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  4. Генич о работе на матче ЧМ Нидерланды – Швеция: «Идите нахер все, кто что-то предъявил. Пересмотрел игру – не имею к себе ни одной претензии, качественная работа»

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Генич о работе на матче ЧМ Нидерланды – Швеция: «Идите нахер все, кто что-то предъявил. Пересмотрел игру – не имею к себе ни одной претензии, качественная работа»
Генич поменял мнение о своей работе на матче ЧМ Нидерланды – Швеция.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич пересмотрел отношение к своей работе на матче НидерландыШвеция (5:1) после вчерашней самокритики.

«Учитывая отклики на вчерашнюю работу, решил пересмотреть свой матч Нидерланды – Швеция. Хотя никогда игры не пересматриваю…

И что хочу сказать: идите нахер все, кто что-то предъявил. Вчерашний свой пост считаю «рефлексией», беру свои слова обратно.

Это была качественная, отличная, подготовленная работа. Пересмотрев – не имею к себе ни одной претензии. Даже с голом Гакпо. НИ ОДНОЙ ;)

Пишу на полном серьезе, а не потому что кому-то проиграл спор или что-то подобное. Реально, очень собой доволен пересмотрев)

Недовольные коллеги – удачи. Следим за собой 🤝», – написал Генич.

Генич извинился за свою работу на игре Нидерланды – Швеция: «######## несколько моментов. Больше не буду к матчам готовиться, только хуже получается»

***

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Константина Генича
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Комментарии

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Он болен!
И не только лудоманией!
ОтветРостовский Гусь
Он болен! И не только лудоманией!
Может ещё и бухает? Ну не может адекватный человек так себя вести. Это же просто дно, даже для Матч ТВ, где и так уровень ниже плинтуса.
ОтветEvgen Vynokurov
Может ещё и бухает? Ну не может адекватный человек так себя вести. Это же просто дно, даже для Матч ТВ, где и так уровень ниже плинтуса.
Лучше бы он бухал 😂😂😂
ОтветАлександр Семенов
Редкостный
Интересно, он трезвым вчерашний пост написал, а бухим сегодняшний, или наоборот?
ОтветАлександр Семенов
Редкостный
Сказочный!
ОтветAlex Slobodskikh
какой же конч
Граф Матч ТВ !
С годами Генич всё ниже уровнем и подлее.
Кто его крышует? Почему невоспитанное, постоянно матерящееся б..ло стало голосом футбола практически номер один в стране? Лудоман, нарцисс, патологический лжец - это самые мягкие эпитеты, которые можно адресовать Геничу.

Я понимаю, что нам не вернуть былых комментаторов, но почему вся страна во время ГЛАВНОГО турнира вынуждена слушать и читать ЭТО? Почему у Матч ТВ нет никаких корпортаивных мало мальских стандартов, которые запрещали бы своим работникам материться в общественном поле? Не надо только мне рассказывать, что за пределами работы он может делать что хочет! Не может. Являясь публичным лицом, он должен везде держать хоть какой-то минимальный стандарт.

Если это кто-то прочитает из Матч ТВ, пожалуйста, спросите себя, что даёт обществу Генич? Что он транслирует деьям, подросткам, обычным людям? Неужели вам хайп и 0.1% рейтинга важнее чем соблюдение каких-то норм морали в обществе? Вы же первые поощряете этого человека к таким действиям
Ответtrav
Кто его крышует? Почему невоспитанное, постоянно матерящееся б..ло стало голосом футбола практически номер один в стране? Лудоман, нарцисс, патологический лжец - это самые мягкие эпитеты, которые можно адресовать Геничу. Я понимаю, что нам не вернуть былых комментаторов, но почему вся страна во время ГЛАВНОГО турнира вынуждена слушать и читать ЭТО? Почему у Матч ТВ нет никаких корпортаивных мало мальских стандартов, которые запрещали бы своим работникам материться в общественном поле? Не надо только мне рассказывать, что за пределами работы он может делать что хочет! Не может. Являясь публичным лицом, он должен везде держать хоть какой-то минимальный стандарт. Если это кто-то прочитает из Матч ТВ, пожалуйста, спросите себя, что даёт обществу Генич? Что он транслирует деьям, подросткам, обычным людям? Неужели вам хайп и 0.1% рейтинга важнее чем соблюдение каких-то норм морали в обществе? Вы же первые поощряете этого человека к таким действиям
В целом тебе рассказать почему так вышло? Или кратко? Выберу кратко: время сейчас такое. Сборник Уткина прочитал, так там и Черданцев лучший комментатор на планете в 2004 году. Все проходит, в общем. И это пройдет.
Ответtrav
Кто его крышует? Почему невоспитанное, постоянно матерящееся б..ло стало голосом футбола практически номер один в стране? Лудоман, нарцисс, патологический лжец - это самые мягкие эпитеты, которые можно адресовать Геничу. Я понимаю, что нам не вернуть былых комментаторов, но почему вся страна во время ГЛАВНОГО турнира вынуждена слушать и читать ЭТО? Почему у Матч ТВ нет никаких корпортаивных мало мальских стандартов, которые запрещали бы своим работникам материться в общественном поле? Не надо только мне рассказывать, что за пределами работы он может делать что хочет! Не может. Являясь публичным лицом, он должен везде держать хоть какой-то минимальный стандарт. Если это кто-то прочитает из Матч ТВ, пожалуйста, спросите себя, что даёт обществу Генич? Что он транслирует деьям, подросткам, обычным людям? Неужели вам хайп и 0.1% рейтинга важнее чем соблюдение каких-то норм морали в обществе? Вы же первые поощряете этого человека к таким действиям
Была бы возможность больше плюсов поставить…
Максимально глупый человек....
ОтветArtemij Nikonov
Максимально глупый человек....
Есть такая поговорка "Когда ты умер, ты об этом не знает, но окружающим людям плохо. То же самое когда ты тупой". Жаль, что этот человек не существует только в Ютубе, но комментирует матчи.
Не сомневался, что Константин из тех, кто "берёт свои слова обратно"
ОтветBalt39
Не сомневался, что Константин из тех, кто "берёт свои слова обратно"
Слово дал - слово забрал, почему бы и нет?)
ОтветBalt39
Не сомневался, что Константин из тех, кто "берёт свои слова обратно"
Константин просто "берёт"
Ответdobrii den
Протрезвел
Просто после репортажа выпил Афанасия и раздобрел)
Ответdobrii den
Протрезвел
наоборот походу)
интересно, сколько лет назад все эти жирные коты - матчевские комментаторы - полностью остановились в профессиональном развитии?
наверное, как только на этот самый Матч ТВ и попали, так и решили, что уже всего достигли
ОтветБорис_1117003684
интересно, сколько лет назад все эти жирные коты - матчевские комментаторы - полностью остановились в профессиональном развитии? наверное, как только на этот самый Матч ТВ и попали, так и решили, что уже всего достигли
Какое развитие? Там деградация полным ходом. У людей работа - рот открывать, а ЧСВ как у императоров Земли блин)
Просмотр сотен тупых роликов с водой во рту дает результаты, деградация содержимого черепной коробки Генича налицо.
ОтветStokes10
Просмотр сотен тупых роликов с водой во рту дает результаты, деградация содержимого черепной коробки Генича налицо.
Лучше бы он матчи которые должен коментировать сидел бы с водой во рту
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