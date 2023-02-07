Что такое TUF и почему приглашение Конора как тренера – гениальный ход Уайта

Ждем разборку с Чендлером.

UFC официально объявил следующий бой Конора – против Майкла Чендлера в реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Как устроен TUF и почему приглашение Конора туда выгодно всем?

Конор уже не тянет высокий уровень и идеально подходит как тренер TUF. UFC действует грамотно – заберет остатки хайпа вокруг затухающей звезды

The Ultimate Fighter (TUF) – реалити-шоу, которое UFC снимает с 2005-го. Там воспитали звезд – от Нейта Диаса и Макса Холлоуэя до Камару Усмана и Исраэля Адесаньи. У шоу простой сценарий: группа молодых бойцов делится на две команды, которые возглавляют звездные тренеры. Бойцы живут в одном доме, тренируются и выступают в гран-при. В конце сезона финалисты дерутся за контракт с UFC, а тренеры – друг с другом. В 31-м сезоне TUF команды возглавят Конор Макгрегор и Майкл Чендлер.

«С нетерпением ждал, когда об этом объявят официально – это больше не кот в мешке. Вскоре стартуют съемки, которые пройдут в Лас-Вегасе, мне уже не терпится дать всем этим ребятам те знания, которые я накопил за долгую карьеру. Каждый поединок с участием моих бойцов будет невероятно важен, поскольку я иду туда за победой. Один из них воплотит мечту в жизнь – станет частью UFC. Поэтому я сделаю все, чтобы переиграть Конора во всех направлениях», – сказал Чендлер.

Макгрегор второй раз участвует в TUF: в 2015-м он с Юрайей Фейбером тренировал участников 22-го сезона. Тогда Конор победил Чеда Мендеса, стал временным чемпионом в легком весе (в следующем бою нокаутирует Альдо) и уже сиял. Макгрегор раскрылся как звезда реалити-шоу и создал один из лучших сезонов TUF. Между ним и Фейбером вышло забавное противостояние – они подкалывали друг друга, что нравилось зрителям.

Вернуть Конора в TUF – идеальный ход Уайта. Макгрегор не боец, а шоумен: ему 34 года и он проиграл три из четырех последних боев в UFC. Сейчас Конор не потянет большинство бойцов из топ-15 легкого веса. Уайт понимает, что UFC нужен хайп, поэтому хочет выжать максимум.

Ожидается, что шоу пройдет с мая по август, а в сентябре подерутся Конор и Чендлер. Десятки часов реалити-шоу и эпичный финал – лучше пары раундов Макгрегора в октагоне. Соперник подходящий: зрелищный нокаутер со средним бойцовским IQ и кардио, что дает шансы.

Чендлер обещает нокаутировать Конора. Он один из самых зрелищных бойцов UFC, но много проигрывает

Бой пройдет в полусреднем весе. Это правильно: Конор сильно накачался за время простоя, а Чендлер сильно высушивается, чтобы оставаться в легком дивизионе. Бойцы подерутся в комфортном весе и покажут шоу.

Чендлер – звезда легкого веса UFC, который устраивает зрелищные рубки, но не всегда побеждает. Ему 36 лет, в UFC он перешел из Bellator, где становился чемпионом. Чендлер проиграл три из пяти боев в UFC, но почти в каждом получал бонус за зрелищность. Он обещает вырубить Конора – всего за два раунда:

«Не думаю, что он объективно оценивает мою скорость и нокаутирующую силу. Но быстро поймет это, когда я нанесу удар. Он засомневается в плане на бой, и я нокаутирую его во второй пятиминутке».

Макгрегор сейчас не входит в пул тестирования антидопингового агентства США. Чтобы выступить, ему нужно пробыть в тестовом пуле не менее шести месяцев и сдать два отрицательных теста. Уайт заявил, что бой Конора и Чендлера может состояться в сентябре.

Макгрегор был не единственным вариантом на участие в шоу. Другие кандидаты – полусредневесы Белал Мохаммед и Колби Ковингтон. Об этом рассказал менеджер Абдель-Азиз: «UFC связались со мной и сказали, что Белал и Колби будут тренерами. Мы согласились. Но никто не мог найти Ковингтона. Никто не знает, где он сейчас».

Фото: Gettyimages.ru/Stacy Revere; East News/Troy Taormina-USA TODAY Sports/Sipa USA; UFC