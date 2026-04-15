Ронда Раузи: «Я хотела подраться с Карано в UFC, но Хантер Кэмпбелл пытался саботировать сделку, а про Джину давал ложную информацию»
Раузи раскритиковала руководство UFC.
Ронда Раузи рассказала, что ее бой с Джиной Карано мог пройти в UFC.
«Сначала я обратилась в UFC, чтобы организовать этот бой, потому что я очень люблю эту организацию и Дану за то, что он для меня сделал. Но он больше не руководит процессом.
Теперь всем заправляет этот парень, Хантер Кэмпбелл. И он пытался саботировать сделку – хотел заставить меня драться с другими, а про Джину давал ложную информацию. Говорил, что она несерьезна и не сделает вес», – сказал Раузи.
В мае Раузи проведет поединок против Карано на турнире MVP MMA.
Ронда Раузи: «UFC страдает от отсутствия конкуренции. Они слишком привыкли быть доминирующей силой в индустрии»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Pros Pick
