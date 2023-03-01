Джон Джонс вернулся в UFC спустя три года: расстался с невестой и набрал 20+ кг

Новый чемпион в тяжелом весе?

Джон Джонс был королем полутяжелого дивизиона и поднялся в новый вес, чтобы стать великим. Он три года готовился, чтобы 6 марта забрать вакантный титул в тяжелом весе – в бое с Сирилом Ганом на UFC 285.

Джонс мог вернуться раньше – бои с Нганну и Миочичем сорвались. Он не дрался три года, но Уайт по-прежнему ставит его выше Хабиба

Фактически Джонс – непобежденный чемпион, который с 2011-го доминировал в полутяжелом весе UFC. За карьеру в промоушене он набил 22 победы, 11 из которых – защиты титула (владел поясом с перерывами). Это уникальный рекорд: например, Хабиб провел только три защиты титула. Поэтому Дана Уайт всегда подчеркивает, что считает Джонса величайшим бойцом в истории UFC.

«Джон уже целую вечность в этом спорте и величайший боец в истории. Он вложил время в переход в тяжелый вес, все делает как надо. Джонс не намотал этот вес на себя за пару месяцев, а потратил годы. Думаю, он понимает, что делает», – уверен Уайт.

Репутацию Джонса подпортили допинговый скандал в 2016-м и неуверенные победы в последних двух поединках – против Тиагу Сантоса и Доминика Рейеса. После этого он ушел из полутяжелого веса и отказался от пояса. Джонс поднялся в тяжеловесы, но трансформация настолько затянулась, что с февраля 2020-го он так и не провел ни одного боя.

«В какой-то момент я просто перестал чувствовать страх: меньше изучал видеозаписи боев оппонентов и просто ждал новый рабочий день. Страх исчез – я не боялся этих парней и дрался с такими парнями, как Доминик Рейес, который мечтал о бое со мной еще с колледжа. Он просто малоизвестен широкой публике.

Так что мне просто хотелось большего: снова нервничать, снова испытывать страх. Думаю, страх полезен, и сейчас мы находимся в таком положении в тяжелом весе», – говорил Джонс.

В 2021-м Джонс мог подраться с Нганну, но не договорился с UFC. За бой с главным нокаутером дивизиона он просил большой гонорар – Уайт говорил про сумму в 30 миллионов долларов.

В сентябре-2022 соперником Джонса мог стать экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич. Ожидалось, что бой пройдет в июле, потому что Нганну восстанавливался после перенесенной операции на ноге. Уайт рассчитывал, что уже летом разыграет временный пояс. Но Миочич оказался не готов и попросил перенести бой на сентябрь. Этот бой тоже сорвался – Джонс получил в соперники Сирила Гана.

Когда один из пользователей написал «Чувак, это отстой», Джонс ответил: «Согласен с тобой. Мои тренеры и их семьи были в восторге от этого боя. Я бы солгал, если бы сказал, что не разочарован».

Джонс набрал 20+ кг веса и уверен, что готов драться с тяжеловесами. Стал мощным, но накопил жир – низкая скорость беспокоит фанатов

Сейчас Джонс уверен, что готов к дебюту в тяжеловесах. Он нарастил мышцы и стал огромным. Перед переходом в новый дивизион Джонс понимал, что должен адаптироваться к лишним килограммам. И хотел сохранить высокую для полутяжей скорость.

В соцсетях Джонс показывал, как тренируется и качает мышцы. На многих видео он казался медленным, так как набрал больше 20 кг (сейчас его вес около 115). Но убеждал, что ему просто нужно время, чтобы привыкнуть к новому телу.

Джонс понимает, что в тяжелом дивизионе дерутся нокаутеры. Чтобы не проиграть, он поставил цель – не уступать в габаритах Нганну, который ушел из UFC и оставил чемпионский пояс вакантным. Джонс подерется за титул с Сирилом Ганом – французским кикбоксером, которого считают феноменом (хотя он уже проиграл Нганну в титульнике).

Сильные стороны Гана – те же, что и у Джонса в полутяжелом: скорость, хорошее чувство дистанции, интеллект. Главная слабость – борьба: Ган пришел из кикбоксинга и имеет много проблем в партере. Их использовал Нганну, чтобы победить по очкам, когда понял, что уступает в стойке.

Ган называет себя ленивым и признает, что не тренируется между боями, когда нет лагеря = будет уязвим в партере. В этом шанс Джонса, который на пике был хорош в борьбе, хотя слабо использовал ее в последних боях.

Джонс считает, что ему хватит мощи против Гана, потому что по антропометрии мог изначально драться в тяжеловесах. Рост и размах рук Джонса соответствуют тяжелому дивизиону – 1,93 м и 2,15 м. Повлияла комплекция: он достаточно костлявый (за что получил прозвище), длинноногий и не склонен к набору веса:

«Тренироваться в тяжелом весе – это здорово. Приятно есть все, что я хочу. Конечно, сейчас я соблюдаю диету, но мне нужно есть много еды, много отдыхать. Прямо сейчас я живу как настоящий спортсмен. Рад, что выступлю в полную силу без весогонки. У меня есть два брата, очень большие парни, и я чувствую, что тоже должен был быть тяжеловесом».

Перед возвращением в октагон Джонс попал в скандал. Год назад он расстался с невестой Джесси Мозес из-за домашнего насилия: они были вместе со старшей школы, а в 2013-м Джонс сделал ей предложение. Состоялась свадьба или нет – неизвестно. После скандала с домашним насилием тренер выгнал Джонса из зала.

«Моя невеста бросила меня около двух месяцев назад, сегодня она окончательно заявила, что не вернется. Если вы ненавидите Джона Джонса, можете поднять за меня тост, я чувствую себя дерьмово», – написал Джонс в 2022-м.

С тех пор он тренировался в разных залах – даже у бывшего двойного чемпиона UFC Генри Сехудо. И признавался, что работает с настоящими монстрами – эта фраза стала мемом в сети. Монстрами оказались Уолт Харрис, Морис Грин и Йорган де Кастро – бойцы, которые не впечатлили UFC.

Фото: Gettyimages.ru/Sean M. Haffey, Ronald Martinez, Joe Scarnici; Instagram/jonnybones