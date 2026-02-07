Российский фигурист Гуменник и тренер Дайнеко прилетели на Олимпиаду в Милан.

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник и тренер Вероника Дайнеко прилетели в Милан для участия в Олимпийских играх-2026.

Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что Гуменник может сменить короткую программу «Парфюмер» на «Дюну» прошлого сезона – из-за проблем с авторскими правами на музыку.

РИА Новости ранее также сообщало , что Гуменник и Дайнеко планируют вылетать в Милан в ночь на 8 февраля. Гуменник выйдет на лед с короткой программой 10-го.