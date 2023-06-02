Ашалеть!
Блог

Почему Тони Фергюсон закончился и мог ли на пике справиться с Хабибом?

Тони Фергюсон Тони Фергюсон
MMA MMA
UFC UFC
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Суператлет, но слабый боец по скиллам.

Тони Фергюсон возвращается. Его новым соперником станет Бобби Грин, с которым он подерется на UFC 291. Грин подходит к этому бою после поражения нокаутом от Дрю Добера, но все равно будет фаворитом.

Спад Фергюсона катастрофичен: после 12 побед подряд – пять поражений, каждое из которых – разгромное. Почему Фергюсон закончился как топ-боец? И был ли таким на самом деле?

Легендарные тренировки сделали из Фергюсона суператлета. Благодаря выносливости и крепкой челюсти он забирал даже проигранные бои

Тони Фергюсон с ранних лет был атлетом. В старшей школе он занимался американским футболом, бейсболом и вольной борьбой, позже – боролся в университете, выиграв чемпионат NCWA в категории до 74 кг в 2006 году.

Уже после захода в ММА к физической одаренности добавилась рабочая этика. «Поработать с таким парнем, как Фергюсон, было невероятно. Мы тренировались по 6,5 часов подряд, а затем делали небольшой перерыв. Мы смотрели «Рокки 4», а в полночь отправлялись на пробежку… Парень удивителен. Он просто профессор!» – рассказывал экс-боец UFC Джереми Стивенс. При этом Фергюсон большую часть карьеры работал самостоятельно у себя в коттедже в горах, что добавляло тренировкам сложности.

Удивляло не только потраченное на тренировки время, но и сами упражнения. Сальто, брейк-данс, стойка на голове, работа на боксерской груше с закрытыми глазами – больше похоже на абсурдно-олдскульные упражнения из фильмов про Рокки. Вряд ли в больших залах вроде АКА и АТТ используют такие упражнения, но в случае Фергюсона они действительно помогли. Потому что такая работа прокачивает вестибулярный аппарат = улучшает координацию при нокдаунах. В карьере Фергюсона было три боя, в которых он быстро восстанавливался после нокаутов.

Первый – против Абеля Трухильо в декабре-2014. Тони уже в начале боя совершил классическую ошибку – пробил лоу-кик с опущенными вниз руками и съел тяжелейший удар с правой. После чего мгновенно встал, защитился от силового тейкдауна и продолжил поединок в стойке. Первый раунд был под контролем Трухильо до того момента, пока до конца раунда не осталось полторы минуты. После этого Фергюсон включился и врубил прессинг. Второй раунд Трухильо начал так же активно, но остановился еще быстрее – Фергюсон его финишировал.

Похожий сценарий был в бою против Ландо Ваннаты. Прошло полтора года: Фергюсон был на третьем месте в рейтинге, когда ему назначили бой против Майкла Кьезы, который травмировался. Тогда Ванната дебютировал в UFC и выглядел как ветеран ММА: показывал отличный футворк и использовал дыры в боксе Фергюсона – слабую работу корпусом, беззащитность перед контратаками и все те же кики с опущенными руками.

В конце раунда Ванната едва не нокаутировал Фергюсона, но тот спасся на земле, сделав несколько кувырков. Во втором раунде сыграл роль короткий тренировочный лагерь Ваннаты и невероятный темп и прессинг Фергюсона. Тони финишировал соперника в конце раунда любимым приемом – удушающим Д’Арс.

В одном из лучших поединков в истории UFC против Энтони Петтиса тоже было восстановление Фергюсона после нокдауна – те самые кувырки по октагону после идеального попадания от Петтиса, во время которых Тони не только ушел от добивания, но и рассек сопернику голову.

Важный момент: тренер Петтиса Дюк Руфус в перерыве сделал абсолютно точную подсказку – атаковать Фергюсона в момент кика. Петтис исполнил ее в точности, но все равно не наказал Тони за вечную ошибку. Это хорошо описывает Фергюсона того времени – все видели его недочеты и неточности, но никто ничего не противопоставил на протяжении 12 боев. Выносливость, крепкая челюсть и непредсказуемость позволяли ему забирать даже проигранные бои.

