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Прощание с Тони Фергюсоном и бой уральского рукопашника – на что посмотреть на UFC 291, кроме главного боя?

Тони Фергюсон Тони Фергюсон
Майкл Кьеза Майкл Кьеза
Деррик Льюис Деррик Льюис
Мичел Перейра
MMA MMA
Кевин Холланд
UFC 291 UFC 291
Роман Копылов Роман Копылов
Бобби Грин Бобби Грин
Стивен Томпсон Стивен Томпсон
UFC UFC
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Для всех, кто включит телевизор не только ради Порье и Гейджи.

UFC 291 – максимально интригующий турнир, который пройдет в ночь на 30 июля (основной кард начнется в 05:00 по мск).

В нем не запланировано титульных поединков (BMF не считаем), но много боев-претендентов на награду поединка года и интересных персонажей.

Роман Копылов – Клаудио Рибейро: продлит ли Копылов победную серию?

Перед прошлым поединком Роман Копылов рисковал вылететь из UFC – у него был рекорд 1-2 в промоушене, а стандартный контракт рассчитан на четыре боя. Против Пунахэле Сориано Копылов вышел как андердог, но в первом раунде показал очень хороший бокс, смешивая его с лоу-киками и проходами. Во втором он выбросил отличный удар ногой с разворота в печень, после чего отбил корпус соперника и финишировал его. Эта победа выбила Копылову новый контракт.

Клаудио Рибейро – выходец из Dana White’s Contender Series, который в первом же бою на шоу оформил невероятный нокаут на первых секундах и получил контракт с UFC. В первом бою сам улетел в нокаут от Абдула Разака Альхассана, но снова победил нокаутом в следующем поединке против Джозефа Холмса.

Рибейро – классический рубака с огромной физической мощью. Он сильно выдыхается уже во втором раунде, а его главная сила, помимо примитивного бокса, – лоу-кики. Копылов же – техничный, разносторонний, но достаточно слабый физически для среднего веса. Он фаворит, но ему нужно опасаться тяжелых оверхендов Рибейро и технично отстреливаться джебами и киками.

Деррик Льюис – Маркос Рожерио Де Лима: закончился ли Льюис?

Деррику Льюису уже 38 лет. Он ветеран ММА и по пробегу, и по возрасту. Льюис провел 38 поединков и бился с лучшими – Фрэнсис Нганну, Даниэль Кормье, Сирил Ган и другие. Сейчас он на таком спаде, на котором не был никогда в карьере. У него четыре поражения в пяти последних боях, все поражения – разгромные, а единственная победа – над очень слабым Крисом Дакасом.

Его новый соперник – Маркос Рожерио Де Лима. Он середняк UFC, который числится в промоушене с 2014 года. Провел 17 боев в UFC, при этом выиграл 10, но никогда не собирал победную серию больше, чем в два боя. Поединок против его ровесника Льюиса – шанс на третью победу подряд и выход в топ дивизиона.

Деррик Льюис стал трамплином для всех восходящих звезд дивизиона. Победа над королем нокаутов сразу взрывает популярность любого тяжеловеса. В последних поединках Льюису не везло с матчмейкингом – ему давали очень стилистически сложных Гана и Спивака и более молодых панчеров-нокаутеров Павловича и Туивасу. Сейчас он получил ровесника Де Лиму, который более универсальный, но без ярких сильных сторон.

«Я очень уважаю Деррика Льюиса. Я люблю этого парня. Да, его побили. Спивак выглядел очень хорошо. Он сделал большое заявление. Льюис не будет уволен. Я люблю этого парня, так что он никуда не уходит», – говорил Дана Уайт после боя Спивака с Льюисом. После поражения в следующем поединке все может поменяться.

Майкл Кьеза – Кевин Холланд: противостояние техничного джитсера и техничного ударника

Полусредний вес стал одним из самых зрелищных дивизионов UFC, где постоянно проходят фактурные поединки. Ветеран UFC Майкл Кьеза возвращается после 20-месячного перерыва, против него Кевин Холланд – один из самых звездных нерейтинговых бойцов в ростере.

Кьеза прекрасно соответствует знаменитой цитате из «Залечь на дно в Брюгге». В его карьере есть победы над серьезными соперниками – Нилом Магни, Рафаэлем дос Аньосом, Бенеилом Дариушем. Но в поединках против самых топовых соперников он проигрывал, причем очень часто – в привычной борьбе. Кьеза – базовый борец и джитсер, который при этом уступил в четырех из шести поединков сабмишенами.

После двух поражений от топов среднего веса звезда пандемийного UFC Кевин Холланд перешел в полусредний вес и там пока что участвует в поединках, не имеющих большого турнирного значения. После победы над ветеранами Алексом Оливейрой и Тимом Минсом он спас тот самый UFC 279, согласившись на бой с Хамзатом Чимаевым. После этого выступил удобным соперником-ударником для Стивена Томпсона и победил другого ветерана UFC Сантьяго Понзиниббио.

Поединок против Кьезы – шанс для Холланда попасть в топ-15 полусреднего веса. Майкл старше на пять лет и идет на серии поражений после простоя почти в два года. Единственная проблема – Кьеза хороший борец, а с такими у Холланда часто возникали трудности. У него очень слабая защита от тейкдаунов – 50%, два поражения сабмишенами и три – залеживаниями. Этот поединок станет отличным стилистическим противостоянием.

Тони Фергюсон – Бобби Грин: последний поединок Фергюсона в UFC?

У Тони Фергюсона пять поражений подряд, с каждым новым он выглядел все хуже. Бой против Нейта Диаза – тяжелое зрелище. Казалось, что Тони потерял всю скорость, техническое разнообразие, непредсказуемость. Самое главное – желание драться дальше. Он впервые постучал в UFC, причем от обычной гильотины – до этого Тони не стучал, когда ломались его суставы и рвались сухожилия.

К сожалению, Фергюсон уже давно не тот. Все фанаты ММА хотят для него красивого завершения карьеры. Против Фергюсона Бобби Грин – один из лучших нерейтинговых легковесов и ветеран, побеждавший достаточно известных соперников (Эл Яквинта, Джош Томпсон, Клэй Гуида). Не так давно Грин отлично выступил против Рафаэля Физиева, полностью перебив его в третьем раунде.

Грин – очень техничный и зрелищный ударник, который нанес наибольшее количество ударов в истории легкого веса и на четвертом месте среди действующих легковесов по количеству ударов в минуту. Ждем, что Фергюсон соберется ради красивого перформанса и завершит карьеру. Не хочется видеть превращение его в позднего Би Джей Пенна.

Стивен Томпсон – Мичел Перейра: главный претендент на бой вечера

Вы наверняка видели хайлайты Мичела Перейры. Сальто, супермен-панчи, удары ногами от сетки, колени в прыжке – все это Перейра. Помимо фантастических ударов, у него очень хороший футворк, отличная защита от тейкдаунов (94%) и крупные для полусреднего веса габариты. Перейра выглядит скорее как средневес – у него соответствующая сила ударов.

В последних боях он немного отошел от сумасшедшего стиля, став более дисциплинированным бойцом. Перейра побил Сантьяго Понзиниббио в очень тяжелом, темповом поединке, показав главную слабость – выносливость. Он значительно просел во втором и третьем раунде, но забрал победу раздельным решением.

Матчмейкеры UFC снова не ошиблись – они подобрали идеального соперника для Стивена Томпсона. У Перейры не самое лучшее кардио, красивая и немного сумасшедшая ударка, при этом он наверняка захочет показать все умения против одного из лучших ударников современности в стойке.

Томпсон не вызывает сомнений – при правильном оппоненте он всегда выдает отличные перформансы в октагоне, как было, например, в его предыдущем поединке против Кевина Холланда. Бой против Перейры имеет все шансы перехватить звание поединка вечера у Порье и Гейджи.

Почему Тони Фергюсон закончился и мог ли он на пике справиться с Хабибом?

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency, Alejandro Salazar/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Katelyn Mulcahy / Stringer; East News/Steve Marcus/Las Vegas Sun via AP

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