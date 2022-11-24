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«По интервью Смолкина я понял: они с Дианой уехали из мрачной России в рай демократии». Прощаемся с дуэтом?

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Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
Алексей Мишин Алексей Мишин
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Алина Загитова Алина Загитова
Фигурное катание Фигурное катание

Фигурный чемпионат России по прыжкам запомнился не только свежими форматами, эффектными попытками и странным конферансом.

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова детально обсудили проект Первого канала / нашей федерации. Стихи в честь Михаила Коляды, который справился с прыжками; монолог в защиту Алины Загитовой, которая никак не подружится с микрофоном; фонтан идей, какими еще шоу и идеями можно разукрасить фигурный сезон – слушайте!

Ах да, без Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, разумеется, никуда – по мотивам их внезапного интервью возникла такая версия: «Глеб – просто нечестный чувак».

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 Паша отвечает хейтерам и читает стихи

5:37 чемпионат по прыжкам – огонь, но есть один нюанс

9:30 соревноваться в прыжках – круто, потому что это против правил ISU

13:48 видео Тутберидзе про элементы – самое милое, что мы видели на прошлой неделе

18:26 как сделать жеребьевку крутым прибыльным мероприятием?

21:58 «Загитова является символом помешательства страны на фигурном катании»

27:07 Ваня заступается за Алину и объясняет, как она стала ведущей

34:21 почему оговоркам Загитовой уделяется столько внимания?

39:19 меняем регламент прыжкового турнира, чтобы сделать его еще лучше

47:17 чемпионат по прыжкам – больше шоу или соревнования?

51:10 почему на Гран-при были пустые трибуны, а на чемпионате по прыжкам – аншлаг?

58:15 у Полины есть несколько вопросов к организаторам прыжкового турнира

1:00:33 Дэвис и Смолкин наконец объяснили, почему они ушли от Шпильбанда, но не убедили Настю

1:05:15 интервью Дианы и Глеба – подводка к уходу из сборной?

1:09:42 зачем тренироваться в США, если хочешь выступать за Россию?

Чемпионат по прыжкам – находка фигурного сезона! Неловкий конферанс и пробел в регламенте не испортили супертурнир

Работа Загитовой с микрофоном – 🤦‍♂️. Впрочем, есть важный нюанс в ее защиту

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

Фото: instagram.com/davis.smolkin

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