Генич о работе на матче ЧМ Нидерланды – Швеция: «Идите нахер все, кто что-то предъявил. Пересмотрел игру – не имею к себе ни одной претензии, качественная работа»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич пересмотрел отношение к своей работе на матче Нидерланды – Швеция (5:1) после вчерашней самокритики.
«Учитывая отклики на вчерашнюю работу, решил пересмотреть свой матч Нидерланды – Швеция. Хотя никогда игры не пересматриваю…
И что хочу сказать: идите нахер все, кто что-то предъявил. Вчерашний свой пост считаю «рефлексией», беру свои слова обратно.
Это была качественная, отличная, подготовленная работа. Пересмотрев – не имею к себе ни одной претензии. Даже с голом Гакпо. НИ ОДНОЙ ;)
Пишу на полном серьезе, а не потому что кому-то проиграл спор или что-то подобное. Реально, очень собой доволен пересмотрев)
Недовольные коллеги – удачи. Следим за собой 🤝», – написал Генич.
Генич извинился за свою работу на игре Нидерланды – Швеция: «######## несколько моментов. Больше не буду к матчам готовиться, только хуже получается»
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И не только лудоманией!
Я понимаю, что нам не вернуть былых комментаторов, но почему вся страна во время ГЛАВНОГО турнира вынуждена слушать и читать ЭТО? Почему у Матч ТВ нет никаких корпортаивных мало мальских стандартов, которые запрещали бы своим работникам материться в общественном поле? Не надо только мне рассказывать, что за пределами работы он может делать что хочет! Не может. Являясь публичным лицом, он должен везде держать хоть какой-то минимальный стандарт.
Если это кто-то прочитает из Матч ТВ, пожалуйста, спросите себя, что даёт обществу Генич? Что он транслирует деьям, подросткам, обычным людям? Неужели вам хайп и 0.1% рейтинга важнее чем соблюдение каких-то норм морали в обществе? Вы же первые поощряете этого человека к таким действиям
наверное, как только на этот самый Матч ТВ и попали, так и решили, что уже всего достигли