Панчер
Блог

Домогательства учителя, мать-наркоманка, тюрьма: жизнь соперника Фергюсона – сплошная боль

Бобби Грин Бобби Грин
MMA MMA
UFC 291 UFC 291
UFC UFC
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Страдания Бобби Грина.

На UFC 291 выступит Бобби Грин – бывший соперник Ислама Махачева, который в ночь на 30 июля подерется с Тони Фергюсоном. Он видел много негативных моментов: насилие, предательства, смерть и тюрьма.

Как он с этим справился?

Мама Грина была наркоманкой и отдала его в детский дом: после этого он сменил 50 домов, пережил домогательства учителя и попал в тюрьму

Трудности в жизни Бобби Грина начались с рождения. Мама Грина Конни Скотт была наркоманкой, а отец Митчел Дэвис – уличным бандитом. Откуда тогда фамилия Грин? Мать назвала сына в честь полицейского Рэя Грина, который однажды спас ей жизнь. Имя Бобби она дала в честь брата мужа, чтобы позлить отца ребенка.

Когда Грину было пять, его отец попал в тюрьму, а мать отдала детей в детский дом. Сперва Бобби с братом усыновила родная бабушка. Но когда она умерла, то его вновь отправили в детский дом.

Дальше была семья школьного учителя по борьбе, который увидел потенциал в Грине. Там он надолго не задержался. Приемные родители отказались от него, когда узнали об угоне машины. Грин рассказывал, что на самом деле он просто одолжил авто у друга, а его самого неправильно поняли.

Грин по-прежнему менял дома и семьи. Однажды он жил у школьного друга, мать которого постоянно избивал и насиловал сожитель. Грин не выдержал и прогнал того из дома. После этого еще одним его приемным родителем стал школьный учитель.

Все чернокожее окружение Грина было бандитами, но тогда он впервые познакомился с интеллигентом. «Всю жизнь я был в поисках того, кто заменит мне отца. Он был образованным, выпускником колледжа, который заполнял мой мозг знаниями. У нас с ним были очень интеллектуальные беседы», – вспоминал Грин.

Бобби с радостью согласился, когда учитель решил его усыновить. Но как только они стали жить в одном доме, то все сразу же изменилось – начались домогательства. Грин не знал, что делать: «Я был сильно напуган. Кому я мог об этом рассказать? Он учитель». В итоге он собрал вещи и убежал из дома, когда его приемный отец ушел на работу.

За все время Грин сменил около 50 домов – нигде не прижился, а в 18 лет пошел в армию и записался в тренировочный армейский лагерь на 21 неделю. Всего за семь дней до выпускного он подрался с сослуживцем и был уволен.

Неумение следовать правилам привело Грина в тюрьму. Его задержали за вождение автомобиля (опять), который ему не принадлежал. Грин доказывал, что купил машину, но не успел получить на нее документы. Судья не поверил и приговорил к 90 дням тюремного заключения.

В тюрьме Грин сразу же понял, что лучше держаться рядом с другими афроамериканцами: «Там все делятся на расы. Белые дружат с мексиканцами. Латиносы дружат с итальянцами. И все они против черных! В тюрьме тяжко быть черным. Но мы все равно бились и всех вырубали».

Он не был образцовым заключенным. Однажды даже выпустил газы в лицо охранника, проводившего личный досмотр. За это его отправили в карцер на 10 дней. «Внутри карцера ничего не видно. Ты даже не знаешь, сколько времени уже там сидишь – это сводит с ума». После освобождения Грин понял, что гангстерская жизнь его не привлекает и он больше не вернется в тюрьму.

Грина спас тренер, которого он называет отцом. Тот тоже сидел в тюрьме и дрался со скинхедами

Шанс на лучшую жизнь Грину подарил Джейкоб Бени – тренер по ММА в зале, куда пришел Бобби после выхода на свободу. Сначала мешали старые привычки: Грин вновь ленился, пропускал занятия, зависал с плохой компанией. Бени это не нравилось:

«Я пришел в дом, где тусили восемь-девять огромных бандитов. И вот стою я перед ними, прилично одетый белый мужчина с хорошей машиной, и спрашиваю, где найти Бобби Грина. Они осмотрели меня с головы до ног и сказали: «Какого хера тебе от него надо?»

В итоге Бени находил Грина и приводил обратно в спортзал. Бобби поражала забота, которой его окружили. «Один раз он спросил у меня: «Какие добавки ты принимаешь?» Я вообще не знал, что это такое – BCAA и прочее. Тогда он принес мне целый пакет необходимых добавок. Я понял, что он и правда обо мне заботится». Именно Бени убедил Грина полностью бросить уличную жизнь и сфокусироваться на карьере бойца.

На вопрос, почему он так сильно заботился о Грине, Бени отвечал: «Я делал это не потому что у него был потенциал, а потому что у него доброе сердце. Я не мог позволить, чтобы он стал очередной жертвой улиц. Слишком долго жизнь ставила ему палки в колеса».

Бени тонко понимает Грина, потому что прошел тот же путь. В молодости Джейкоб тоже провел некоторое время в тюрьме. Там он вступил в конфликт со скинхедами. «Огромный мужик со свастикой на лбу зашел ко мне в камеру и попросил спрятать у себя нож. Я отказался. Началась драка», – вспоминал Бени. Благодаря бойцовским навыкам он удушающим усыпил нападавшего.

Позже тот скинхед заказал Бени. Однажды утром в его камеру вбежали двое мужчин с ножами и пытались убить. Бени задушил одного, а второго забил в стойке. «Охрана никак не реагировала на конфликт. Они просто стояли и смотрели. После боя один из них подошел ко мне и поблагодарил за зрелище».

Схожая судьба сблизила Грина и Бени. Бобби нашел человека, которого искал всю жизнь. Джейкоб Бени стал тем, кого он назвал отцом. В 2020 году в разгар BLM-погромов Грин сказал:

«Сейчас наша страна погрязла в драке всех со всеми. У меня не было родителей, они отказались от меня. Вот мой отец, Джейкоб Бени. Он готов пожертвовать жизнью ради меня, а я – ради него. Я не сужу людей по цвету их кожи, это не главное. Главное – любовь. Вы не победите ненависть ненавистью. Это сделает только любовь. Пожалуйста, прекратите драться! Нам всем нужно сплотиться».

В UFC дерется школьный учитель. Он ездил с гуманитарной миссией в Африку и раскрашивает лицо в шотландский флаг

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato, Carmen Mandato

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Перстень Уэстбрука
Ответ Keith Moon Jr.
Да что же, у UFCшников истории всегда такие жалостливые. Их по этому принципу набирают?
Какой же ты глупый)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Keith Moon Jr.
Ответ Перстень Уэстбрука
Какой же ты глупый)
Почему именно этот эпитет решил применить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий