Для всех, кто включит телевизор не только ради Порье и Гейджи.

UFC 291 – максимально интригующий турнир, который пройдет в ночь на 30 июля (основной кард начнется в 05:00 по мск).

В нем не запланировано титульных поединков (BMF не считаем), но много боев-претендентов на награду поединка года и интересных персонажей.

Роман Копылов – Клаудио Рибейро: продлит ли Копылов победную серию?

Перед прошлым поединком Роман Копылов рисковал вылететь из UFC – у него был рекорд 1-2 в промоушене, а стандартный контракт рассчитан на четыре боя. Против Пунахэле Сориано Копылов вышел как андердог, но в первом раунде показал очень хороший бокс, смешивая его с лоу-киками и проходами. Во втором он выбросил отличный удар ногой с разворота в печень, после чего отбил корпус соперника и финишировал его. Эта победа выбила Копылову новый контракт.

Клаудио Рибейро – выходец из Dana White’s Contender Series, который в первом же бою на шоу оформил невероятный нокаут на первых секундах и получил контракт с UFC. В первом бою сам улетел в нокаут от Абдула Разака Альхассана, но снова победил нокаутом в следующем поединке против Джозефа Холмса.

Рибейро – классический рубака с огромной физической мощью. Он сильно выдыхается уже во втором раунде, а его главная сила, помимо примитивного бокса, – лоу-кики. Копылов же – техничный, разносторонний, но достаточно слабый физически для среднего веса. Он фаворит, но ему нужно опасаться тяжелых оверхендов Рибейро и технично отстреливаться джебами и киками.

Деррик Льюис – Маркос Рожерио Де Лима: закончился ли Льюис?

Деррику Льюису уже 38 лет. Он ветеран ММА и по пробегу, и по возрасту. Льюис провел 38 поединков и бился с лучшими – Фрэнсис Нганну, Даниэль Кормье, Сирил Ган и другие. Сейчас он на таком спаде, на котором не был никогда в карьере. У него четыре поражения в пяти последних боях, все поражения – разгромные, а единственная победа – над очень слабым Крисом Дакасом.

Его новый соперник – Маркос Рожерио Де Лима. Он середняк UFC, который числится в промоушене с 2014 года. Провел 17 боев в UFC, при этом выиграл 10, но никогда не собирал победную серию больше, чем в два боя. Поединок против его ровесника Льюиса – шанс на третью победу подряд и выход в топ дивизиона.

Деррик Льюис стал трамплином для всех восходящих звезд дивизиона. Победа над королем нокаутов сразу взрывает популярность любого тяжеловеса. В последних поединках Льюису не везло с матчмейкингом – ему давали очень стилистически сложных Гана и Спивака и более молодых панчеров-нокаутеров Павловича и Туивасу. Сейчас он получил ровесника Де Лиму, который более универсальный, но без ярких сильных сторон.

«Я очень уважаю Деррика Льюиса. Я люблю этого парня. Да, его побили. Спивак выглядел очень хорошо. Он сделал большое заявление. Льюис не будет уволен. Я люблю этого парня, так что он никуда не уходит», – говорил Дана Уайт после боя Спивака с Льюисом. После поражения в следующем поединке все может поменяться.

Майкл Кьеза – Кевин Холланд: противостояние техничного джитсера и техничного ударника

Полусредний вес стал одним из самых зрелищных дивизионов UFC, где постоянно проходят фактурные поединки. Ветеран UFC Майкл Кьеза возвращается после 20-месячного перерыва, против него Кевин Холланд – один из самых звездных нерейтинговых бойцов в ростере.

Кьеза прекрасно соответствует знаменитой цитате из «Залечь на дно в Брюгге». В его карьере есть победы над серьезными соперниками – Нилом Магни, Рафаэлем дос Аньосом, Бенеилом Дариушем. Но в поединках против самых топовых соперников он проигрывал, причем очень часто – в привычной борьбе. Кьеза – базовый борец и джитсер, который при этом уступил в четырех из шести поединков сабмишенами.

После двух поражений от топов среднего веса звезда пандемийного UFC Кевин Холланд перешел в полусредний вес и там пока что участвует в поединках, не имеющих большого турнирного значения. После победы над ветеранами Алексом Оливейрой и Тимом Минсом он спас тот самый UFC 279, согласившись на бой с Хамзатом Чимаевым. После этого выступил удобным соперником-ударником для Стивена Томпсона и победил другого ветерана UFC Сантьяго Понзиниббио.

Поединок против Кьезы – шанс для Холланда попасть в топ-15 полусреднего веса. Майкл старше на пять лет и идет на серии поражений после простоя почти в два года. Единственная проблема – Кьеза хороший борец, а с такими у Холланда часто возникали трудности. У него очень слабая защита от тейкдаунов – 50%, два поражения сабмишенами и три – залеживаниями. Этот поединок станет отличным стилистическим противостоянием.

Тони Фергюсон – Бобби Грин: последний поединок Фергюсона в UFC?

У Тони Фергюсона пять поражений подряд, с каждым новым он выглядел все хуже. Бой против Нейта Диаза – тяжелое зрелище. Казалось, что Тони потерял всю скорость, техническое разнообразие, непредсказуемость. Самое главное – желание драться дальше. Он впервые постучал в UFC, причем от обычной гильотины – до этого Тони не стучал, когда ломались его суставы и рвались сухожилия.

К сожалению, Фергюсон уже давно не тот. Все фанаты ММА хотят для него красивого завершения карьеры. Против Фергюсона Бобби Грин – один из лучших нерейтинговых легковесов и ветеран, побеждавший достаточно известных соперников (Эл Яквинта, Джош Томпсон, Клэй Гуида). Не так давно Грин отлично выступил против Рафаэля Физиева, полностью перебив его в третьем раунде.

Грин – очень техничный и зрелищный ударник, который нанес наибольшее количество ударов в истории легкого веса и на четвертом месте среди действующих легковесов по количеству ударов в минуту. Ждем, что Фергюсон соберется ради красивого перформанса и завершит карьеру. Не хочется видеть превращение его в позднего Би Джей Пенна.

Стивен Томпсон – Мичел Перейра: главный претендент на бой вечера

Вы наверняка видели хайлайты Мичела Перейры. Сальто, супермен-панчи, удары ногами от сетки, колени в прыжке – все это Перейра. Помимо фантастических ударов, у него очень хороший футворк, отличная защита от тейкдаунов (94%) и крупные для полусреднего веса габариты. Перейра выглядит скорее как средневес – у него соответствующая сила ударов.

В последних боях он немного отошел от сумасшедшего стиля, став более дисциплинированным бойцом. Перейра побил Сантьяго Понзиниббио в очень тяжелом, темповом поединке, показав главную слабость – выносливость. Он значительно просел во втором и третьем раунде, но забрал победу раздельным решением.

Матчмейкеры UFC снова не ошиблись – они подобрали идеального соперника для Стивена Томпсона. У Перейры не самое лучшее кардио, красивая и немного сумасшедшая ударка, при этом он наверняка захочет показать все умения против одного из лучших ударников современности в стойке.

Томпсон не вызывает сомнений – при правильном оппоненте он всегда выдает отличные перформансы в октагоне, как было, например, в его предыдущем поединке против Кевина Холланда. Бой против Перейры имеет все шансы перехватить звание поединка вечера у Порье и Гейджи.

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency, Alejandro Salazar/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Katelyn Mulcahy / Stringer; East News/Steve Marcus/Las Vegas Sun via AP