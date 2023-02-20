Джон Джонс возвращается в октагон спустя три года и подерется за пояс с Ганом: онлайн UFC 285

Всем привет!

Джон Джонс возвращается в UFC – спустя три года после последнего выхода в октагон! На турнире 285 в Лас-Вегасе он подерется с первым номером тяжелого веса Сирилом Ганом за пояс.

Президент UFC Дана Уайт анонсировал бой Джонса и Гана после ухода из тяжелого дивизиона Фрэнсиса Нганну. Уайт сказал, что 35-летний Джонс подписал с промоушеном контракт на восемь боев и стал самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории.

Последний раз Джонс дрался в UFC в феврале-2020, когда победил Доминика Рейеса и защитил чемпионский пояс в полутяжелом весе. Уже летом он оставил титул и сказал, что перейдет в тяжелый вес. Это его дебют в новом дивизионе.

В соглавном бое за титул в наилегчайшем весе подерутся Валентина Шевченко и Алекса Грассо. Шевченко не проигрывает в UFC с 2017 года и проведет восьмую подряд защиту пояса.

Бои основного карда :

• 🏆 Джон Джонс – Сирил Ган

• 🏆 Валентина Шевченко – Алекса Грассо

• Джефф Нил – Шавкат Рахмонов

• Джалин Тернер – Дэн Хукер (Хукер получил травму – ему найдут замену)

• Бо Никал – Джейми Пикетт

Бои основного карда начнутся в 06:00 по московскому времени, титульный бой Джонса и Гана – не раньше 07:30. Мы проведем онлайн-трансляцию!