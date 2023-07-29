Поговорили с Романом Копыловым перед UFC 291.

Роман Копылов идет на серии из двух побед в UFC. Он был чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе, конфликтовал с Владимиром Минеевым, а Абдулманап Нурмагомедов называл его большим талантом.

Мы поговорили с Копыловым и собрали его историю перед боем с Клаудио Рибейро – на UFC 291 в эти выходные (турнир стартует 30 июля в 02:00 по мск).

Копылов живет в сибирском поселке с плохой экологией. Ездит на УАЗе по бездорожью и воспитывает дочек

Копылов вырос в Кемеровской области в поселке Щебзавод, но провел детство в Бачатском. В школе пошел с одноклассниками в секцию рукопашного боя – к заслуженном тренеру Юрию Марченко. У него Копылов стал трехкратным чемпионом мира.

«Детство прошло в деревне, потом в пятом классе в Бачатский переехали, где живу по сей день, – рассказал Копылов Sports.ru. – Обычное детство деревенского пацана: футбол, прятки, секция. От родителей запомнил совет: «Только вперед, никогда не сдаваться!» Когда попал в секцию, тренер больше этим занялся. Настраивал, помогал и верил в меня».

Копылов отслужил в армии и стал офицером Росгвардии. В 24 года дебютировал в ММА, а во втором поединке победил на турнире по боевому самбо «Плотформа S-70», приняв поздравление от Владимира Путина.

Копылов стал чемпионом AMC Fight Nights с рекордом 8-0, сейчас – дерется в UFC. Но он не переехал в Москву, не тренируется в Таиланде или США. Копылов живет в родном Бачатском – историческом русском поселении в Сибири.

Там работает Бачатский разрез – одно из крупнейших угледобывающих предприятий Кузбасса. Жители жалуются на удушающую пыль (оседает прямо на подоконниках), разрушение домов из-за взрывов и шум. Зимой 2020-2021 случился масштабный инцидент – пыль разнеслась на 15 км.

Копылов любит родной поселок. Он заверяет, что все не так плохо – хотя проблемы с экологией есть: «Поселок чистый, аккуратный, идеальные дороги. Кто был, тот знает. Много пьют? Везде пьют... Такого нет, чтобы алкаши спали. Фонтан есть, для детей много площадок. Да, разрез находится рядом, с экологией проблемы. Пыль есть, бывает. В целом хороший поселок, мне нравится. Здесь тихо и спокойно».

Копылов женат, у него две дочери. Главными качествами супруги он считает надежность и уважение. Свободное время проводит с семьей или друзьями. Отдыхает экстремально: устраивает велокроссы на 50 километров и катается по бездорожью на УАЗе.

«Нравится активный отдых, съездить на рыбалку с друзьями, развести костер, расслабиться. Побуксовать люблю. Как в спорте, пройти тяжелое испытание. Думаешь: «Ну тут я точно проеду...» И начинается: буксуешь, нагружаешься физически. Потому что иногда нужно покопать, потолкать».

Скромность Романа мешает его продвижению в медиа. Он не любит трэшток и уважает соперников – старается никого не травмировать. Спокойным он был уже в детстве: «Я не конфликтный – и сейчас, и раньше. У меня не было серьезных драк на улице».

Копылов неудачно стартовал в UFC и уехал тренироваться в Дагестан. Теперь у него два нокаута и бонус от Даны Уайта

Копылов дебютировал в UFC в 2019-м как непобежденный чемпион-средневес Fight Nights. Начал с двух поражений – Карлу Роберсону и Альберту Дураеву. В обоих боях Копылов выглядел слабо: с Роберсоном попался на удушающий, а Дураеву позволил 3,5 минуты сидеть в фулл-маунте.

Это стало поводом для критики – Копылова и уровня российских ММА. Так было с Сергеем Павловичем в 2018-м: он пришел в UFC непобежденным чемпионом-тяжеловесом AMC Fight Nights, но проиграл ветерану Алистару Овериму в первом раунде. После этого были шесть побед в нокаутом – насмешки прекратились. Теперь Павлович претендует на пояс в UFC.

Копылов идет по похожему сценарию, хотя проиграл дважды. Он изменил подход к тренировкам: стал готовиться в Дагестане, после чего нокаутировал Алессио ди Кирико и Пунахеле Сориано. При этом максимально зрелищно – за бой с Сориано получил бонус и похвалу от Даны Уайта.

У Копылова хорошие отношения с главой AMC Fight Nights Камилом Гаджиевым. Он принял его переход в UFC и болеет за успехи, мечтая увидеть бой с Адесаньей.

«Камил Гаджиев и Дана Уайт похожи, делают хорошие бои, зрелищные шоу, – рассказал Копылов. – В Fight Nights программа была интересная, выходы бойцов. Плюс минус то же самое, что в UFC. Дана Уайт очень много для бойцов делает, все расписано, четко. Даже больше чем нужно делают».

Копылов разбил соперников в стойке и показал широкий арсенал (от длинного апперкота до киков ногами и локтями). При этом внимательно защищался от тейкдаунов, статистика попыток соперников – 0-7. Ди Кирико и Сориано не любят бороться, но факт остается: в Дагестане Копылов подтянул партер.

В 2018-м Абдулманап Нурмагомедов приглашал Копылова в республику: «Из этого парня можно слепить все что угодно. Это один из самых интересных бойцов. Если он хочет получить хорошую школу, которая ушла на годы вперед, то добро пожаловать к нам, в Дагестан».

Копылов конфликтовал с Минеевым – теперь они тренируются у одного тренера в Дагестане. А в США его полюбили за кудрявые волосы!

Копылов тренируется в одном клубе с Владимиром Минеевым – в Universal Fighters у Расула Магомедалиева. Там Минеев быстро прогрессировал: за несколько лет из именитого кикбоксера, который вырубал в ММА, стал универсалом, понимающим борьбу и грэпплинг.

Когда Копылов был чемпионом AMC Fight Nights, он критиковал Минеева – называл выскочкой и жалкой пародией Макгрегора. Тот появился перед боем с Исмаиловым с поясом Fight Nights Global и провозгласил себя истинным чемпионом.

«Наверное, Минеев пересмотрел американские пресс-конференции. Но все знают, кто настоящий чемпион организации. Копылова знает вся Россия – как нормального бойца, уважающего соперника. А его знают как мальчика в розовой ночнушке», – говорил Копылов.

Потенциальный бой раскручивали, но Копылов перешел в UFC. К последним двум боям он готовится в Дагестане. Бойцы помирились: Минеев поздравил с победой над Сориано, а Копылов хорошо отозвался об одноклубнике:

«С Володей были на сборах в том году в горах, постояли в пятнашках даже. Проблем нет, хорошие спортивные товарищеские отношения. Это было так, для боя. Хотя я не трэштокер...Теперь все хорошо. Если бы бой состоялся, был бы хороший, зрелищный».

Копылов признается, что первое время в Дагестане было сложно, особенно в борьбе. К Сориано он готовился со спарринг-партнерами Арменом Петросяном из UFC и чемпионом АСА в категории до 93 кг Муслимом Магомедов. Копылов чувствует, как прогрессирует, и считает Дагестан отличным местом для тренировок:

«Первый плюс – разнообразие спарринг-партнеров. Второй – питание, все доступно, качественно. Третий – отношение: сколько был на Кавказе, никогда не было проблем. Прием всегда теплый, все хорошо».

В эти выходные Копылов подерется с Клаудио Рибейро на UFC 291. Он снова выйдет с кудрявой головой – прической последних двух боев. В США Копылова сравнивают с Беном Аскреном и Чейзом Хупером. Ему нравится: с детства ходит с длинными волосами – в Бачатском его прозвали «Кудрявый»:

«Когда приезжаю в Америку, всем нравится прическа, фанатам, сотрудникам UFC. Я кудрявый с детства. Были обстоятельства, носил короткие волосы. Сейчас уже не нужно. Думаю, в прическе моя сила!»

Фото: instagram.com/roman_kopylov_; Fight Nights; East News/JULIEN DE ROSA / AFP