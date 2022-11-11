Адесанья до UFC дважды проигрывал Перейре – и даже брутальным нокаутом. Тогда Исраэля вынесли с ринга без сознания

Теперь они встретятся в MMA.

Исраэль Адесанья – доминирующий чемпион UFC, который перебил всю элиту среднего дивизиона. У промоушена кончились соперники для Исраэля, и они нашли скелет из его прошлого. В молодости Адесанья успешно дрался в кикбоксинге, где его дважды победил один и тот же боец – Алекс Перейра. При этом в реванше бразилец нокаутировали Иззи.

После перехода в ММА Адесанья проиграл лишь однажды – Яну Блаховичу в полутяжелом весе. Эксперимент с двойным чемпионством не удался, но в своем дивизионе Иззи по-прежнему монстр. А 13 ноября ему придется доказать это против главного соперника в карьере. Ведь Перейра ушел из кикбоксинга, чтобы в третий раз победить Адесанью – на этот раз в UFC.

Перейра дважды победил Адесанью в кикбоксинге, один раз – нокаутом. Но Иззи не выглядел хуже в тех боях, а в ММА все равно будет фаворитом

Адесанья и Перейра дважды дрались друг с другом, но по правилам кикбоксинга. Они встретились в промоушене Glory апреле 2016 года и в марте 2017 года. Оба раза выиграл Перейра: в первом бою решением, а во втором – нокаутом.

Первый поединок на турнире Glory of Heroes в Китае в 2016 году получился близким. Казалось, Адесанья действует изобретательнее: он хорошо контролировал дистанцию, разбивал соперника и выглядел лучше на ногах. Перейра же бродил за Исраэлем по пятам и лишь изредка взрывался сериями.

Бой получился спорным, ведь Исраэль контролировал ход поединка и технично работал, но почти не наносил тяжелых ударов. А Перейра, хоть и был пассивен, иногда взрывался, желая нанести серьезный урон.

Судьи отдали победу бразильцу, с которой многие не согласились. Больше всех негодовал сам Адесанья, который вспоминает обидное поражение до сих пор: «Вы можете посмотреть на наши лица, когда была поднята его рука. Сложный бой, но по критериям кикбоксинга я должен победить».

В реванше Адесанья был уже заметно лучше Перейры и даже угрожал финишем во втором раунде. Но Алекс выжил, а в третьем раунде перевернул бой, выбросив коронный левый хук, который отправил Адесанью в нокаут. Больше ни у кого из бойцов не получалось вырубить Исраэля, но тогда нигериец упал в глухой нокаут, после которого ему понадобились носилки.

Однако Адесанья уверен, что в выходные это не повторится. Ведь он сильно прибавил физически – по сравнению с периодом в кикбоксинге: «Когда я дрался по кикбоксингу, у меня не было такой рамы, я был гораздо худее. В первом бою он не чувствовал мои удары, все съедал, но во втором все было иначе. А сейчас я вообще стал другим. Уверяю, когда я щелкну по нему, это будет другая история.

До того, как я начал гонять вес, я был просто качком. Мой дружбан, Абиола Эй Би (тренер по силовой работе, – Sports.ru) много работал со мной, я даже взял его с собой на отдых. Потому что в этом кэмпе я хотел построить свое тело, как будто из строительных блоков. Я сказал ему: «Мне нужно стать сильнее». Я и так сильный, спросите у Уиттакера, Брансона, они все скажут, что я сильнее, чем кажусь. Рама, рычаги... но в этом кэмпе я захотел вывести силу на новый уровень».

Адесанья уничтожил всех топов в среднем весе UFC – у него нет соперников. Перейру срочно довели до титульника, хотя у бразильца мало опыта в ММА

После успешной карьеры в кикбоксинге Адесанья ушел в ММА, где выступал с 2012 года, а последние 4,5 дерется в UFC. Исраэля уже не назовешь кикбоксером: сейчас один из самых доминирующих чемпионов лиги, который научился защищаться от борьбы, а в стойке удивляет соперников ударкой и бойцовским интеллектом. У Иззи не осталось соперников в дивизионе (многих он победил по несколько раз), а его главный вызов – снова Перейра.

У бразильца опыт в ММА заметно скромнее: всю жизнь он отдал кикбоксингу, а в смешанных единоборствах проиграл сабмишеном в первом же поединке. Сейчас на счету Перейры рекорд 7-1, и он дерется за пояс UFC, хотя ни разу в ММА не дрался в пятираундовых боях.

Конечно, бразильца с радостью подписали в UFC, где он уже провел три боя за год. Алекс оформил несколько вирусных нокаутов, и никто не заметил, что даже на невысоком уровне он столкнулся с трудностями. Например, Перейра на карточках всех трех судей проиграл первый раунд боя скромному Андреасу Михайлидису. Тому самому бойцу, который в AMC Fight Nights проигрывал Владимиру Минееву, а в UFC уступил Ринату Фахретдинову.

Греку удалось забрать первый раунд, заборов Перейру. Многие отмечали, что бразильцу поставили хорошую защиту от тейкдаунов, но с Андреасом она работала плохо. Поэтому во втором раунде Алекс просто нокаутировал соперника фирменным коленом.

Возможно, UFC слишком быстро довел Перейру до титульника – всего за год. Не считая Михайлидиса, Алекс уверенно победил Бруно Силву и Шона Стриклэнда. Промоушен не позаботился о том, чтобы Алекс набрался опыта в ММА, прежде чем драться с Иззи. Несовершенство Алекса понимают все, а фанаты всерьез считают, что в этом бою Адесанья может начать бороться. Поэтому мемы с Адесаньей в папахе Хабиба уже разлетелись по интернету.

Однако это вынужденная мера: всего за год бразильский боец прошел путь от подписания контракта до шанса сразиться с чемпионом. Матчмейкеры UFC создали мощное противостояние, но для Перейры это серьезный вызов. Даже в кикбоксинге Адесанья проиграл, но показал себя более техничным бойцом. Теперь же на его стороне еще больше козырей. Вероятно, фактурному Алексу придется снова охотиться за нокаутом (он обещает его повторить), ведь не верится, что в пятираундовом бою он сможет выиграть по очкам.

Фото: Gettyimages.ru/Roy Rochlin, Carmen Mandato; mmafighting.com/Jerry Chavez, LFA