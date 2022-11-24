«По интервью Смолкина я понял: они с Дианой уехали из мрачной России в рай демократии». Прощаемся с дуэтом?

Фигурный чемпионат России по прыжкам запомнился не только свежими форматами, эффектными попытками и странным конферансом.

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова детально обсудили проект Первого канала / нашей федерации. Стихи в честь Михаила Коляды, который справился с прыжками; монолог в защиту Алины Загитовой, которая никак не подружится с микрофоном; фонтан идей, какими еще шоу и идеями можно разукрасить фигурный сезон – слушайте!

Ах да, без Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, разумеется, никуда – по мотивам их внезапного интервью возникла такая версия: «Глеб – просто нечестный чувак».

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 Паша отвечает хейтерам и читает стихи

5:37 чемпионат по прыжкам – огонь, но есть один нюанс

9:30 соревноваться в прыжках – круто, потому что это против правил ISU

13:48 видео Тутберидзе про элементы – самое милое, что мы видели на прошлой неделе

18:26 как сделать жеребьевку крутым прибыльным мероприятием?

21:58 «Загитова является символом помешательства страны на фигурном катании»

27:07 Ваня заступается за Алину и объясняет, как она стала ведущей

34:21 почему оговоркам Загитовой уделяется столько внимания?

39:19 меняем регламент прыжкового турнира, чтобы сделать его еще лучше

47:17 чемпионат по прыжкам – больше шоу или соревнования?

51:10 почему на Гран-при были пустые трибуны, а на чемпионате по прыжкам – аншлаг?

58:15 у Полины есть несколько вопросов к организаторам прыжкового турнира

1:00:33 Дэвис и Смолкин наконец объяснили, почему они ушли от Шпильбанда, но не убедили Настю

1:05:15 интервью Дианы и Глеба – подводка к уходу из сборной?

1:09:42 зачем тренироваться в США, если хочешь выступать за Россию?

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

Фото: instagram.com/davis.smolkin