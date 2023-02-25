«Его палец застрял в моих зубах».

26 февраля Нурулло Алиев дебютировал в UFC, победив Рафаэля Алвеса судейским решением. 22-летний боец попал в промоушен через претендентскую серию Даны Уайта, а к первому бою подошел с рекордом 8-0.

Кто он такой и каким получился дебют?

Случайно оказался в MMA и разозлил Абдулманапа Нурмагомедова из-за проваленного взвешивания

Нурулло Алиев – первый представитель Таджикистана в UFC. Он родился в Душанбе и вырос в многодетной семье. В 12-летнем возрасте Алиев впервые попал на занятия по вольной борьбе, а через несколько лет дебютировал в панкратионе.

Тогда он пришел на турнир зрителем, а в итоге стал участником: помог организаторам и заменил одного из спортсменов. После двух побед Алиев стал чемпионом страны. Так его заметил президент федерации панкратиона Таджикистана – через два месяца Нурулло привез домой золотую медаль чемпионата Азии.

Первый бой по правилам ММА Алиев провел в Душанбе в 2018 году. После победы над Хабибом Хабибовым он переехал в Москву, где подписал контракт с Gorilla FC. Дебют в промоушене оказался удачным – Алиев сразу же стал чемпионом, но защитить пояс помешала проваленная весогонка.

«Так нельзя подводить болельщиков, соперников. Я думаю, что это его последнее появление [в организации]», – сказал почетный президент Gorilla FC Абдулманап Нурмагомедов. Алиев покинул промоушен и остался без боев на 16 месяцев.

Вернуться помог Камил Гаджиев. Под эгидой Fight Nights Алиев провел два поединка, в которых победил. Но мечтал о UFC: в сентябре 2022 года он получил приглашение на претендентскую серию Даны Уайта. После досрочной победы над Джошем Уиком в первом раунде Нурулло Алиев подписал контракт с UFC.

Дебют в UFC: «его палец застрял в моих зубах» и свадьба после победы

Еще до дебюта в UFC Алиев привлек внимание болельщиков сходством с Хабибом Нурмагомедовым – не только внешним, но и поведенческим: «Меня вообще везде путают [с Хабибом]. В торговые центры захожу в Америке, и маленькие дети подходят и спрашивают: «Хабиб, можно сфоткаться?» Я им говорю: «Я не Хабиб, я Нурулло». Меня часто с ним путают. Бог так создал. Сравнивают с одним из великих чемпионов, это приятно».

Дебютный бой в UFC подтвердил, что они похожи не только внешне – стиль ведения боя Нурулло мало чем отличается от стиля Хабиба. Уже на 30-й секунде первого раунда Алиев перевел оппонента на настил.

Алвес отдал Алиеву доминирующую позицию в партере и три минуты не мог сбросить с себя новичка. Казалось, что Нурулло уверенно забрал первый раунд, но Алвес обратился к судье и показал следы укуса на пальце левой руки.

Алиев доказывал невиновность, но рефери Марк Смит снял с него один балл. На пресс-конференции Алиев уверял: «Я его не кусал, а контролировал головой. Он засунул пальцы мне в рот, и я хотел их выплюнуть. Его палец застрял в моих зубах.

Наверное, он сделал так, потому что сильно устал, почувствовал контроль горного орла». На результат боя это не повлияло. В оставшихся двух раундах Алиев прессинговал Алвеса, переводил в партер и занимал эффективные позиции.

В интервью после боя он не только удивил всех знанием английского языка, но и признался, что после возвращения домой его ждет свадьба – отец обещал заняться организацией в случае победы.

Полный стадион в Таджикистане (кажется, фейк) и ограбление после победы

Во время трансляции турнира UFC показал кадры, на которых десятки тысяч фанатов организовали просмотр дебютного боя Алиева на футбольном стадионе. Когда Майкл Биспинг брал интервью у Нурулло, эти кадры были показаны снова, а вскоре их запостил у себя в соцсетях Дана Уайт: «Насколько это круто?!» На момент боя в Душанбе было три часа ночи.

Возможно, история с заполненными трибунами в ночь – неточная. Скорее всего, видео было снято во время футбольного матча между сборными Таджикистана и России в ноябре-2022.

Дата и имя нового соперника Нурулло Алиева неизвестны, но звучат кандидатуры Мэтта Фреволы, Клаудио Пуэллеса и Насрата Хакпараста. Сам Алиев вызвал Пэдди Пимблетта: «Как насчет моего поединка с Пимблеттом? UFC, Дана Уайт, Шон Шелби, погнали!»

Победу Алиева испортило ограбление: «Два дня назад меня обокрали: из машины украли все сумки, все одежды».

Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger/Zuffa LLC; Instagram/nurullo_aliev