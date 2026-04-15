Мераб Двалишвили: «Нельзя драться с опущенными руками, как Прохазка. Рано или поздно вас поймают»
Двалишвили высказался о стиле Прохазки.
Мераб Двалишвили прокомментировал победу Карлоса Ульберга в поединке с Иржи Прохазкой.
«Нельзя драться с опущенными руками, как Прохазка. Рано или поздно вас поймают.
Если бы я увидел, что мой соперник травмировал колено, я бы сбавил темп, я бы не стал торопиться. Но Иржи начал суетиться, он был возбужден», – сказал Двалишвили.
Ульберг нокаутировал Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса.
Ульберг потерял пояс после боя с Прохазкой: «Не знаю точно, где он»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
Именно что рано поймают и будет больно
"Рано или поздно" (в очередной раз)
Если голову закрыт откроешь "печень)))
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем