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  4. Испания не проигрывает 33 официальных матча подряд и повторила рекорд Бразилии 1990-х

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Испания не проигрывает 33 официальных матча подряд и повторила рекорд Бразилии 1990-х
Испания повторила рекордную беспроигрышную серию Бразилии.

Сборная Испании не проигрывает 33 официальных матча подряд (26 побед и 7 ничьих).

Сегодня испанцы разгромили Саудовскую Аравию во 2-м туре ЧМ-2026 (4:0).  

Последнее поражение было от сборной Шотландии со счетом 0:2 в марте 2023 года в рамках квалификации Евро-2024.

Испания повторила рекорд сборной Бразилии (1993-1998). 

Отметим, что в статистике не учитываются товарищеские игры и серии пенальти. Испания уступила Португалии в финале Лиги наций (2:2, пенальти – 3:5) в 2025 году и Колумбии (0:1) – в товарищеском матче в 2024-м.

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Педро Мартина в Х
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Комментарии

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Был бы классный финал Испания - Аргентина.
Проигрыш по пенальти - тоже проигрыш. Иначе получается, что Арсенал выиграл ЛЧ
Ответsashafan2
Проигрыш по пенальти - тоже проигрыш. Иначе получается, что Арсенал выиграл ЛЧ
Арсенал НЕ проиграл финал в основное время
Ответsashafan2
Проигрыш по пенальти - тоже проигрыш. Иначе получается, что Арсенал выиграл ЛЧ
А мы прошли Хорватию
🇪🇸🇪🇸🇪🇸Vamos La Furia Roja!!!🇪🇸🇪🇸🇪🇸
Ответгаиска
🇪🇸🇪🇸🇪🇸Vamos La Furia Roja!!!🇪🇸🇪🇸🇪🇸
Товарищеские матчи надо учитывать - Россия , вперед !
Дальше лучше . Испания вперёд !
Акинфеева нет, вот и некому Испанию остановить)
ОтветБезызбежноНаКрасный
Акинфеева нет, вот и некому Испанию остановить)
По пенальти не считается)
Думаю продлит серию, ещё не на один матч.
Сложно было написать когда и кому проиграли в последний раз?
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