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Тедеско предложил Бельгии свежую идею. Удобная игрокам схема с трансформациями в каждой стадии

Схема с тройкой центральных защитников стала частью бренда сборной Бельгии при Роберто Мартинесе. Доменико Тедеско в последних клубах тоже строил игру вокруг этого базиса. В этой связи перевод бельгийцев в матчах против Швеции (3:0) и Германии (3:2) на четверку защитников можно считать сюрпризом, хотя тренер предупреждал, что держит в уме такой вариант.

«Мы необязательно будем играть с тройкой. Многие наши центральные защитники действуют в четверках на клубном уровне. Себастьян Борнаув в «Вольфсбурге», Ваут Фас в «Лестере», Артюр Теате в «Ренне», Ян Вертонген в «Андерлехте». Все они в клубах играют по схеме с четверкой защитников», – намекал Тедеско.

На практике его идею трудно загнать в рамку одной формации – она была слишком гибкой. В разных стадиях – разные вариации. «Новый тренер хочет построить команду с высокой игровой динамичностью. Мы уже наблюдаем это на тренировках», – анонсировал Леандро Троссард.

При позиционной обороне Бельгия выстраивалась в компактные 4-4-2, где Кевин Де Брюйне действовал в опорной зоне рядом с Амаду Онаной:

При прессинге КДБ поднимался ближе к паре нападающих, а центр оставался на Онану, Карраско и Лукебакио – получалось что-то вроде 4-3-1-2 (4-4-2 ромб):

При позиционных атаках мы наблюдали еще одну трансформацию – Лукаку оставался единственным нападающим, Троссард и Де Брюйне делили полуфланги, а Карраско и Лукебакио отвечали за ширину:

У фланговых защитников в такие моменты была гибкость, но, как правило, Кастань оставался поглубже для розыгрышей (и для того, чтобы изолировать Лукебакио), а Теате подключался в поддержку Карраско. На выходе всем удобно: дриблеры получили изоляции, созидатели – возможность открываться в полуфлангах, а сопернику тяжело прочитать первую стадию из-за плавающих ролей крайних защитников.

Против Германии Тедеско использовал похожие трансформации, но при одной важной адаптации – против более сильного соперника не решился использовать КДБ в опорной (подвинул его на место Троссарда).

Свежий взгляд Доменико явно идет на пользу бельгийцам. Команда уже кажется узнаваемой и динамичной. Изоляции на правом фланге стали постоянным источником моментов, агрессивный прессинг приносил шансы в обоих матчах, а Лукаку уже положил 4 в 2 матчах (ведь помните, как Тедди раскрывает нападающих-ориентиров?).

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

У Испании новый защитник – 29-летний Давид Гарсия из «Осасуны». Сыграл не очень

Испанцы провалили игру с Шотландией (0:2). Во-первых, в атаке ничего не получалось: видно, что игроки не привыкли взаимодействовать с чистым форвардом, из-за чего Хоселу потерялся. Фланги тоже не впечатлили: Йереми Пино из «Вильярреала» не чувствовал движение партнера, Ойарсабаль все еще ищет себя после травмы. Выход резвого Нико Уильямса ничего не изменил.

Во-вторых, испанцы поставили на экспериментальное сочетание в защите – в паре с Иньиго Мартинесом из «Атлетика» играл защитник «Осасуны» Давид Гарсия. Ему 29 лет, это первый матч за сборную. Попал в команду во многом из-за любви Де ла Фуэнте к физически мощным защитникам, которые системе тренера правда подходят лучше.

Давид – интересный защитник, как раз физически мощный и фактически двуногий. В системе «Осасуны» он играет чуть левее, выбрасывается на соперника. Тренер Хагоба Аррасате любит прессинг, так что Гарсия неплохо знаком с такой игрой. По многим метрикам Давид – один из лучших центрдефов в Ла Лиге. Но именно его зону шотландцы разрывали чаще всего.

Объяснения есть: он играл справа в центре, плюс в «Осасуне» защитников похожих на Иньиго Мартинеса просто нет, Гарсии пришлось срочно адаптироваться. Ужасные перфомансы Порро и Карвахаля тоже не помогли: слишком часто Давиду приходилось покрывать пространство за партнерами. Но если в первом голе он никак не виноват, то вот второй уже во многом на совести Гарсии.

Иньиго показал, что закрывает форварда.

Давид совсем растерялся.

