Марка Ханта арестовали в Сиднее по обвинению в домашнем насилии. Он вышел под залог

Бывшего претендента на временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе Марка Ханта арестовали в Сиднее (Австралия) по обвинению в домашнем насилии.

Ханта арестовали по обвинению в преследовании или запугивании с целью причинения физического вреда. Также сообщается, что Хант отправил женщине сообщение с угрозой убийством.

Марк провел одну ночь в полицейском участке и вышел под залог. Судебное заседание назначено на 30 апреля.

Хант провел последний бой в UFC в 2018 году, проиграв американцу Джастину Уиллису.

