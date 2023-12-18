42% владения у «Баварии», рассинхрон «Ювентуса» и пачка деталей по «Ливерпуль» – «МЮ». Тактика топ-лиг

Кстати: Модрич – гений.

Тактические наблюдения по матчам выходных. «Ливерпуль» и «Ман Юнайтед» не наиграли на отдельный разбор – все впечатления от матча мы собрали в дайджест.

Как же страшны контратаки «Баварии»!

Слегка шокирующая статистика «Баварии» в первом тайме против «Штутгарта» (3:0): ничтожные 35% владения, но 1:0, два отмененных из-за офсайда мяча и уничтожение по xG 2,8 – 0,5. То есть «Бавария» мало владела мячом, но разносила соперника по созданным моментам.

По итогам всего матча у «Баварии» 42% владения – самый низкий показатель в сезоне, до этого лишь раз было меньше 50% (48% в первом матче против «Галатасарая» в ЛЧ).

Матч против «Штутгарта» – лучшая реклама контратак «Баварии». Именно в быстрых выпадах команда Томаса Тухеля штамповала моменты, большую часть игры спокойно отсиживаясь в позиционной защите.

Во-первых, состав «Баварии» великолепно подходит под контратакующий стиль. Харри Кейн, Лерой Сане и Джамал Мусиала убийственны при наличии свободного пространства. Бонус – Томас Мюллер, который нехватку скорости восполняет скоростью мысли.

Во-вторых, попался удачный соперник. «Штутгарт» очень хорош, но он уязвим к контратакам. Много владеет мячом, смело задирает линию защиты, не прикрывает фланги защиты на случай потерь – идеальный клиент для «Баварии». «Штутгарт» не показал фирменных красивых комбинаций, зато продемонстрировал, как плохо реагирует на быстрые атаки в ответ.

Все было так печально, что «Бавария» выбегала и 3-в-2, и даже 2-в-1.

Единственная проблема «Баварии» – реализация. Нужно забивать гораздо больше. Но то, что не реализовали на скорости, восполнили голами со стандартов. 19-летний Александар Павлович подавал лучше, чем Йозуа Киммих.

Кстати, важный пункт – из-за гриппа матч пропустили сразу Киммих и Леон Горетцка. Опорная зона максимально экспериментальная: Павлович и Рафаэл Геррейру. Без привычного центра вполне вероятно, что «Бавария» изначально выходила на матч с контратакующим планом, а не подстроилась под «Штутгарт» в течение игры. Хотя быстрый гол («Бавария» открыла счет на 2-й минуте) в любом случае все упростил, можно было выбегать вторым номером со спокойной совестью.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Против «Сити» Ходжсон перешел на пятерку и выпустил двух дополнительных защитников в опорной

«Пэлас» взял очки на «Этихаде» (2:2). Ни один тактический разбор не объяснит, как они умудрились организовать камбэк с 0:2 – два удара из штрафной (всего – пять). Здесь на первом плане везение и индивидуальные ошибки защитников «Сити». А вот план сдерживания у Ходжсона был любопытным.

Обычно команда играет 4-3-3. Против «Сити» перестроились на 5-4-1. Кроме пятерки защитников, Рой использовал в опорной зоне Джайро Ридевалда и Криса Ричардса с опытом игры в защите. Еще одну позицию в полузащите получил Джеффри Шлупп – экс-левый защитник. В последние годы позиция в полузащите стала для него основной, но даже там он играет с перекосом на сдерживание.

Выглядело примерно так – ультракомпактная схема, где все, кроме Олисе и Матета, сфокусированы только на разрушении:

«Сити» забил достаточно за счет объема давления, но отлаженных и постоянных приемов вскрытия этого блока не предложил. Частично дело во внутренних проблемах – играли без Доку, Де Брюйне и Холанда. Также был странный эксперимент, в котором Пеп потребовал от Йошко Гвардиола создавать ширину на левом фланге.

«Атлетик» уничтожил «Атлетико» – Уильямсы слишком быстрые

«Атлетик» размазал «Атлетико» (2:0). Вас не должен сбивать относительно скромный счет. В первом тайме были сэйвы Яна Облака и промах с пенальти. «Атлетико» был так ужасен, что Чоло сделал двойную замену (хотя формально держались 0:0). После перерыва «Атлетик» закономерно наказал, но мог сделать это раньше и больнее.

