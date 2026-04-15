Марка Ханта арестовали в Сиднее по обвинению в домашнем насилии. Он вышел под залог
Марка Ханта арестовали в Сиднее.
Бывшего претендента на временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе Марка Ханта арестовали в Сиднее (Австралия) по обвинению в домашнем насилии.
Ханта арестовали по обвинению в преследовании или запугивании с целью причинения физического вреда. Также сообщается, что Хант отправил женщине сообщение с угрозой убийством.
Марк провел одну ночь в полицейском участке и вышел под залог. Судебное заседание назначено на 30 апреля.
Хант провел последний бой в UFC в 2018 году, проиграв американцу Джастину Уиллису.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
