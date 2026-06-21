Генич о работе на матче ЧМ Нидерланды – Швеция: «Идите нахер все, кто что-то предъявил. Пересмотрел игру – не имею к себе ни одной претензии, качественная работа»

Генич поменял мнение о своей работе на матче ЧМ Нидерланды – Швеция.

Комментатор «Матч ТВ » Константин Генич пересмотрел отношение к своей работе на матче Нидерланды – Швеция (5:1) после вчерашней самокритики.

«Учитывая отклики на вчерашнюю работу, решил пересмотреть свой матч Нидерланды – Швеция. Хотя никогда игры не пересматриваю…

И что хочу сказать: идите нахер все, кто что-то предъявил. Вчерашний свой пост считаю «рефлексией», беру свои слова обратно.

Это была качественная, отличная, подготовленная работа. Пересмотрев – не имею к себе ни одной претензии. Даже с голом Гакпо. НИ ОДНОЙ ;)

Пишу на полном серьезе, а не потому что кому-то проиграл спор или что-то подобное. Реально, очень собой доволен пересмотрев)

Недовольные коллеги – удачи. Следим за собой 🤝», – написал Генич.

Генич извинился за свою работу на игре Нидерланды – Швеция: «######## несколько моментов. Больше не буду к матчам готовиться, только хуже получается»

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