Продвижение тоже не впечатлило. Это не значит, что игрок тотально провалился и больше не должен играть за сборную, но перфоманс неубедительный. А на фоне слухов о натурализации Ле Нормана из «Сосьедада» такое может оказаться непростительным.

«Трава была слишком длинной, это дорого нам обошлось. Но мы не можем оправдываться этим, нужно посмотреть на себя», – сказал Давид.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Новое имя в составе Франции – Рандаль Коло-Муани. Дешам восхищается (и пользуется) его гибкостью

По сравнению с ЧМ Франция почти не изменилась: сохранились принципы, схема, роль Килиана Мбаппе и объем, который берет Антуан Гризманн. Единственное отличие – закрепившийся в основе Рандаль Коло-Муани.

Форвард «Айнтрахта» появился в старте на оба матча – и отыграл столько же минут, сколько за весь ЧМ. После разгрома Нидерландов Дидье Дешам пояснил, что ему нравится: «У него не получилось забить, но он предложил много других качеств. У Рандаля другой профиль, он отличается от Оливье Жиру или Маркуса Тюрама. В клубе он чаще всего играет в центре, но в сборной мы не привязываем его к позиции. Благодаря этому он может быть еще опаснее».

Гибкость Коло-Муани проявилась в обоих матчах Франции. Против Нидерландов вышел в центре нападения, но постоянно смещался во фланги – например, менялся позициями с Килианом Мбаппе. Против конкретного соперника сработало – Нидерланды все еще предпочитают персональную опеку, поэтому движение Коло-Муани было кстати:

Против Ирландии был не такой яркий матч, но еще одна роль – на этот раз правый нападающий, который по эпизоду может стать вспомогательным центральным:

Следующий вызов должен лучше раскрыть планы Дешама. Пока есть лишь предположения, что на пространстве Коло-Муани удобнее – кажется, отсюда доминирование в Бундеслиге (там уже 11+10), где большинство команд играют с высокой линией обороны.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Португалия с Мартинесом уже напоминает Бельгию. Главное сходство – пара опорников

Первые матчи с новой сборной у Роберто Мартинеса были против Лихтенштейна и Люксембурга. Из-за разницы в классе подождем с выводами. Сделаем лишь промежуточный – Мартинес уже скопировал часть принципов, которых придерживался в сборной Бельгии.

Первый – схема. Теперь как и у Бельгии – 3-4-2-1. Главный фанат такого построения – Жоау Пальинья из «Фулхэма». Признавался, что схема хорошо знакома по «Спортингу» – там ее ставит Рубен Аморим.

Второй – пара опорников. На первом этапе с Бельгией основной у Мартинеса была связка Витцеля и Де Брюйне. Аксель описывал механику так: «Моя работа – начинать атаки, выбирать правильное продолжение. Дальше зависит от решений Кевина. Он больше нацелен на обострение, поэтому я стараюсь балансировать игру и беру больше оборонительной нагрузки».

У португальцев в опорной похожая связка из Пальиньи и Бруну Фернандеша с похожим распределением ролей. Жоау рассказывает, что задача, которую дал Мартинес, – балансировать игру (прямо как у Витцеля в Бельгии). Фернандеш же действует в манере КДБ – больше настроен на атаку и комбинации, в основном – через правый фланг:

Летом последим за развитием – против более сильных соперников Мартинес сворачивал идею и двигал КДБ вперед. Показательным был плей-офф российского ЧМ: игру с Японией Кевин провел в опорной, а следующую против Бразилии ложной девяткой. Возможно, что-то похожее ждет и Бруну.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Беллингем все важнее для Англии. Теперь Саутгейт натравливает его на главных разыгрывающих

Попытки англичан перекрыть кислород реджисте соперника – история практически каждого крупного турнира с их участием. Самой яркой дуэлью стала игра против Андреа Пирло.

На Евро-2012 в роли сторожа выступал Уэйн Руни. У него был опыт – причем и в качества игрока со спецзаданием, и в качестве наблюдателя со стороны. После окончания карьеры Уэйн приводил в пример Пак Чжи Суна, который перекрыл Пирло в 2010-м:

«Я помню разговор Фергюсона с командой перед матчем с «Миланом». Он буквально сказал Паку: «Твоя работа сегодня – не касаться мяча или пасовать, твоя работа – только Пирло». Думаю, он справился. Пирло едва ли сделал даже 40 передач, из них 95% были поперек или назад. Пак был невероятен в том матче – он всегда здорово выполнял задания Ферги».