«Бильбао» воспользовался главной уязвимостью команды Симеоне. В этом сезоне «Атлетико» разыгрывает мяч и атакует позиционно (62% владения в этом матче) – в этих аспектах команда здорово прокачалась, но она до сих пор не обладает защитниками под высокую линию. В самих атаках «Атлетико» действует как классический топ-клуб, а вот после потерь – чаще всего не идет в мгновенное давление до упора, а старается побыстрее сесть, чтобы прикрыть слабости защитников в высокой линии.

«Атлетик» постоянно ловил на таких эпизодах. У Вальверде есть отличное оружие на такой случай – братья Уильямсы, которые сразу же после перехода мяча давали рывок за спину:

Важный аспект плана: не допустить моментов у своих ворот, пытаясь таким образом ловить «Атлетико». «Бильбао» не накрывал их сразу, а отбирал именно в центральной зоне (чтобы защитники соперника были повыше в момент перехода). Базисом была отличная организованность в схеме 4-2-3-1. Это недооцененный и крайне мощный механизм «Атлетика» на дистанции всего сезона. Ребята Вальверде эталонно душили в центральной зоне.

Результат: «Атлетик» не только ловил в переходах одинаковым образом, но и не допускал шансов из розыгрышей «Атлетико»; между командами была пропасть.

Хави поменял местами Педри и Гюндогана. Несмотря на осечку, ход скорее сработал

В матче против «Валенсии» (1:1) Хави преобразовал настройки квадрата в центре поля – теперь Педри и Френки де Йонг глубже, а Илкай Гюндоган рядом с Жоау Феликсом в более высокой позиции. По сути Педри и Гюндоган обменялись зонами относительно предыдущего варианта.

В начале матча были проблемы. «Валенсия» неожиданно резво прессинговала, что нетипично для них по сезону. Возможно, соперники чувствуют повышенную уязвимость «Барсы» в этой стадии с Иньяки Пеньей в воротах. Новое сочетание полузащиты слегка терялось на этом этапе.

Постепенно «Барса» захватила контроль. Тогда пара стала работать в плюс. С таким сочетанием у каталонцев появился классный баланс плеймейкинга из глубины и разных типов рывков в атаке – за спину (Рафинья, Бальде и частично Феликс), вторым темпом (Гюндоган и порой даже Левандовски). Мяч им качественно доставляли Педри и Френки.

«Барса» потеряла очки, но провела качественный матч. Уровень игры после нервозного начала вообще можно назвать доминированием, а результат в конкретном случае – просто несчастный случай. Данные по xG (1,01 – 2.87 в пользу «Барсы») и по xThreat (1,27 – 3,00) намного точнее отражают реальную картину.

Лучший матч «Арсенала» в сезоне

«Арсенал» уничтожал против «Брайтона» (2:0). Пожалуй, самые кричащие цифры – это соотношение ударов (26:6) и замкнутость гостей на своей трети поля (47%). Вот показательный вердикт Роберто Де Дзерби: «Арсенал» сыграл намного лучше нас. В этом матче мы страдали. «Арсенал» одна из лучших, а может и лучшая команда в АПЛ. Мы не привыкли страдать в такой степени. Мы привыкли контролировать матчи».

На уровне намерений обе команды были похожи – пытались разыгрывать коротко и прессинговать высоко. Хороший фундамент для содержательного матча. Разница (или даже пропасть) проявилась в исполнении этих элементов. Особенно четкий контраст был в прессинге – у «Арсенала» он был эффективным, у «Брайтона» имитационным:

«Брайтон» выбрал персональную модель с некоторыми необычными дуэлями – например, Митома постоянно играл по Эдегору:

«Арсенал» редко терял мяч под таким давлением и весьма легко выходил – использовали Давида Райю в качестве свободного игрока. Выманивали на него оппонента – и выходили через освободившегося футболиста.

«Арсенал» душил иначе – с акцентом на центральную и ориентировками на мяч:

Команда Артеты отлично владеет этой моделью прессинга, но во вчерашнем интенсивность зашкаливала – даже по меркам «Арсенала» была феноменальной. «Брайтон» буквально ничего не мог сделать с этим давлением, но и отступать от стиля не хотел – в результате постоянно попадал в ловушки.

Прессинг работал и на создание моментов, и на сдерживание «Брайтона», а «Арсенал» превосходил соперника не только в нем, но одно достижение надо подсветить отдельно: впервые за 32 матча «Брайтон» не забил. И это не случайность, а следствие блестящей игры «Арсенала». В ходе серии «Брайтон» в среднем наносил 17 ударов (атака уровня ЛЧ). Вчера родил только 6 (0 за первый тайм).

Модрич – гений. Снова в волшебной форме

«Реал Мадрид» выдал первоклассное шоу против «Вильярреала» (4:1). Зрители наслаждались красотой перфоманса, а гении устроили соревнование за статус самого волшебного игрока – Лука Модрич, Браим Диас и Джуд Беллингем.

Все они – супер, но по сочетанию магии с общей полезностью и влиянием на игру на протяжении всех 90 минут победитель – Модрич. Управлял командой в атаке, собрал 9 предударных действий, 13 продвигающих передач (и там, и там – лучший) и был категорически элегантен.

Космический уровень Модрича – тенденция последних недель, а не одного матча. Одна из причин – необычная роль без мяча, которая позволяет ему экономить силы, выключаясь только в нужные моменты. При обороне Лука располагается рядом с Родриго, а глубже в полузащиту садится Браим. При прессинге его объем сужается за счет помощи соседей по схеме – Феде Вальверде и Браим Диас. Эта помощь умножается на интеллект хорвата – понимание, когда нужно отработать. Результат: экономит силы, но не подставляет команду, а в атаке творит магию.

Позиционная атака – главная слабость «Ливерпуля»

«Ливерпуль» сыграл вничью против «МЮ» (0:0), но грандиозно действовал в большинстве стадий. Например, прессинговали так рьяно, что вынудили Андре Онана отказаться от коротких розыгрышей. Структура давления выглядела так – Нуньес и Салах в первой линии, а за ними Диас и Трент (отвечают за фланги) плюс Собослаи с Гравенберхом (отвечают за центр):

Еще сильнее впечатляло, как классно «Ливерпуль» реагировал и смещался по мячу.

У команды Клоппа также был перевес в центральной зоне, который создавался через смещения Диаса и Трента. «МЮ» персоналил в этой зоне и просто не успевал накрывать всех:

«Ливерпуль» классно находил свободного игрока и легко продвигал мяч. С одной стороны, эти преимущества хозяев привели к крайне радикальному рисунку матча. 43% действий на трети «МЮ» (против 14% у «Ливерпуля»); 68% на 32% по владению, 34:6 по ударам.

С другой, эта радикальность подсветила главную проблему «Ливерпуля» по сезону – качество игры в финальной трети. При таком преимуществе команда Клоппа организовала всего один явный голевой момент (согласно Opta) – на 92-й минуте после стандарта. Перевес «Ливерпуля» был таким явным, что все равно мог (и, вероятно, должен был) привести хотя бы к одному голу, но нехватка идей у чужих ворот бросалась в глаза.

Увы, это регулярная проблема «Ливерпуля». Если команду лишают вертикальности, сразу же беда. Просто «МЮ» сделал это радикальнее других. «Ливерпуль» уверенно шагает по дистанции, потому что имеет инструменты маскировки этих проблем – стандарты, риски со скамейки и менталитет монстров. Часто этого достаточно, чтобы выйти вперед, а дальше игра открывается и команда получает больше шансов для вертикальных атак. Но для повышения шансов на титул неплохо бы решить изначальную беду.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Варан вышел слева – при живом Эвансе

Против «Ливерпуля» (0:0) Эрик тен Хаг выпустил новую связку в центре защиты: Джонни Эванс и Рафаэль Варан. Это восьмая комбинация центральных защитников (считается только старт) за 17 матчей АПЛ!

● Магуайр и Эванс – 4 игры ● Варан и Мартинес – 3 ● Магуайр и Линделеф – 3 ● Линделеф и Мартинес – 2 ● Магуайр и Шоу – 2 ● Линделеф и Эванс – 1 ● Варан и Линделеф – 1 ● Эванс и Варан – 1.

Да, такая пара собралась прежде всего из-за травм: все живые ЦЗ вышли в старте, а в заявку включили 19-летнего Вилли Камбвала. Но вот расположение удивляет: Варан играл левее, Эванс правее.

В ноябре сам Тен Хаг говорил, что Рафа может выходить только справа: «Билдап получается не таким плавным, когда один из них (Магуайр или Варан) играет на позиции левого центрального защитника. Джонни Эванс и Виктор Линделеф правши, но могут очень комфортно играть левой ногой и создавать правильные углы для начала атаки».

И еще раз говорил – через пару недель: «В некоторых матчах Магуайр и Варан могут играть вместе, но с первого дня в «Юнайтед» я хотел, чтобы игроки левого фланга обороны хорошо владели левой ногой. Это позволяет находить лучшие возможности и углы [для передач] – поэтому мы и подписали Личу Мартинеса. Также на позиции левого центрального могут играть Виктор Линделеф, Джонни Эванс, Люк Шоу. Такой выбор соответствует моему видению футбола».

Зафиксируем еще раз: тренер вообще не видит Варан слева и называет Эванса топ-опцией на левого ЦЗ – но меняет их местами. Причем уже второй матч подряд: против «Баварии» Джонни вместо травмированного Магуайра вышел направо, а Варан остался слева.

Может, дело именно в «видении футбола» Тен Хага: против «Баварии» и «Ливерпуля» сидел глубоко – тут не нужны углы билдапа. Может, более резкий француз должен был страховать Люка Шоу в битве против Салаха или Трента.

Продолжаем наблюдение.

Короткое напоминание: Кобби Майну – будущий топ

Мы уже хвалили Кобби после матча с «Эвертоном», но повторим еще раз – к тому же сценарии очень похожи: в гостевом матче против команды из Ливерпуля, которая уничтожала «МЮ» прессингом, спокойней всех играл 18-летний воспитанник «Юнайтед».

Принимал, отпихивал корпусом соперника, аккуратно отдавал партнеру.

Учитывая травмы Эриксена, Майну остается едва ли не единственным полузащитником «Юнайтед», который не нацелен на вертикализацию игры, не торопится при владении.

Ах да! Эрик тен Хаг просил отметить, что Майну великолепно сканирует поле: выдал почти голевой пас на Гарначо (кстати, против «Эвертона» тоже).

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Недостаток вертикальной игры «Ювентуса» – две части мозга не связаны друг с другом

Матч с «Дженоа» (1:1) подсветил, насколько проблематичным может быть еще осенью выразившийся недостаток туринцев: отсутствие связи между двумя сторонами. Он проявляется и в рамках одного владения, и на дистанции матча: а) выбрав край для атаки, «Юве» редко переключается; б) как правило, в каждой игре у «Юве» пропадает один край.

Причина – наложение идей Аллегри и Маньянелли плюс особенности исполнителей:

1. Макс использует центр как транзит для разброса мячей по краям, но его опорник (Локателли) – игрок вертикалей. При этом Маньянелли (помощник, полностью отвечающий за игру на чужой половине) ставит на вертикальный футбол. Поэтому туринцы замыкаются на одном крыле – атака ищет быстрого выхода к штрафной и продвигается там, где началась;

2. Связь между сторонами мог бы обеспечить второй форвард, но его играет очень прямой и несложный вингер – Кьеза. Поэтому же у «Юве» нет связи между полузащитой и Влаховичем.

Следствие – сложности в позиционных атаках, когда не удается быстрый вертикальный розыгрыш: редко получается манипулировать защитой. Этим объясняется тактический парадокс игры с «Дженоа»: туринцы превзошли соперника по владению, но уступили по территориальному доминированию (владению в атакующей трети).

Скорость перестроения «Милана» – восторг! Спасибо Флоренци

Матч с «Монцей» вышел не таким простым, как говорит счет (3:0). По моментам игра вышла скорее ничейной, а учитывая раннюю травму Побеги, могла закончиться совсем плохо.

Пиоли минимизировал проблемы переходом на чистую тройку защитников. Ключевую роль сыграл Флоренци: моментально перестроился из ложного фулбека, управлявшего первой фазой владения, в одномерного бегунка-латераля – и в обоих ролях оказался очень хорош. Римлянин постепенно становится ключевым тактическим элементом – не факт, что Калабрия его вытеснит, пусть Давиде и сильнее в защите.

Мотта преподал Моуру урок тренерской работы

Матч «Болоньи» и «Ромы» (2:0) – классическое и все более редкое противостояние системного тренера против тактика. У Мотты есть концепция, он прививает игрокам собственные идеи и организует игру во всех фазах. Моуринью требует жертв без мяча, а владение отдает исполнителям.

Другими словами, организация против суммы индивидуальностей; хорошая команда против хороших игроков. Система выиграла тотальным доминированием: болонцы были быстрее, точнее и продуманнее – в отличие от соперника, играли по памяти.

Разницу в подходе подчеркнул первый гол: несколько болонцев создали стихийный перепас в центре, выманили полузащитников и раскрыли опорную, а после вскрыли пространство в несколько коротких передач.

Похожие зачины у «Ромы» заканчивались одинаково: следовал пас на Паредеса, который должен был сам организовать игру, он принимал мяч, поднимал голову и оглядывался, тратил время на поиск свободного партнера и уничтожался прессингом.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages.ru/Sebastian Widmann, Clive Brunskill; Matteo Bazzi/Global Look Press