Фанаты полюбили Фергюсона за уникальный стиль – соперники просто не справлялись с создаваемым им хаосом

Длительные тренировки в высокогорье и огромный арсенал приемов из различных боевых искусств (в том числе, восточных) сделали Фергюсона кошмарным противником для любого бойца. Первая опасность – размах рук. 194 см при росте в 180 см – невероятный показатель. Для сравнения: у бывшего чемпиона в полутяжелой и тяжелой весовых категориях Даниэля Кормье размах рук составляет 183 см, у Хабиба – 177 см, у Конора – 188 см.

Фергюсон умело пользовался антропометрией. Для контроля дистанции он использовал джеб и даже длинный апперкот – настолько превосходил соперников в длине рук. Когда ударники сокращали дистанцию и входили в близкий бой, Фергюсон подключал локти: «Болельщики называют мой удар локтем снизу коронным. Наверное, это так. Никто не ожидает, что пропустит такой удар снизу. Очень коварное движение».

Базовая составляющая его работы в стойке – кики. Фергюсон наносил удары ногами абсолютно из любого положения. Он использовал фронт-кики как джебы для связки ударов в комбинации. Загонял лоу-киками противников к сетке, после чего атаковал локтями. Как и с остальными приемами, у Фергюсона не было отточенной техники ударов ногами – он просто наносил их не в тайминг, вне ритма, в те моменты, когда соперник меньше всего этого ожидал.

Тони порождал настоящий хаос в октагоне, но не был нерешаемой задачей для ударника, что показал Джастин Гейджи – при этом ударники того периода были идеальными соперниками для него. Один из лучших поединков в карьере Фергюсона против Эдсона Барбозы – лучший пример.

Первый раунд – один из лучших в истории UFC: иманари-роллы и сумасшедший прессинг от Фергюсона, удары с разворота и работа по корпусу от Барбозы. Тони делал то, что умел лучше всего – шел вперед, несмотря на удары соперника. Барбоза отлично отстреливался, вскрыв все проблемы Фергюсона в боксе – плохая защита от хуков и недостаточная работа корпусом.

Проблема самого Барбозы, что он очень сильно вкладывался в удары, расходуя тонны энергии. Фергюсон выдерживал все попадания, отлично миксуя приемы – иманари-роллы, локти 6-12, лоу-кики, работа снизу в партере. К концу раунда Барбоза выдохся.

Во втором раунде Фергюсон включил сумасшедшее давление и уже на первых секундах разрезал лицо соперника локтем на сближении. Барбоза продолжал отстреливаться, повалил Фергюсона, но на земле получил больше урона, чем нанес сам. К концу раунда Фергюсон завершил поединок Д’Арсом.

У Фергюсона слабые показатели в борьбе, хотя вольник с черным поясом по БЖЖ. Кажется, он не справился бы с Хабибом

Тони Фергюсон – черный пояс по БЖЖ под руководством Эдди Браво и вольник, побеждавший на крупных университетских соревнованиях. Половина побед в его знаменитой серии – удушающими. Казалось бы, что Тони – топовый грэпплер, который действительно представлял огромную угрозу в партере даже для Нурмагомедова. Это не совсем так.

Если ориентироваться на сухую статистику, то у Фергюсона достаточно средние показатели. У него 67% защищенных тейкдаунов. Для сравнения: сейчас лидер по этому показателю – Ислам Махачев, у него 91% защищенных тейкдаунов, у Хабиба – 85%. У Конора – 67%, идентичный Фергюсону показатель.

Контраргумент – Фергюсон часто специально принимал положение гарда, чтобы атаковать снизу. Да, его локти снизу были действительно очень опасными, но сабмишены – не очень. В среднем у него одна попытка болевого или удушающего приема за 15 минут, и сейчас он даже не в топ-10 по этому показателю. У лидирующего Чарльза Оливейры, который часто использует ту же тактику, три попытки сабмишена в среднем за 15 минут. Даже если убрать пять последних боев Фергюсона, то его показатель все равно будет меньше, чем у Оливейры.

У Фергюсона неидеальный атакующий грэпплинг. 41% успешных тейкдаунов, 0,44 в среднем за бой – не показатели борца. Тогда откуда столько финишей сабмишенами? В большинстве боев он ловил на удушающие уже уставших и потрясенных соперников. Действительно впечатляющим был финиш лишь в поединке против Кевина Ли, но и там Фергюсон поймал Ли на треугольник только в третьем раунде, когда преимущество в выносливости стало значительным.

Кажется, что Фергюсон даже в лучшей форме не победил бы Хабиба. У Фергюсона недостаточно навыков борьбы, а атаковать Нурмагомедова снизу очень тяжело из-за его невероятного контроля сверху. «Что в нем уникального? Его понимание, как правильно распределить вес. Он точно знает, в каком положении должен оказаться я, чтобы вернуться на ноги, и не дает этого сделать. Его понимание грэпплинга впечатляет. Лучший грэпплинг, с которым мне доводилось сталкиваться», – говорил Дастин Порье про Нурмагомедова.

Слабая сторона джиу-джитсу Фергюсона в том же, в чем и сильная. Он очень активен на земле, постоянно ищет шанс выйти на прием или атаковать локтями. И если против плохих грэпплеров это позволяет наносить урон и угрожать сабмишенами, то против сильных – приводит к большому количеству шансов для обеих сторон. Шансы – это не только возможности выйти на болевой или удушающий, но и получить доминирующую, контролирующую позицию. Хабиб никогда не упускал таких шансов.

С возрастом Фергюсон потерял превосходство в выносливости и физике. После поражения Чендлеру большая карьера выдохлась

Теперь физический пик Фергюсона закончился. Это стало катастрофой. Его стиль строился на превосходстве в выносливости, темпе, в надежной челюсти и характере. Возраст это забрал.

Падение началось с травмы перед UFC 223, которую он не долечил и вышел на бой с Петтисом на UFC 229. Его подвижность заметно уменьшилась, а кики соперника наносили значительный урон. Похожая история была и в бою с Серроне.

Гейджи закончил легендарную серию Фергюсона в стиле самого Тони – жестоко и кроваво. Он воспользовался всеми слабостями Фергюсона в стойке, был спокоен и расчетлив. Тревор Уиттман строго контролировал бой, напоминая между раундами, что с Фергюсоном нельзя рубиться.

Если Фергюсон из 2017-го мог бы включить сумасшедший темп и пойти на удары Гейджи, пробовать иманари-роллы и другие трюки, то Фергюсон из 2020-го лишился всех точек для превосходства. Он просто пропускал удары – за каждую из многочисленных ошибок в технике. Процент попаданий Гейджи – 72%. За 4,5 раунда Фергюсон пропустил 100 ударов в голову.

Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш вскрыли недостатки Фергюсона в грэпплинге, контролировав его на земле суммарно 24 минуты из 30. Фергюсон выглядел потерянным, его никогда до этого не держали на земле так долго и безнадежно. И Оливейра, и Дариуш быстро проходили в безопасные позиции, в которых Тони не мог их атаковать. Встать из-под сильных физически и технически грэпплеров Фергюсон не мог.

Майкл Чендлер сломал последнюю сильную сторону Тони Фергюсона – челюсть. Первый раунд боя для Фергюсона шел хорошо, так как Чендлер – стилистически самый удобный для него соперник: низкий, со слабой защитой в стойке, небольшим арсеналом атак и огромной мышечной массой. Но Чендлер исполнил удар, который не исполнял никогда – на этом большая карьера Фергюсона закончилась, а бой с Диазом сложно считать поединком двух профессионалов.

Мы недооцениваем Генри Сехудо. Он суператлет, который вырос из вольника-олимпийца в одного из лучших бойцов ММА

Фото: Gettyimages.ru/Alex Trautwig / Staff, Harry How / Staff, Douglas P. DeFelice / Stringer, Carmen Mandato / Staff; East News/AP Photo/John Locher

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Степанов
Тони стилистически никогда не вывез бы Хабиба. Потому что Хабиб не лежит на соперниках ради контроля, а ищет финиш. БЖЖ бы сработало, мы видели что делал Хабиб с РДА, с Порье.
Тони людей без партера не смог вывезти, какой Хабиб))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Azamat Abdukadyroff
Могли справиться с Хабибом ? Нет конечно . Хабиб не избегал , он просто не смог уложиться в весе и все
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вася Енотов
Смотря что считать пиком формы Антония. Это явно не времена поединков с Петтисом, Ванатой и Ли, где Кукуй побеждал каким-то чудесным образом. Он абсолютный крейзик и фрик и возможно за счёт этого и побеждал соперников, которые тупо не могли его прочитать и придумать геймплан. Теоретически конечно мог победить Хабиба за счёт логтей в партере и умения терпеть болевые... Ну и конечно же кардио. Но это в теории, на практике Хабиб бы скорее всего победил. Про Тони после Гейджи и говорить нет смысла, это какая-то бледная тень клона соседа Тони.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий