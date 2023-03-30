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Адесанья проведет реванш с Перейрой за титул, а Масвидаль вернется после трех поражений: онлайн UFC 287

Гилберт Бернс Гилберт Бернс
Адесанья - Перейра
Хорхе Масвидаль Хорхе Масвидаль
Бернс - Масвидаль
MMA MMA
Алекс Перейра Алекс Перейра
Исраэль Адесанья Исраэль Адесанья
UFC 287 UFC 287
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC
 

Что нужно знать до боев на UFC 287?

9 апреля в Майами пройдет турнир UFC 287. Главное событие – титульный бой в среднем весе между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей. В ноябре-2022 Перейра победил Адесанью техническим нокаутом и забрал пояс. Он стал чемпионом спустя год после дебюта в UFC и впервые проведет защиту.

Ранее они дважды дрались по правилам кикбоксинга: в обоих боях Адесанья проиграл (решением и нокаутом). Поражение от Перейры в UFC стало для него первым в среднем весе. До этого он пять раз защищал пояс и проигрывал только Яну Блаховичу, когда поднялся в полутяжелый дивизион.

В соглавном событии подерутся полусредневесы Гилберт Бернс и Хорхе Масвидаль. Масвидаль возвращается в октагон спустя год – он идет на серии из трех поражений (один раз проиграл Колби Ковингтону и дважды – Камару Усману). Бернс в январе-2023 победил Нила Магни и проведет второй бой за два месяца.

Бои основного карда:

• 🏆 Алекс Перейра – Исраэль Адесанья

• Гилберт Бернс – Хорхе Масвидаль

• Роб Фонт – Адриан Янез

• Кевин Холланд – Сантьяго Понзиниббио

• Рауль Росас – Кристиан Родригес

Бои основного карда начнутся в 05:00 по московскому времени. Начало титульника – ориентировочно в 07:00. Мы проведем онлайн-трансляцию!

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