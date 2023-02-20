Панчер
Блог

Джон Джонс возвращается в октагон спустя три года и подерется за пояс с Ганом: онлайн UFC 285

Джон Джонс Джон Джонс
MMA MMA
UFC UFC
Сирил Ган Сирил Ган
UFC 285 UFC 285
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC
 

Что нужно знать о UFC 285 до боев?

Всем привет!

Джон Джонс возвращается в UFC – спустя три года после последнего выхода в октагон! На турнире 285 в Лас-Вегасе он подерется с первым номером тяжелого веса Сирилом Ганом за пояс.

Президент UFC Дана Уайт анонсировал бой Джонса и Гана после ухода из тяжелого дивизиона Фрэнсиса Нганну. Уайт сказал, что 35-летний Джонс подписал с промоушеном контракт на восемь боев и стал самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории.

Последний раз Джонс дрался в UFC в феврале-2020, когда победил Доминика Рейеса и защитил чемпионский пояс в полутяжелом весе. Уже летом он оставил титул и сказал, что перейдет в тяжелый вес. Это его дебют в новом дивизионе.

В соглавном бое за титул в наилегчайшем весе подерутся Валентина Шевченко и Алекса Грассо. Шевченко не проигрывает в UFC с 2017 года и проведет восьмую подряд защиту пояса.

Бои основного карда:

🏆 Джон Джонс – Сирил Ган

🏆 Валентина Шевченко – Алекса Грассо

Джефф Нил – Шавкат Рахмонов

Джалин Тернер – Дэн Хукер (Хукер получил травму – ему найдут замену)

Бо Никал – Джейми Пикетт

Бои основного карда начнутся в 06:00 по московскому времени, титульный бой Джонса и Гана – не раньше 07:30. Мы проведем онлайн-трансляцию!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий