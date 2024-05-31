Конор подозревает у Махачева стафилококк. Хм, как он это понял по фото?

Поговорили с врачами.

Бой Ислама Махачева и Дастина Порье , если верить Конору Макгрегору, может сорваться – тот заподозрил у Махачева золотистый стафилококк, тяжелую инфекцию, из-за которой в последние годы отменили десятки боев. Сам Махачев опроверг информацию о проблемах со здоровьем.

Что это за болезнь и может ли она повлиять на бой Махачева?

Золотистый стафилококк – чума бойцов ММА, которая «убила» соперника Федора и уже встречалась в команде Хабиба

Золотистый стафилококк часто поражает спортсменов в борьбе, грэпплинге и ММА. Стафилококк – бактерия, которая находится на коже. Воспаление начинается, если она попадает в рану. На тренировках ММА борются и получают повреждения – так стафилококк обычно попадает в организм.

«Золотистый стафилококк – постоянный житель поверхности кожи. При любом повреждении кожи, будь то царапина или ссадина, он попадает в рану и вызывает инфекцию в виде прыща, фурункула или другого образования. Пока нет повреждения, он к нам внутрь подкожно не попадает», – рассказал Sports врач Валентин Беляевский, много лет работавший в футболе («Ростов») и российских лигах ММА.

Обычно все начинается с появления небольшого гнойника. Постепенно кожа вокруг него отекает и болит, без лечения возникает головная боль, температура до 38 °C, развивается гнойный абсцесс.

«Если поймать такой гнойник в самом начале и обработать антибактериальными средствами, можно предотвратить осложнения. Хотя зачастую стафилококки устойчивы к антибиотикам и справиться с ними быстро не получается.

Следующий этап лечения – хирургическое вмешательство. Во время операции фурункул рассекают под местной анестезией и очищают гнойную полость. После человеку требуется курс антибактериальной терапии», – рассказала Sports врач-дерматолог, пластический хирург Антонина Мнева.

В ММА случаев заражения золотистым стафилококком много. Самый жуткий – Кевин Рэндлман, который в 2004-м бросил Емельяненко на шею вирусным суплексом . Рэндлман сидел на стероидах и выглядел бодибилдером, но после 2007-го сильно сдал.

Причина – золотистый стафилококк: он оставил в теле дыры размером с кулак и подорвал здоровье. Рэндлман выжил, но проиграл почти все бои, а через девять лет умер – ему было всего 44. Перед смертью он так описывал болезнь:

«Началось все как крошечный ушиб, но оно разрослось, а ты знаешь, что может произойти, если волдырь или ушиб начинает расти. То, что случилось у меня – просто безумие. Врачи сказали, что не будь я таким сильным, то был бы уже давно на приеме у патологоанатома. Мои печень, почки и легкие не работали как надо».

Свежий случай в UFC – средневес Пауло Коста, который в октябре 2023-го снялся с боя с Хамзатом Чимаевым. Косту обвиняли в трусости, но он показал фото из больницы – на локте были дыры.

Порье тоже страдал из-за стафилококка – в конце 2022-го попал в больницу: у него опухла нога , антибиотики долго не работали. В команде Хабиба тоже болели: в 2020-м Умар Нурмагомедов слетел с боя против Сергея Морозова из-за инфекции. Хабиб до последнего надеялся , что двоюродный брат выступит:

«Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая вызвана стафилококковой инфекцией. Несмотря на это, он и вся наша команда были настроены, что он выступит. Сегодня утром, перед нашим вылетом в Абу-Даби, ему стало хуже и его госпитализировали в Дубае».

Почему Конор уверен, что у Махачева стафилококк? Все из-за фото – мы показали его врачу

Конор уверен, что у Махачева золотистый стафилококк – из-за фотографии для UFC перед боем. На ней у Махачева виден след на ноге – на тренировках он скрывал его бандажом.

«Снова стафилококк. Его команда заражена, не сомневайтесь в этом. Грязнули, как же вы надоели! Помойтесь, черт возьми! Стирайте свою одежду, мойте маты. И делайте это каждый день, придурки», – написал Конор, хотя потом удалил пост.

Врач Беляевский допускает, что Махачев мог перенести стафилококковую инфекцию. Но нужны анализы, чтобы сказать наверняка: «Сделать диагноз по фото мы не можем. Об этом можно говорить, только сделав посев, узнав, какая там инфекция. Но обычно это он, тот самый золотистый стафилококк, о котором все знают. В 90% случаев это он».

Белевский не согласен с Конором, что причина заражения – гигиена. Для бойца ММА это случайность: «Золотистый стафилококк находится на поверхности кожи почти у всех людей – это норма. Как только происходит любое повреждение, а бойцы ММА им подвержены, туда попадает стафилококк. Это не значит, что его занесли. Это не значит, что человек плохо моется. Это значит, что он подвержен постоянным повреждениям.

Весогонка на это не может повлиять. На это влияет случайность: произошло повреждение, ссадина, царапина, туда попадает золотистый стафилококк – все. Нормальная история для всех спортсменов – борцов или футболистов».

Врач Антонина Мнева считает, что бойцы заражаются по трем причинам – снижение иммунитета, повышенное потоотделение и частые повреждения:

«Во время борьбы в кровь выбрасывается большое количество гормона стресса кортизола, из-за чего кратковременно снижаются защитные силы иммунитета, а потоотделение усиливается, что способствует более легкому распространению бактерий по коже. Раны на коже буквально открывают ворота для инфекций. Все это делает бойцов более уязвимыми к разного рода инфекционным заболеваниям, особенно кожным».

Насколько строго UFC относится к болезни? Бойцы регулярно обманывают медкомиссии и дерутся с инфекцией

Выступить со стафилококком в UFC реально. Это происходит системно – россиянка Виктория Дудакова в октябре-2023 скрыла его от медкомиссии и победила:

«Доктора, которые сейчас [после боя] меня осмотрели, ругались с менеджером, спрашивали: «Почему вы нам раньше не сказали, мы бы не допустили на бой. У меня все в крови было после боя, потому что у меня начался абсцесс, у меня стафилококк в таких местах… которые не принято называть».

Уайт разозлился на Дудакову и выдал спорную цитату : она виновата, что заговорила – а не в том, что вышла на бой с инфекцией: «Если вы собираетесь врать и скрывать такие травмы, то делайте это по дороге домой. Все так делают. Почему ты сидишь здесь после боя и рассказываешь, что у тебя было заражение? Это просто чертовски странно, если честно».

Споры, почему зараженные бойцы дерутся в UFC, ведутся давно. Громкий случай из 2017-го – Кевин Ли дрался с инфекцией против Тони Фергюсона: он не поехал в больницу, скрыл болезнь и устал после первого раунда. Потом признался, что недооценил стафилококк и с трудом согнал вес – организм был ослаблен.

После этого боя Доктор Рэй Монселл, председатель ARP (Ассоциации врачей на ринге), объяснил правила допуска:

«Спортсмен может драться с инфекцией, не связанной с золотистым стафилококком, если он в течение 72 часов получал пероральные антибиотики. Не должно быть новых поражений или системных симптомов (лихорадки, усталости) и активных дренирующих поражений в течение 48 часов.

При подозрении на инфекции золотистым стафилококком спортсмен может драться, если он лечился пероральными антибиотиками не менее 10 дней. При наличии абсцесса следует заподозрить золотистый стафилококк. Никому не следует разрешать соревноваться с активным дренирующим поражением или абсцессом».

Поэтому наличие симптомов инфекции на теле Махачева не показатель, что бой отменят. Врач Беляевский подтвердил, что UFC может допустить Махачева – даже если диагноз подтвердится:

«Это заболевание не заразное, если у человека нет никаких повреждений. Говорить, что Ислама не допустят, потому что у него прыщик на ноге, это глупо. Допускали с более серьезными вещами. То, что я вижу на фото, обычно это не показатель для недопуска».

Может ли инфекция повлиять на форму Махачева? Бойцы уверены, что да: из-за стафилококка и антибиотиков им трудно гонять вес, нет сил и подводит кардио

Если Махачев столкнулся с инфекцией, это не значит, что его снимут с боя. Порье в прошлом бою победил Бенуа Сен-Дени – тот вышел со следом от стафилококковой инфекции на лбу.

После поражения Сен-Дени оправдывался, что проиграл из-за инфекции – тяжело согнал вес, дрался без сил и быстро устал. Он рассказал , как болезнь влияет на бойца:

«При стафилококковой инфекции иногда за пять дней ты набираешь форму. Иногда за неделю, иногда за восемь дней. Проблема в стрессе и снижении веса, инфекции, мой организм не справился с обеими задачами – не смог сбросить вес, находясь на очень строгой диете, и одновременно лечить инфекцию.

Я надеялся, что после пяти дней приема антибиотиков восстановлюсь – по крайней мере на 90%. Но в бою у меня не было рефлексов, я был не в форме».

Если Махачев подхватил инфекцию и пропил антибиотики, это может усложнить весогонку и снизить выносливость. Это подтвердил Даниэль Кормье, комментировавший бой Сен-Дени: «Инфекция истощает вас. Вы быстро устанете». Если инфекция развивается без лечения, проблем может быть еще больше.

Но команда Махачева отрицает факт инфекции. После твита Конора представитель чемпиона заявил : «У Ислама нет никаких проблем со здоровьем. Любые сообщения на этот счет – неправда».

Вспоминается, что при заражении Умара Хабиб упомянул: они собирались драться, несмотря на инфекцию. Поэтому наличие у Махачева заражения и то, угрожает ли оно Порье, определят только врачи.

«В первый день Рамадана играл в PUBG. После этого без компьютера». Ислам Махачев, которого вы не знали

«Хочу поговорить с мудаком, которому понравилась эта идея». Что не так с новыми перчатками UFC?

Фото: East News /AP Photo/Isaac Brekken; РИА Новости /Рамиль Ситдиков; fighttime.ru ; Gettyimages.ru /Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images, Megan Briggs