Сам Руни в аналогичной роли провалился. В четвертьфинале украино-польского Евро Пирло уничтожил его – не только 139 передач, но и 6 созданных моментов. По ходу матча на Уэйна даже кричал Джо Харт – настолько явным было доминирование Андреа в личной дуэли.

На чемпионате мира-2014 Англия снова попала на Италию и Пирло. В этот раз Рой Ходжсон уже не доверился Руни – отправил его на левый фланг, а против Андреа выставил дисциплинированного Стерлинга. Сдержали намного лучше и провели более равный матч (Пирло создал только 1 момент). Правда, все равно проиграли.

В сборной Гарета Саутгейта такого специалиста до сих пор не было, но, возможно, тренер уже его готовит. Против Италии и Украины персональное задание давали Беллингему. В обоих случаях Джуд играл строго по реджисте соперника. В первом сдерживал Жоржиньо, во втором – важнейшего для розыгрышей Украины Степаненко.

Пробы получились удачными, а роль подходит Джуду сразу по двум причинам.

Во-первых, Беллингем часто выключается, когда соперник забегает ему за спину – тут же нужно контролировать игрока перед собой (реджиста редко покидает зону).

Именно для Джуда задание попроще.

Во-вторых, позиция под нападающим делает Беллингема доступным для контратак – тоже важный фактор, учитывая его любовь к рывкам в штрафную.

В ряду впечатлившихся Стивен Джеррард – кумир Беллингема в детстве.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Шотландия разбила Испанию с помощью рывков Мактомини. В академии его учили играть как Феллайни

Шотландия сенсационно обыграла Испанию (2:0) − дубль сделал Скотт Мактомини. Поразительная результативность шотландца: в матче против Кипра (3:0) полузащитник «МЮ» тоже забил дважды, причем выйдя на замену. Итого 4 гола в 2 играх − до этого был один в 36.

Против Кипра Скотт играл выше − а вот с Испанией показал неожиданный (для соперника) прием: рывки в штрафную из центра поля. Испанцы оказались не готовы.

Голы получились однотипными, поэтому разберем второй в ворота Испании.

51-я минута. Тирни отбирает мяч у Карвахаля, мчит по левому флангу и смещается к штрафной. Мактомини даже не рядом.

Киран простреливает − защитник запускает свечу. Скотт вбегает в штрафную и замыкает с левой.

Конечно, большой привет самим испанцам: Карвахаль отстал, три защитника следят за 2 форвардами в штрафной, Родри мчит на перехват Тирни, второй опорник Мерино тоже не успевает. Страховать Мактомини приходится Себальосу − Дани не профильный игрок обороны и уступает в габаритах.

К умению Мактомини работать с мячом (да и без мяча) есть вопросы, но рывки − точно один из лучших его навыков.

В академии Мактомини начинал игроком атаки: от форварда (есть даже нарезки с его голами) сместился в центр поля. Глава молодежного департамента Никки Батт прививал Скотту главную фишку Феллайни – штурм штрафной за счет роста и физической силы.

‎«Мне нравится забивать голы и подключаться в штрафную. Я вообще должен забивать больше − мы говорили с Эриком об этом. Тренер показал мне нарезки, которые помогут мне чаще оказываться в правильной позиции. Я знаю, что могу это сделать», − признавался Мактомини после гола «Астон Вилле» в ноябре.

Помогает и скорость: на карантине Мактомини пробегал 5 км за 16 минут − это топ-30 среди бегунов Великобритании.

«Скотт сильный, но при этом и очень быстрый, − говорил Сульшер. − Он постоянно хочет вбегать в свободные зоны. Иногда мне приходится его останавливать, напоминать о позиции [что Мактомини играет ниже] − он прирожденный игрок атаки».

При этом он еще невероятно выносливый: на 90+ против Испании прибежал забивать Кепе третий.

В Шотландии к использованию рывков Мактомини пришли не сразу − очень долго Стив Кларк использовал Скотта в тройке центральных защитников. Ошибку Кларк признал после дубля шотландца «Лидсу»: «После просмотра вчерашнего матча я подумал, что обязан найти способ вернуть Скотта в полузащиту».

Видимо, как раз из-за рывков − второй гол Мактомини тогда забил именно так: открылся под пас Марсьяля в штрафную.

Теперь это работает на уровне сборной.

Руслан Копылов (телеграм-канал)