвращение Конора.

«Настоящие» фанаты ММА возразят: как можно предпочесть бой скатившегося Макгрегора и 38-летнего Чендлера поединку двух топовых полутяжеловесов за пояс? А они точно топовые?

Перейра, который в титульных боях в 93 кг победил двух вернувшихся после травм ударников, и Прохазка, едва не проигравший 43-летнему Гловеру Тейшейре, точно не лучше Магомеда Анкалаева, идущего на серии из 12 поединков без поражений. Насколько высока спортивная ценность титульника, в котором нет бойца с самой длинной серией побед в дивизионе?

Не хочу сказать, что мы получили плохой кард или слабый титульник. Турнир отличный: интересный бой двух джитсеров Ортеги и Лопеса в ко-мейн ивенте, перестрелка двух длинных ударников Пейджа и Гэрри, Роман Долидзе на коротком уведомлении. Главный бой хоть и не сильно интригует, но определенно получится красивым и быстрым: до решения Перейра и Прохазка точно не дойдут.

Но не нужно внушать себе и другим, что кард с боем Макгрегора и Чендлера был бы менее интересным. Его бы посмотрели и хейтеры, и фанаты, о возвращении Конора говорили бы за пределами мира ММА, о нем спросили бы каждого эксперта и бойца, до которого бы достучались. Макгрегор – все еще главная звезда ММА (невероятно, но факт), а турнир с его возвращением – самое яркое событие года в UFC.

А нынешний UFC 303 – просто хороший и интересный ивент. Но не более того.

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Конор закончился – хватит иллюзий

Фото: Gettyimages.ru /Luke Hales, Stacy Revere, Sarah Stier