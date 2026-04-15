Мераб Двалишвили: «Нельзя драться с опущенными руками, как Прохазка. Рано или поздно вас поймают»

Двалишвили высказался о стиле Прохазки.

Мераб Двалишвили прокомментировал победу Карлоса Ульберга в поединке с Иржи Прохазкой .

«Нельзя драться с опущенными руками, как Прохазка. Рано или поздно вас поймают.

Если бы я увидел, что мой соперник травмировал колено, я бы сбавил темп, я бы не стал торопиться. Но Иржи начал суетиться, он был возбужден», – сказал Двалишвили.

Ульберг нокаутировал Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса.

