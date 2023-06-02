Суператлет, но слабый боец по скиллам.

Тони Фергюсон возвращается. Его новым соперником станет Бобби Грин, с которым он подерется на UFC 291. Грин подходит к этому бою после поражения нокаутом от Дрю Добера, но все равно будет фаворитом.

Спад Фергюсона катастрофичен: после 12 побед подряд – пять поражений, каждое из которых – разгромное. Почему Фергюсон закончился как топ-боец? И был ли таким на самом деле?

Легендарные тренировки сделали из Фергюсона суператлета. Благодаря выносливости и крепкой челюсти он забирал даже проигранные бои

Тони Фергюсон с ранних лет был атлетом. В старшей школе он занимался американским футболом, бейсболом и вольной борьбой, позже – боролся в университете, выиграв чемпионат NCWA в категории до 74 кг в 2006 году.

Уже после захода в ММА к физической одаренности добавилась рабочая этика. «Поработать с таким парнем, как Фергюсон, было невероятно. Мы тренировались по 6,5 часов подряд, а затем делали небольшой перерыв. Мы смотрели «Рокки 4», а в полночь отправлялись на пробежку… Парень удивителен. Он просто профессор!» – рассказывал экс-боец UFC Джереми Стивенс. При этом Фергюсон большую часть карьеры работал самостоятельно у себя в коттедже в горах, что добавляло тренировкам сложности.

Удивляло не только потраченное на тренировки время, но и сами упражнения. Сальто, брейк-данс, стойка на голове, работа на боксерской груше с закрытыми глазами – больше похоже на абсурдно-олдскульные упражнения из фильмов про Рокки. Вряд ли в больших залах вроде АКА и АТТ используют такие упражнения, но в случае Фергюсона они действительно помогли. Потому что такая работа прокачивает вестибулярный аппарат = улучшает координацию при нокдаунах. В карьере Фергюсона было три боя, в которых он быстро восстанавливался после нокаутов.

Первый – против Абеля Трухильо в декабре-2014. Тони уже в начале боя совершил классическую ошибку – пробил лоу-кик с опущенными вниз руками и съел тяжелейший удар с правой. После чего мгновенно встал, защитился от силового тейкдауна и продолжил поединок в стойке. Первый раунд был под контролем Трухильо до того момента, пока до конца раунда не осталось полторы минуты. После этого Фергюсон включился и врубил прессинг. Второй раунд Трухильо начал так же активно, но остановился еще быстрее – Фергюсон его финишировал.

Похожий сценарий был в бою против Ландо Ваннаты. Прошло полтора года: Фергюсон был на третьем месте в рейтинге, когда ему назначили бой против Майкла Кьезы, который травмировался. Тогда Ванната дебютировал в UFC и выглядел как ветеран ММА: показывал отличный футворк и использовал дыры в боксе Фергюсона – слабую работу корпусом, беззащитность перед контратаками и все те же кики с опущенными руками.

В конце раунда Ванната едва не нокаутировал Фергюсона, но тот спасся на земле, сделав несколько кувырков. Во втором раунде сыграл роль короткий тренировочный лагерь Ваннаты и невероятный темп и прессинг Фергюсона. Тони финишировал соперника в конце раунда любимым приемом – удушающим Д’Арс.

В одном из лучших поединков в истории UFC против Энтони Петтиса тоже было восстановление Фергюсона после нокдауна – те самые кувырки по октагону после идеального попадания от Петтиса, во время которых Тони не только ушел от добивания, но и рассек сопернику голову.

Важный момент: тренер Петтиса Дюк Руфус в перерыве сделал абсолютно точную подсказку – атаковать Фергюсона в момент кика. Петтис исполнил ее в точности, но все равно не наказал Тони за вечную ошибку. Это хорошо описывает Фергюсона того времени – все видели его недочеты и неточности, но никто ничего не противопоставил на протяжении 12 боев. Выносливость, крепкая челюсть и непредсказуемость позволяли ему забирать даже проигранные бои.

