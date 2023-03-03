10 комментариев

Тактический разбор перед боем с Ганом.

Джон Джонс возвращается в UFC. После трех лет простоя он поднялся в тяжелый вес, где подерется с бывшим временным чемпионом дивизиона Сирилом Ганом. Кажется, Джонс и его команда идут ва-банк.

В случае победы за ним закрепится за статус величайшего в истории, в случае поражения – потеря трех лет подготовки и новая волна споров, насколько он велик.

На старте Джонс доминировал над старой школой: преимущество в атлетизме и уверенная работа на ближней дистанции

Джон Джонс перешел в ММА из вольной борьбы, поэтому прокачал ударку уже по ходу карьеры. В первом бое в UFC против Андре Гусмао в 2008 году Джонс опирался на борьбу, а в стойке выглядел зажатым.

Стойка в бое против Гусмао: подбородок очень низко, стиль больше похоже на борцовский.

Были и проблемы с футворком, из-за чего удары ногами не доходили до цели, а иногда приводили к падениям.

В следующих боях команда Грега Джексона постепенно исправила ошибки в технике. При этом никуда не пропала изобретательность Джонса: знаменитые локти, колени в клинче и удары ногами с разворота.

После поражения от Мэтта Хэмилла в 2009 году Джонс вышел на серию из трех побед, а потом получил титульник против Маурисио Руа. Тогда в стойке предстал уже совершенно другой боец.

Уверенность Джонса в ударах отразилась не только в высоком поднятом подбородке и опущенных руках: он начал бой с невероятного удара коленом в прыжке и добавил ногу с разворота.

Как более низкий боец, Руа выбрал логичную стратегию на бой: прижимал к сетке и работал быстрыми сериями силовых ударов. В этом заключался секрет раннего Джонса: как только соперник проходил через его гигантский размах рук и ног, то попадал в клинч, где Джонс чувствовал себя идеально.

Первый же клинч против Сегуна закончился идеальной подсечкой от Джонса – и вот он уже в халф-гарде.

Руа не спасало джиу-джитсу, так как Джонс был слишком силен и атлетичен и генерировал невероятные удары в грануд-энд-паунде. Соперник вымотался уже после одного раунда – дальнейший финиш был логичным.

Все бойцы из первой половины карьеры имели одну и ту же проблему: даже если они подбирали тайминг и проходили через вытянутые руки, то на ближней дистанции их встречали колени, локти, тайский клинч, а после этого – перевод на настил. Там Джонс пользовался атлетизмом и антропометрией и просто забивал все теми же локтями и коленями.

«Мне было трудно до него добраться. Он не позволил мне его ударить. Конечно, он грязный боец. Когда ты к нему приближаешься, он тычет пальцами в глаза или бьет коленом под зад», – говорил Рэмпейдж Джексон.

Только один боец на первом этапе карьеры Джонса дал ему достаточно конкурентный бой – Александр Густафссон в 2013 году. Тогда Густафссон показал, что при сравнимом с Джонсом размахе рук и росте, высокой взрывной скорости и работе рук находить пробелы в защите Джонса можно.

Джонс зарядился на лоукик дальней ногой – Густафссон тут же среагировал.

Густафссон ответил боксерской комбинацией, попав практически всеми ударами – Джонс не успел клинчевать.

Бой был очень равным и шел по одному сценарию все пять раундов: Джонс прессинговал, пытался клинчевать, замедлял движение соперника лоу-киками и облик-киками – Густафссон искал боксерские комбинации на средней и ближней дистанции и постоянно двигался, не давая себя заклинчевать.

Непривыкший к постоянно движущимся соперникам Джонс не мог провести тейкдаун до момента, пока Густафссон не замедлился. Здесь снова сыграла атлетичность, которая позволила ему переработать соперника и забрать поздние раунды (хотя решение было очень спорным).

«Многие люди говорили, что я проиграл. Было очень приятно настолько приблизиться к поражению, но все же не проиграть. Ты учишься, только когда проигрываешь. В каком-то смысле я проиграл без поражения», – говорил Джонс.

После прихода USADA доминирование Джонса не выглядело абсолютным – потеря прежнего темпа и ограниченность в приемах

После присоединения UFC к программе антидопингового тестирования USADA в 2015 году у Джонса появились трудности. В июле-2016, за два дня до боя с Кормье на UFC 200, USADA заявило о нарушении Джонсом антидопинговой политики организации.

Следующая попытка провести бой в 2017 году была успешной: Джонс выиграл техническим нокаутом, но уже через месяц результат был аннулирован из-за найденного в крови Джона туринабола. Итог – отстранение на год.

После начала усиленного контроля за бойцами UFC со стороны USADA бои Джона Джонса уже не выглядели как абсолютное доминирование. Последние четыре – неровные. Реванш против Густафссона состоялся уже после того, как на него выходили и Кормье, и сам Джонсон.

Следующий соперник – Энтони Смит, который получил титульник после побед над Оздемиром и двумя ветеранами Руа и Эвансом, которых Джонс бил еще в начале десятых. Закономерный результат: победа единогласным решением над джорнименом с рекордом 32-13.

