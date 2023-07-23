Что нужно знать о UFC 291 до боев?

В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити пройдет турнир UFC 291 – очень приятный по именам ивент на фоне летнего затишья.

В главном событии пройдет титульный бой в легком весе за пояс BMF между Дастином Порье и Джастином Гейджи. В 2018 году Порье уже побеждал Гейджи нокаутом в четвертом раунде – после этого оба заходили на титульник против Хабиба (оба проиграли), а теперь разыграют уникальный пояс и снова устроят бойню в стойке.

Кажется, что и Порье, и Гейджи далеки от образа главных засранцев промоушена (единственным обладателем пояса BMF был Хорхе Масвидаль, который победил Нейта Диаза). Но победа и новый дополнительный статус максимально приблизят одного из них к титульнику – против сильнейшего в бою Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

В соглавном событии подерутся полутяжеловесы Ян Блахович и Алекс Перейра. Блахович выйдет в октагон впервые после спорного боя против Магомеда Анкалаева, который завершился вничью. Перейра поднялся из среднего веса и дебютирует в дивизионе против одного из лидеров.

Изначально UFC говорил, что бой Блаховича и Перейры не будет титульным, но сам же внес непонятки, выпустив пост с указанием двух титульников. Либо это ошибка сммщика, либо прогрев и привлечение внимания – актуально после того, как действующий чемпион Джамал Хилл освободил пояс из-за травмы.

К сожалению, турнир потерял еще один интересный бой между Пауло Костой и Икрамом Алискеровым. Сомнения о проведении такого поединка появились сразу, но все решилось за полторы недели до ивента. Теперь оба подерутся на UFC 294 в Абу-Даби, но не друг с другом: Коста – с Хамзатом Чимаевым, Алискеров – с Нассурдином Имавовым.

Главные бои турнира :

• Дастин Порье – Джастин Гейджи;

• Ян Блахович – Алекс Перейра;

• Тони Фергюсон – Бобби Грин;

• Стивен Томпсон – Мичел Перейра;

• Деррик Льюис – Маркос Рожерио де Лима;

• Майкл Кьеза – Кевин Холланд;

• Роман Копылов – Клаудио Рибейро.

Бои основного карда начнутся в 05:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию!