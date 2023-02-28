Шавкат Рахмонов – первый боец из Казахстана в UFC. В ночь на 5 марта на турнире в Лас-Вегасе он подерется против седьмого номера полусреднего веса Джеффа Нила.

Рахмонов любит Казахстан, хотя родился в Узбекистане. Изучаем 🇰🇿 колорит через его биографию и подготовку к боям.

«Простой грузчик. Чего он может достичь?» В 16 лет Рахмонов переехал в Казахстан из Узбекистана и работал на рынке

Шавкат Рахмонов представляет Казахстан, но родился в Узбекистане и жил там до 2011 года. После переезда на родину родителей он устроился на рынок грузчиком, чтобы помогать семье финансово.

Рано утром он вставал на работу и таскал тяжелые мешки с овощами и фруктами. Там ему платили не больше 2,5 тысяч тенге (431 рубль). «Надо себя кормить, свою семью кормить. Никто же тебе деньги просто так не даст. Надо работать. Ты же не будешь ходить попрошайничать», – вспоминал Рахмонов.

После работы – зал. Иногда в один день он занимался и боксом, и боевым самбо, поэтому на вторую тренировку приходил без сил. Сейчас Рахмонов называет такой подход неправильным:

«Я хотел стать лучше. Понимания не было тогда – беречь здоровье. Было желание улучшить технику, стать лучше. Так и жил. Очень удивились люди потом, что я стал чемпионом. Кто-то, наверное, недооценивал меня, так как простой грузчик на базаре. Смотрели, думали: «Простой грузчик. Чего он может достичь?» Есть такие люди. Но уже сейчас они так не думают».

Рахмонов работал на рынке больше двух лет: «Мне кажется, такая «черная» работа выносливости тебе не даст, но ты будешь терпеливым. Там много физически крепких но тебе это ничего не даст. Самое главное – у тебя внутри должен быть огонь. Ты должен быть как хищник, как волк – сожрать соперника. Вот это чувство должно быть. А так если взять всех на рынке – никто из них не станет бойцом. Это у тебя внутри должно быть».

Работа на рынке помогла Рахмонову быстрее освоить казахский, которым он не владел до переезда. Часть казахских фанатов ММА критикует его за недостаточное знание языка. Так Рахмонов отвечает на претензии:

«Я родился и учился в Узбекистане, так что на нем свободно разговариваю. Когда приехал в Казахстан, то даже не знал казахского языка. Я не виноват, в том месте я родился. Просто мне многие говорят: «Ты же казах, почему ты не говоришь на чистом казахском?» Ну я объясняю, что прожил в Узбекистане 15 лет, у меня уже есть акцент, от которого не избавиться».

Сейчас после боев Рахмонов дает комментарии на казахском языке – и удивляет этим Майкла Биспинга. «Установки такой нет, это всегда шло от него, с первого боя, он всегда так хотел. Я считаю, что это правильно», – говорил менеджер Саят Абдрахманов.

Гимн Казахстана на каждой тренировке, выход на бои в головном уборе тымак, любовь к конине

До перехода в UFC Рахмонов провел половину боев в Казахстане. Сейчас он идет на серии 16-0 и хочет встретиться с Хамзатом Чимаевым. Рахмонов говорил, что в Чимаеве нет ничего необычного – тот в ответ назвал его чурбаном, но удалил комментарий.

«Казахстан отличается от других стран дружелюбностью и гостеприимством. Не хочу хвастаться своими предками, но они были непростые люди... Всегда кочевали, очень воинственный народ – казахи. Казахи всегда ценили своих батыров [воинов] и акынов [поэтов]», – говорил Рахмонов.

Ему нравится тренироваться и драться в США, но жить там он не готов. Рахмонов признавался, что американский менталитет, как и кухня, ему не подходят. Он регулярно делает отсылки к казахской культуре и поет гимн перед каждой тренировкой. По его мнению, гимн должны исполнять и взрослые, и дети, потому что это проявление патриотизма.

На бои Рахмонов выходит в традиционном казахском головном уборе тымак.

Выходить в октагон в национальной одежде – фишка многих бойцов: Хабиб Нурмагомедов носил папаху, так же делают Рафаэль Физиев и Мераб Двалишвили. Но если папаха делается из шкуры барана, то тымак – из волчьей. Такой головной убор среди казахов воспринимается как атрибут мужественности.

За последние годы UFC подписал многих бойцов из Казахстана: Шавката Рахмонова, Дамира Исмагулова, Жалгаса Жумагулова, Сергея Морозова, Марию Агапову. Президент казахстанского промоушена Naiza FC Нурбек Карабала говорил, что секрет их силы – кумыс.

Рахмонов любит казахскую кухню: кумыс, бешбармак, казы, конина. На пике голландский боец Алистер Оверим называл конину одной из причин хорошей физической формы.

Сам Рахмонов рассказывал:

«Постоянно ее кушаю: в неделю один раз, два раза, по-разному. Бешбармак люблю из нее, стейк. Я вообще мясо люблю, не только конину. Баранину, говядину, куриное мясо, рыбу. Все, что связано с мясом, люблю.

В основном говядину кушаю, потому что конину каждый день невозможно, мне кажется, кушать. Кто-то кушает, но я, допустим, конину не могу каждый день. А так – это самое хорошее мясо, жиров плохих там нет, холестерина. Все жиры полезные».

В некоторых штатах США конина запрещена. Рахмонов проводит тренировочные лагеря во Флориде и рассказывал, можно ли достать там конину: «Все нормально. Конина, вообще, в Майами – запрещенное мясо. Именно здесь, в Майами, оно запрещено. Надо быть аккуратным, и все».

Фото: globallookpress.com/Diego Ribas/Keystone Press Agency, Louis Grasse/Keystone Press Agency; instagram.com/shavkatrakhmonov94