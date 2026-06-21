Испания не проигрывает 33 официальных матча подряд и повторила рекорд Бразилии 1990-х

Испания повторила рекордную беспроигрышную серию Бразилии.

Сборная Испании не проигрывает 33 официальных матча подряд (26 побед и 7 ничьих).

Сегодня испанцы разгромили Саудовскую Аравию во 2-м туре ЧМ-2026 (4:0).

Последнее поражение было от сборной Шотландии со счетом 0:2 в марте 2023 года в рамках квалификации Евро-2024.

Испания повторила рекорд сборной Бразилии (1993-1998).

Отметим, что в статистике не учитываются товарищеские игры и серии пенальти. Испания уступила Португалии в финале Лиги наций (2:2, пенальти – 3:5) в 2025 году и Колумбии (0:1) – в товарищеском матче в 2024-м.