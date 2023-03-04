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Что делать в Сочи с января по май? Забег на автодроме, сноуборд на курортах Красной Поляны, яхтинг, велотуры

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Привет! Я Настя Мухина, мы вместе с Юлей Пухкал делаем подкаст про самые интересные и необычные спортивные события, которые проходят в разных уголках России – «Паровоз везет».

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Море или горы? Официально объявляем, что больше выбирать не придется. Можно получить и море, и горы, если с декабря по апрель поехать в Сочи. В этот период вы сможете взять от путешествия по максимуму. Если планировали отпуск в эти месяцы – выбирайте все и сразу.

Начнем с того, что 7-9 апреля у вас есть возможность пробежать по самой быстрой трассе Европы на забеге «Сочи Автодром». Почувствуйте себя болидом!.. Здесь есть дистанции от 5,5 километров до 42 – в общем, и для новичков, и для тех, кто уже сполна познал, что такое бег. Однако, этим ваши возможности не ограничиваются, так как вы можете еще и принять участие в велогонке или дуатлоне.

Дальше едем в горы на супер классный фестиваль New Star Camp. Возможно, многие из вас о нем слышали, возможно, кто-то уже был (мы будем рады вашим историям, пишите в комментарии). Это фестиваль, где собираются единомышленники покататься на бордах и лыжах, послушать музыку, посетить классные вечеринки, ощутить общность и силу комьюнити, увидеть профессиональных райдеров и насладиться горами. 

Вы спросите – а где же море? Оно внизу. Предлагаем познакомиться с Черным морем не через купание и плавание, а пробовать нечто необычное и запоминающееся, а именно – яхтинг. Чтобы полноценно отдохнуть в отпуске, важно переключиться с привычных дел и получить новый опыт. Поэтому яхтинг точно поможет вам расслабиться (несмотря на все напряжение, которые вы испытаете во время тренировки). Широкая водная гладь, морской аромат, новые задачи, свободный горизонт и вы наедине с собой.

Мы точно знаем, что яхтенная база в Сочи есть у наших друзей – яхтенной школы «Сила Ветра». Если вдруг вы знаете, какие яхтенные школы и базы есть еще в этом регионе (такие, где могут тренироваться любители) – делитесь в комментариях, будет полезно.

 

Завершаем подкаст велокемпами, которые делают ребята из Abhazband. Ребята подбирают программу, в том числе, отталкиваясь от вашего уровня катания, и если вы ищете новый опыт, то можете вписаться в такую авантюру. Секрет, как заехать в велопутешествие и выехать оттуда живым, вы услышите в нашем выпуске.

Таймкоды

00:00 – Почему сегодня говорим про Сочи и почему туда точно стоит ехать

4:46 – Как добраться до Сочи и сколько это займет времени

5:12 – Рассказываем про необычные фестивали бега и велоспорта

14:05 – Слава Пастухов, автор Sports.ru и бегун-любитель рассказывает про трассу забега «Сочи Автодром»

17:36 – Нужна ли справка на карнавальный забег 

19:55 – Где кататься на велосипеде в Сочи? — В Абхазии!

21:00 – Про New Star Camp – спортивно-музыкальный фестиваль, который проходит на курорте Роза Хутор

25:28 – Игорь Игнатьев, директор фестиваля New Star Camp, рассказывает программу феста, как строится сноуборд парк, что есть для каждого уровня катания

31:00 – Про регион Красная Поляна рассказывает Дмитрий Ульянов – инструктор SNOWPRO по горным лыжам и директор школ в Красной Поляне и Архызе; 

34:15 – Сравниваем курорты Роза Хутор, Газпром и Красная Поляна

39:49 – Когда начинается и заканчивается горнолыжный сезон в Сочи и когда лучше приезжать кататься

43:58 – Где жить на курортах: доступность, удобства, расположение

46:28 – Игорь Игнатьев — о том, почему New Star Camp, все-таки, проходит в конце марта-начале апреля

48:49 – Про фрирайд в Сочи рассказывает Владимир Храбовченко, лыжный гид, альпинист, инструктор по сноуборду и лавинной подготовке; 

51:32 – Существует ли единый ски-пасс на Красной Поляне и связаны ли курорты между собой? И внимание, лайфхак, как кататься без очередей! 

53:05 – Бассейны на открытом воздухе с видом на горы, спа, бани и все про расслабление после горнолыжного катания

56:26 – Спускаемся к морю и говорим про яхтинг в Сочи

01:03:00 – Когда можно заниматься яхтингом в Сочи, какая форма одежды? Рассказывает Максим Пинигин – основатель яхтенной школы «Сила Ветра»

1:05:44 – Про программы, которые есть в «Силе Ветра»: короткие, длинные, интенсивные, тусовочные; 

01:09:00 – Велокемпы в Абхазии от Abhazband и рассказ триатлонистки Насти о своих впечатлениях от велокемпа – путь от ненависти к любви

01:18:15 – Велогонка «Три горы»

01:19:30 – Куда отправимся в следующий раз?

***

Если мы о чем-то не рассказали в выпуске, а вы считаете, что важно об этом знать – обязательно делитесь в комментариях. Так мы соберем полноценную карту всевозможных спортивных событий и активных путешествий по России. 

Этот подкаст мы делаем вместе с вами и обязательно включаем рассказы организаторов стартов и походов и истории людей, которые побывали на том или ином соревновании, фестивале, кемпе. Давайте делиться своим опытом и помогать друг другу запланировать классный отдых, получить яркие впечатления и узнать об интересных спортивных событиях. Всем любви и ждем вас в комментариях!

 

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