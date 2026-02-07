Гуменник и тренер Дайнеко прилетели на Олимпиаду в Милан
Российский фигурист Гуменник и тренер Дайнеко прилетели на Олимпиаду в Милан.
Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник и тренер Вероника Дайнеко прилетели в Милан для участия в Олимпийских играх-2026.
Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее стало известно, что Гуменник может сменить короткую программу «Парфюмер» на «Дюну» прошлого сезона – из-за проблем с авторскими правами на музыку.
РИА Новости ранее также сообщало, что Гуменник и Дайнеко планируют вылетать в Милан в ночь на 8 февраля. Гуменник выйдет на лед с короткой программой 10-го.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
58 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Пусть и проблемы с музыкой решатся!
Я надеюсь, есть ещё возможность и время оплатить авторские права и не менять программу.
Надеюсь, с музыкой тоже так всё решится.
Не первый день-то на свет родились. Сам Петр не дурак.
Мы не знаем достоверно, в чем проблема. Только догадки.
Смысл сейчас паниковать.
Господи, пожалуйста, молюсь, чтобы у Петра все было хорошо!
Не знаю ничего про процесс, но очень много людей на своих местах и в обычной жизни не выполняют свою работу вовремя, увы. Время дилетантов ((
Болеем за Петю и Адель, пусть все трудности обернутся в плюс.