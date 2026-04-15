Бой Фьюри – Махмудов посмотрели более пяти миллионов зрителей в Великобритании

Netflix сообщил о количестве зрителей боя Фьюри – Махмудов.

Бой Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудов посмотрели более пяти миллионов зрителей в Великобритании. Бой транслировал Netflix.

Фьюри победил Махмудова единогласным решением судей в поединке, возглавившем вечер бокса в Лондоне.