Бой против Тиаго Сантоса в 2019 году очень тяжело оценить из-за травмы связок колена во втором раунде. После него Джонс строил все атаки на этом повреждении. В первом раунде тайминг был не так хорош: либо Джонс просто экономил силы и не инициировал размены, либо просто игрался с Сантосом.

От прошлого разнообразия остался только удар с разворота, использованный три раза за одну минуту. При этом защита Джонса стала лучше: он использовал уклонения, нырки, плечи. В начале карьеры главными приемами были обычный блок и оттяжка.

Возможно, следующий бой против Доминика Рейеса в 2020-м был самым спорным за всю карьеру. Джонс в первом раунде снова не мог найти тайминг, завязать Рейеса и перейти в борьбу (хотя пытался) – и снова совершал те же самые ошибки (например, кидал неподготовленные лоу-кики, после которых проваливался).

Были и примеры неподготовленных проходов, которые заканчивались сериями от Рейеса, что дало превосходство над Джонсом по значимым ударам в первых трех раундах.

К концу боя снова сыграли атлетизм и достаточно энергосберегающий стиль ведения поединка: Джонс сильнее прессинговал, находил моменты для проходов, а Рейес перестал собирать удары в серии и отдал концовку боя. По мнению многих экспертов, Джонс все равно победил.

«Первые три раунда остались за Рейесом, а чемпионские раунды выиграл Джон Джонс. Согласен ли я с решением присудить победу Джонсу? Все-таки я считаю, что Рейес выиграл три раунда. Да, бой чемпионский, но победа в трех раундах говорит сама за себя», – сказал Абдулманап Нурмагомедов.

Сложно сказать, что больше всего повлияло на Джонса: возможно, USADA, из-за которого он утратил бесконечную выносливость и силу и больше экономил энергию; возможно, многократные простои; возможно, все вместе.

Потеря тайминга обусловлена простоями, потеря темпа в боях – контролем за допингом и обыкновенным старением и пробегом, а уменьшение разнообразия приемов – осторожностью после после нескольких тяжелых боев.

Джонс уже дрался с бойцами, похожими на Гана. Вероятный план – борьба

«Те, кто считают Гана самым опасным и техничным кикбоксером в UFC, – безумцы. Тот же Тиаго Сантос, с которым я дрался, был гораздо опаснее и быстрее Сирила», – говорил Джонс. На данный момент в тяжелом весе UFC нет более техничного, быстрого и легкого на ногах бойца.

В карьере Джонса были бойцы, похожие на Гана. Например, Густафссон имел такую же высокую скорость, отличную работу ног, но был больше боксером, чем кикером. Разнообразие ударов ногами Гана очень близко к тому, что показывал ранний Джонс – удары с разворота из нестандартных позиций, реактивные тип-кики, лоу-кики, облик-кики, сайд-кики.

Один из примеров сумасшедших киков Гана – прямой в голову с передней ноги. Это возможно благодаря боковая стойке, позволяющей наносить разнообразные удары передней и задней ногой.

В течение боя против Фрэнсиса Нганну Ган допустил несколько тейкдаунов, которые показали пробелы в его фундаментальных навыках в вольной борьбе. Он неплох в джиу-джитсу, благодаря тайскому боксу знает позиции в клинче, но отсутствие опыта в борьбе вынуждало его использовать взрывную мощь, чтобы выбираться из-под более мощного соперника в партере и защищаться от захватов и проходов. Поэтому Ган выглядел еще более уставшим, чем возрастной и мускулистый Нганну.

Джонс способен на такую работу. Очевидно, что команда готовит Гана к борьбе. «Я думаю, что вне зависимости от того, что скажет Джон Джонс и его команда, их главным планом будет борьба. Неважно, что будет в первом раунде, но они начнут бороться, когда появится возможность», – говорил тренер Гана Фернанд Лопес.

Джонс набрал массу и работал с Сехудо, но его удары кажутся медленными

Чуть более года назад Джонс отказался от становых и жима лежа у себя в гараже и перешел в профессиональный зал Генри Сехудо Fight Ready. «Мне нравится, как он взял меня под свое крыло и показал другой взгляд на наше дело. Это касается не только боевых искусств. Мы говорим обо всем. Его наставничество – это не только тактика боя и все такое», – говорит Джонс.

Генри Сехудо – один из главных спортсменов в UFC с высочайшим бойцовским интеллектом, но у Джонса никогда не было с этим больших проблем. Намного более важно – как Джон приспособился к новому весу. На видео с тренировок он выглядел живо на руках, показывал неплохую работу на уворотах, но его кики были достаточно медленными, как и вся работа на ногах.

Проблема с ногами Джонса – они не увеличились вместе с остальным телом и остались такими же маленькими. Это может быть проблемой против такого кикера, как Ган, который с удовольствием будет атаковать калф-киками.

Общая форма Джонса подсказывает, что его геймплан будет очень похож на геймплан Нганну против Гана – прижимать к сетке, клинчевать, работать за счет ударов руками на короткой дистанции и пытаться переводить.

Фото: Gettyimages.ru/Sean M. Haffey; Instagram/jonnybones; Gettyimages.ru/Sean M. Haffey, Ronald Martinez, Katelyn Mulcahy