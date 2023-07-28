Страдания Бобби Грина.

На UFC 291 выступит Бобби Грин – бывший соперник Ислама Махачева, который в ночь на 30 июля подерется с Тони Фергюсоном. Он видел много негативных моментов: насилие, предательства, смерть и тюрьма.

Как он с этим справился?

Мама Грина была наркоманкой и отдала его в детский дом: после этого он сменил 50 домов, пережил домогательства учителя и попал в тюрьму

Трудности в жизни Бобби Грина начались с рождения. Мама Грина Конни Скотт была наркоманкой, а отец Митчел Дэвис – уличным бандитом. Откуда тогда фамилия Грин? Мать назвала сына в честь полицейского Рэя Грина, который однажды спас ей жизнь. Имя Бобби она дала в честь брата мужа, чтобы позлить отца ребенка.

Когда Грину было пять, его отец попал в тюрьму, а мать отдала детей в детский дом. Сперва Бобби с братом усыновила родная бабушка. Но когда она умерла, то его вновь отправили в детский дом.

Дальше была семья школьного учителя по борьбе, который увидел потенциал в Грине. Там он надолго не задержался. Приемные родители отказались от него, когда узнали об угоне машины. Грин рассказывал, что на самом деле он просто одолжил авто у друга, а его самого неправильно поняли.

Грин по-прежнему менял дома и семьи. Однажды он жил у школьного друга, мать которого постоянно избивал и насиловал сожитель. Грин не выдержал и прогнал того из дома. После этого еще одним его приемным родителем стал школьный учитель.

Все чернокожее окружение Грина было бандитами, но тогда он впервые познакомился с интеллигентом. «Всю жизнь я был в поисках того, кто заменит мне отца. Он был образованным, выпускником колледжа, который заполнял мой мозг знаниями. У нас с ним были очень интеллектуальные беседы», – вспоминал Грин.

Бобби с радостью согласился, когда учитель решил его усыновить. Но как только они стали жить в одном доме, то все сразу же изменилось – начались домогательства. Грин не знал, что делать: «Я был сильно напуган. Кому я мог об этом рассказать? Он учитель». В итоге он собрал вещи и убежал из дома, когда его приемный отец ушел на работу.

За все время Грин сменил около 50 домов – нигде не прижился, а в 18 лет пошел в армию и записался в тренировочный армейский лагерь на 21 неделю. Всего за семь дней до выпускного он подрался с сослуживцем и был уволен.

Неумение следовать правилам привело Грина в тюрьму. Его задержали за вождение автомобиля (опять), который ему не принадлежал. Грин доказывал, что купил машину, но не успел получить на нее документы. Судья не поверил и приговорил к 90 дням тюремного заключения.

В тюрьме Грин сразу же понял, что лучше держаться рядом с другими афроамериканцами: «Там все делятся на расы. Белые дружат с мексиканцами. Латиносы дружат с итальянцами. И все они против черных! В тюрьме тяжко быть черным. Но мы все равно бились и всех вырубали».

Он не был образцовым заключенным. Однажды даже выпустил газы в лицо охранника, проводившего личный досмотр. За это его отправили в карцер на 10 дней. «Внутри карцера ничего не видно. Ты даже не знаешь, сколько времени уже там сидишь – это сводит с ума». После освобождения Грин понял, что гангстерская жизнь его не привлекает и он больше не вернется в тюрьму.

Грина спас тренер, которого он называет отцом. Тот тоже сидел в тюрьме и дрался со скинхедами

Шанс на лучшую жизнь Грину подарил Джейкоб Бени – тренер по ММА в зале, куда пришел Бобби после выхода на свободу. Сначала мешали старые привычки: Грин вновь ленился, пропускал занятия, зависал с плохой компанией. Бени это не нравилось:

«Я пришел в дом, где тусили восемь-девять огромных бандитов. И вот стою я перед ними, прилично одетый белый мужчина с хорошей машиной, и спрашиваю, где найти Бобби Грина. Они осмотрели меня с головы до ног и сказали: «Какого хера тебе от него надо?»

В итоге Бени находил Грина и приводил обратно в спортзал. Бобби поражала забота, которой его окружили. «Один раз он спросил у меня: «Какие добавки ты принимаешь?» Я вообще не знал, что это такое – BCAA и прочее. Тогда он принес мне целый пакет необходимых добавок. Я понял, что он и правда обо мне заботится». Именно Бени убедил Грина полностью бросить уличную жизнь и сфокусироваться на карьере бойца.

На вопрос, почему он так сильно заботился о Грине, Бени отвечал: «Я делал это не потому что у него был потенциал, а потому что у него доброе сердце. Я не мог позволить, чтобы он стал очередной жертвой улиц. Слишком долго жизнь ставила ему палки в колеса».

Бени тонко понимает Грина, потому что прошел тот же путь. В молодости Джейкоб тоже провел некоторое время в тюрьме. Там он вступил в конфликт со скинхедами. «Огромный мужик со свастикой на лбу зашел ко мне в камеру и попросил спрятать у себя нож. Я отказался. Началась драка», – вспоминал Бени. Благодаря бойцовским навыкам он удушающим усыпил нападавшего.

Позже тот скинхед заказал Бени. Однажды утром в его камеру вбежали двое мужчин с ножами и пытались убить. Бени задушил одного, а второго забил в стойке. «Охрана никак не реагировала на конфликт. Они просто стояли и смотрели. После боя один из них подошел ко мне и поблагодарил за зрелище».

Схожая судьба сблизила Грина и Бени. Бобби нашел человека, которого искал всю жизнь. Джейкоб Бени стал тем, кого он назвал отцом. В 2020 году в разгар BLM-погромов Грин сказал:

«Сейчас наша страна погрязла в драке всех со всеми. У меня не было родителей, они отказались от меня. Вот мой отец, Джейкоб Бени. Он готов пожертвовать жизнью ради меня, а я – ради него. Я не сужу людей по цвету их кожи, это не главное. Главное – любовь. Вы не победите ненависть ненавистью. Это сделает только любовь. Пожалуйста, прекратите драться! Нам всем нужно сплотиться».

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato, Carmen Mandato