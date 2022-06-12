Кудряшов снова в боксе: Русская Кувалда за 45 секунд нокаутировал Вагабова. Следующий – Дацик

Тяжелое поражение Вагаба.

Дмитрий Кудряшов – известный российский боксер, который в последние годы оказался на спаде. Из четырех боев с 2019-го Русская Кувалда проиграл три: казалось, что это его закат. В сентябре 36-летний Кудряшов без шансов уступил олимпийскому чемпиону Евгению Тищенко, после чего появлялся лишь на кулачных боях Hardcore – в роли почетного гостя.

Но неожиданно Кудряшов вернулся в бокс – на площадке PRAVDA Fighting Championship. Это относительно новый промоушен, который зародился в поп-ММА и стал первой российской лигой в ютубе, где хайповые бойцы дрались не на голых кулаках и не в ММА, а в боксе. Лига стилизует поединки под олдскульный бокс – этому способствует и ринг, и перчатки участников. А турнир с участием Вагабова и Кудряшова показывали уже не в ютубе, а на «Матч ТВ».

В 2019-м, когда Кудряшов проиграл техническим нокаутом Илунге Макабу, он задумывался о переходе в ММА. Дебютировать в новом спорте ему предлагал Камил Гаджиев – руководитель промоушена AMC Fight Nights. Но тогда не сложилось, а спустя три года Кудряшов все-таки встретился с бойцом этой лиги, но в удобном для него боксерском ринге.

Соперником Дмитрия стал чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов. Дагестанец, который набил рекорд 29-1, а в 2020-м вышел из тюрьмы, где отсидел три года, наводил на соперников ужас. Он уже дрался в PRAVDA, где в декабре победил по очкам Дамила Шарафутдинова – тяжеловеса из сборной России по боксу. Поединок был конкурентным, но закончился в пользу Вагабова, который в одном из эпизодов даже швырнул соперника борцовским приемом.

Кудряшов признается, что репутация Вагабова его заинтересовала. И он не сомневался, когда получил предложение:

«То, что все отказывались, по-спортивному меня зацепило. Вагаб победил мастера спорта или члена сборной, могу ошибаться, поэтому никто из тяжеловесов не хочет с ним драться. Но у меня 30 профессиональных боев, кого я могу бояться?»

Удивительно, но в поединке с бойцом ММА Кудряшов не был фаворитом. Вероятно, из-за спада, накопившихся поражений и набранного веса Дмитрия списали со счетов. До ММА у Вагабова был опыт в боксе – он мастер спорта, а в Fight Nights коллекционировал нокауты.

Кудряшов же подошел к бою с рекордным весом в карьере – 115 кг (обычно дрался до 90), чем еще больше насторожил поклонников. Но Дмитрий заверял, что в отличной форме, и это его нормальный вес. Бой с Вагабовым был в супертяжелом дивизионе: Кудряшов не мучал себя весогонками, поедал хинкали и даже протащил в Ростове 300-тонный поезд. После чего появились мысли, не собрался ли Дмитрий перейти в силовой экстрим.

«Все вокруг думают, что я старый, уставший и давно не хожу в зал. Но я в порядке и уж тем более готов на формулу шесть раундов по три минуты. Букмекерам свойственно ошибаться. Это именно тот момент, когда можно заработать денег.

Я всегда весил далеко за 90, даже за 100 килограммов. Даже когда боксировал в первом тяжелом весе, так что особо я ничего и не набрал. Я пока не взвешивался, но думаю, что сейчас мой вес составляет где-то 115-118 килограммов. Когда тянул поезд, мой вес составлял 123 килограмма. Сушиться к поединку я не планирую. Поем перед взвешиванием и пойду на мероприятие», – рассказал Кудряшов.

Поединок показал, что в боксе уровни Кудряшова и Вагабова несопоставимы : Вагаб с первых секунд набросился на Дмитрия, пытаясь его нокаутировать, но не попадал тяжелыми ударами. Кудряшов же ушел в глухую защиту, из которой пару раз выстрелил одиночными панчами. Как итог: нокдаун с последующим нокаутом – и все это за 45 секунд. Поразительная мощь Русской Кувалды, которая оказалась не по зубам Вагабову.

Возможно, чемпион зря полетел с первых секунд на столь опасного панчера. Вагабов был легче и имел бы преимущество в скорости. Однако Вагаб хотел решить все на первых секундах, а Кудряшов использовал шанс нокаутера и уложил соперника. Это не был глухой нокаут, но Вагабов просто не встал в нужное время, когда во второй раз оказался на настиле. Обидное поражение для Вагабова, который, впрочем, так и останется доминирующим чемпионом в ММА. И вряд ли будет долго переживать из-за поражения в боксе, ведь это не его спорт.

Организаторы называли бой Вагабова и Кудряшова полуфиналом Гран-при PRAVDA, а победитель выходил на Вячеслава Дацика. Рыжий Тарзан уже нокаутировал в полуфинале прославленного кикбоксера из Glory Сауло Кавалари. Но до боя Кудряшов сомневался, что этот бой состоится. Ведь он согласился драться с Вагабовым, а не с Дациком, о котором ничего не знает – кроме того, что Вячеслав когда-то нокаутировал Андрея Орловского.

Хотя после победы Кудряшов стал сговорчивее и намекнул, что готов к финалу. Добавив, что рад подраться с Рыжим Тарзаном для фанатов:

«Когда я еще был маленьким, я смотрел бои Дацика. Сейчас для меня бой с ним — это что-то из ряда вон выходящее. Я никогда себя не представлял на ринге с Дациком, но тем интереснее. Этот поединок соберет полный зал, будет много внимания, а мы здесь для этого. Я уже пенсионер профессионального бокса, и мне интересны такие бои, которые вызывают интерес публики».

Фото: instagram.com/pravdafighting; instagram.com/dmitry__kudryashov