Фанаты полюбили Фергюсона за уникальный стиль – соперники просто не справлялись с создаваемым им хаосом

Длительные тренировки в высокогорье и огромный арсенал приемов из различных боевых искусств (в том числе, восточных) сделали Фергюсона кошмарным противником для любого бойца. Первая опасность – размах рук. 194 см при росте в 180 см – невероятный показатель. Для сравнения: у бывшего чемпиона в полутяжелой и тяжелой весовых категориях Даниэля Кормье размах рук составляет 183 см, у Хабиба – 177 см, у Конора – 188 см.

Фергюсон умело пользовался антропометрией. Для контроля дистанции он использовал джеб и даже длинный апперкот – настолько превосходил соперников в длине рук. Когда ударники сокращали дистанцию и входили в близкий бой, Фергюсон подключал локти: «Болельщики называют мой удар локтем снизу коронным. Наверное, это так. Никто не ожидает, что пропустит такой удар снизу. Очень коварное движение».

Базовая составляющая его работы в стойке – кики. Фергюсон наносил удары ногами абсолютно из любого положения. Он использовал фронт-кики как джебы для связки ударов в комбинации. Загонял лоу-киками противников к сетке, после чего атаковал локтями. Как и с остальными приемами, у Фергюсона не было отточенной техники ударов ногами – он просто наносил их не в тайминг, вне ритма, в те моменты, когда соперник меньше всего этого ожидал.

Тони порождал настоящий хаос в октагоне, но не был нерешаемой задачей для ударника, что показал Джастин Гейджи – при этом ударники того периода были идеальными соперниками для него. Один из лучших поединков в карьере Фергюсона против Эдсона Барбозы – лучший пример.

Первый раунд – один из лучших в истории UFC: иманари-роллы и сумасшедший прессинг от Фергюсона, удары с разворота и работа по корпусу от Барбозы. Тони делал то, что умел лучше всего – шел вперед, несмотря на удары соперника. Барбоза отлично отстреливался, вскрыв все проблемы Фергюсона в боксе – плохая защита от хуков и недостаточная работа корпусом.

Проблема самого Барбозы, что он очень сильно вкладывался в удары, расходуя тонны энергии. Фергюсон выдерживал все попадания, отлично миксуя приемы – иманари-роллы, локти 6-12, лоу-кики, работа снизу в партере. К концу раунда Барбоза выдохся.

Во втором раунде Фергюсон включил сумасшедшее давление и уже на первых секундах разрезал лицо соперника локтем на сближении. Барбоза продолжал отстреливаться, повалил Фергюсона, но на земле получил больше урона, чем нанес сам. К концу раунда Фергюсон завершил поединок Д’Арсом.

У Фергюсона слабые показатели в борьбе, хотя вольник с черным поясом по БЖЖ. Кажется, он не справился бы с Хабибом

Тони Фергюсон – черный пояс по БЖЖ под руководством Эдди Браво и вольник, побеждавший на крупных университетских соревнованиях. Половина побед в его знаменитой серии – удушающими. Казалось бы, что Тони – топовый грэпплер, который действительно представлял огромную угрозу в партере даже для Нурмагомедова. Это не совсем так.

Если ориентироваться на сухую статистику, то у Фергюсона достаточно средние показатели. У него 67% защищенных тейкдаунов. Для сравнения: сейчас лидер по этому показателю – Ислам Махачев, у него 91% защищенных тейкдаунов, у Хабиба – 85%. У Конора – 67%, идентичный Фергюсону показатель.

Контраргумент – Фергюсон часто специально принимал положение гарда, чтобы атаковать снизу. Да, его локти снизу были действительно очень опасными, но сабмишены – не очень. В среднем у него одна попытка болевого или удушающего приема за 15 минут, и сейчас он даже не в топ-10 по этому показателю. У лидирующего Чарльза Оливейры, который часто использует ту же тактику, три попытки сабмишена в среднем за 15 минут. Даже если убрать пять последних боев Фергюсона, то его показатель все равно будет меньше, чем у Оливейры.

У Фергюсона неидеальный атакующий грэпплинг. 41% успешных тейкдаунов, 0,44 в среднем за бой – не показатели борца. Тогда откуда столько финишей сабмишенами? В большинстве боев он ловил на удушающие уже уставших и потрясенных соперников. Действительно впечатляющим был финиш лишь в поединке против Кевина Ли, но и там Фергюсон поймал Ли на треугольник только в третьем раунде, когда преимущество в выносливости стало значительным.

Кажется, что Фергюсон даже в лучшей форме не победил бы Хабиба. У Фергюсона недостаточно навыков борьбы, а атаковать Нурмагомедова снизу очень тяжело из-за его невероятного контроля сверху. «Что в нем уникального? Его понимание, как правильно распределить вес. Он точно знает, в каком положении должен оказаться я, чтобы вернуться на ноги, и не дает этого сделать. Его понимание грэпплинга впечатляет. Лучший грэпплинг, с которым мне доводилось сталкиваться», – говорил Дастин Порье про Нурмагомедова.

Слабая сторона джиу-джитсу Фергюсона в том же, в чем и сильная. Он очень активен на земле, постоянно ищет шанс выйти на прием или атаковать локтями. И если против плохих грэпплеров это позволяет наносить урон и угрожать сабмишенами, то против сильных – приводит к большому количеству шансов для обеих сторон. Шансы – это не только возможности выйти на болевой или удушающий, но и получить доминирующую, контролирующую позицию. Хабиб никогда не упускал таких шансов.

С возрастом Фергюсон потерял превосходство в выносливости и физике. После поражения Чендлеру большая карьера выдохлась

Теперь физический пик Фергюсона закончился. Это стало катастрофой. Его стиль строился на превосходстве в выносливости, темпе, в надежной челюсти и характере. Возраст это забрал.

Падение началось с травмы перед UFC 223, которую он не долечил и вышел на бой с Петтисом на UFC 229. Его подвижность заметно уменьшилась, а кики соперника наносили значительный урон. Похожая история была и в бою с Серроне.

Гейджи закончил легендарную серию Фергюсона в стиле самого Тони – жестоко и кроваво. Он воспользовался всеми слабостями Фергюсона в стойке, был спокоен и расчетлив. Тревор Уиттман строго контролировал бой, напоминая между раундами, что с Фергюсоном нельзя рубиться.

Если Фергюсон из 2017-го мог бы включить сумасшедший темп и пойти на удары Гейджи, пробовать иманари-роллы и другие трюки, то Фергюсон из 2020-го лишился всех точек для превосходства. Он просто пропускал удары – за каждую из многочисленных ошибок в технике. Процент попаданий Гейджи – 72%. За 4,5 раунда Фергюсон пропустил 100 ударов в голову.

Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш вскрыли недостатки Фергюсона в грэпплинге, контролировав его на земле суммарно 24 минуты из 30. Фергюсон выглядел потерянным, его никогда до этого не держали на земле так долго и безнадежно. И Оливейра, и Дариуш быстро проходили в безопасные позиции, в которых Тони не мог их атаковать. Встать из-под сильных физически и технически грэпплеров Фергюсон не мог.

Майкл Чендлер сломал последнюю сильную сторону Тони Фергюсона – челюсть. Первый раунд боя для Фергюсона шел хорошо, так как Чендлер – стилистически самый удобный для него соперник: низкий, со слабой защитой в стойке, небольшим арсеналом атак и огромной мышечной массой. Но Чендлер исполнил удар, который не исполнял никогда – на этом большая карьера Фергюсона закончилась, а бой с Диазом сложно считать поединком двух профессионалов.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Trautwig / Staff, Harry How / Staff, Douglas P. DeFelice / Stringer, Carmen Mandato / Staff; East News/AP Photo/John Locher