Что нужно знать до боев на UFC 287?

9 апреля в Майами пройдет турнир UFC 287. Главное событие – титульный бой в среднем весе между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей. В ноябре-2022 Перейра победил Адесанью техническим нокаутом и забрал пояс. Он стал чемпионом спустя год после дебюта в UFC и впервые проведет защиту.

Ранее они дважды дрались по правилам кикбоксинга: в обоих боях Адесанья проиграл (решением и нокаутом). Поражение от Перейры в UFC стало для него первым в среднем весе. До этого он пять раз защищал пояс и проигрывал только Яну Блаховичу, когда поднялся в полутяжелый дивизион.

В соглавном событии подерутся полусредневесы Гилберт Бернс и Хорхе Масвидаль. Масвидаль возвращается в октагон спустя год – он идет на серии из трех поражений (один раз проиграл Колби Ковингтону и дважды – Камару Усману). Бернс в январе-2023 победил Нила Магни и проведет второй бой за два месяца.

Бои основного карда :

• 🏆 Алекс Перейра – Исраэль Адесанья

• Гилберт Бернс – Хорхе Масвидаль

• Роб Фонт – Адриан Янез

• Кевин Холланд – Сантьяго Понзиниббио

• Рауль Росас – Кристиан Родригес

Бои основного карда начнутся в 05:00 по московскому времени. Начало титульника – ориентировочно в 07:00. Мы проведем онлайн-трансляцию!