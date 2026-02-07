58

Гуменник и тренер Дайнеко прилетели на Олимпиаду в Милан

Российский фигурист Гуменник и тренер Дайнеко прилетели на Олимпиаду в Милан.

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник и тренер Вероника Дайнеко прилетели в Милан для участия в Олимпийских играх-2026.

Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что Гуменник может сменить короткую программу «Парфюмер» на «Дюну» прошлого сезона – из-за проблем с авторскими правами на музыку.

РИА Новости ранее также сообщало, что Гуменник и Дайнеко планируют вылетать в Милан в ночь на 8 февраля. Гуменник выйдет на лед с короткой программой 10-го.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
мужское катание
Вероника Дайнеко
logoОлимпийская сборная России
logoПетр Гуменник
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
По крайней мере, с визой действительно проблем не возникло.
Пусть и проблемы с музыкой решатся!
Я надеюсь, есть ещё возможность и время оплатить авторские права и не менять программу.
По крайней мере, с визой действительно проблем не возникло. Пусть и проблемы с музыкой решатся! Я надеюсь, есть ещё возможность и время оплатить авторские права и не менять программу.
У меня такое впечатление, что наши чиновники вот точно так же думали - а пусть оно как-то там само решится! Не решится и не рассосется. Времени нет совсем, надо выйти на правообладателя, договориться, лицензионное соглашение утвердить, как-то отправить платеж по ВЭД без свифтов, и на все-про все 1 рабочий день. Это нереально. Вот у Аделии, вернее у чинуш, еще есть время срочно-обморочно провести аудит муз.сопровождения и решить все вопросы по правам на сл неделе! Федерасты, ау, распаковывайте чемоданы и за работу! турпоездка в Милан отменяется
Очень тут ругали Петю, и за отсутствие визы, и за поздний вылет, вдруг не успеет, вдруг задержки, в итоге только 7-е, а он уже на месте))

Надеюсь, с музыкой тоже так всё решится.
То есть получается, что рекомендация ФФКР катать под российскую музыку была не столь уж и кощунственной
То есть получается, что рекомендация ФФКР катать под российскую музыку была не столь уж и кощунственной
не обязательно под нашу, все понимали что для запада лучше выбрать иностранщину, но блин, проверять надо было! Мьюз вот разрешает использовать свои треки, и много кто еще
не обязательно под нашу, все понимали что для запада лучше выбрать иностранщину, но блин, проверять надо было! Мьюз вот разрешает использовать свои треки, и много кто еще
Правила ужесточили в этом году. В МОК и ISU бардак.
С прибытием на Олимпиаду! Пете и тренеру удачи!
Надеюсь, костюм к Дюне с собой.
У меня только один вопрос: почему наши чиновники не инициировали должным образом проверку/согласование саунд-трека Парфюмера в целях использования отобравшимся на Игры П.Гуменником? А также нарезку Джексона Петросян. Вернее вопросов два, второй - кто понесет за это ответственность? А то, я смотрю, они там целую толпой собрались в Милан прокатиться за бюджетный счет, во главе с Сихарулидзе, который собственно и "нарулил", т.к. в конечном итоге именно он отвечает за все.
У меня только один вопрос: почему наши чиновники не инициировали должным образом проверку/согласование саунд-трека Парфюмера в целях использования отобравшимся на Игры П.Гуменником? А также нарезку Джексона Петросян. Вернее вопросов два, второй - кто понесет за это ответственность? А то, я смотрю, они там целую толпой собрались в Милан прокатиться за бюджетный счет, во главе с Сихарулидзе, который собственно и "нарулил", т.к. в конечном итоге именно он отвечает за все.
В последнее время ощущение; что никто ни за что не несет ответственность…уже не успеваешь реагировать на косяки на всех уровнях))
У меня только один вопрос: почему наши чиновники не инициировали должным образом проверку/согласование саунд-трека Парфюмера в целях использования отобравшимся на Игры П.Гуменником? А также нарезку Джексона Петросян. Вернее вопросов два, второй - кто понесет за это ответственность? А то, я смотрю, они там целую толпой собрались в Милан прокатиться за бюджетный счет, во главе с Сихарулидзе, который собственно и "нарулил", т.к. в конечном итоге именно он отвечает за все.
Слушайте, вот сложно поверить, что никто из тренеров высокого уровня(Москвина, Дайнеко, Глейхенгауз, Арутюнян), спортивные чиновники не знали о необходимости регулирования авторских прав.
Не первый день-то на свет родились. Сам Петр не дурак.
Мы не знаем достоверно, в чем проблема. Только догадки.
Смысл сейчас паниковать.
Ловко они надули "источник, знакомый с ситуацией", с вылетом в ночь на 8е.
Ловко они надули "источник, знакомый с ситуацией", с вылетом в ночь на 8е.
Ну справедливости ради, эта новость — тоже от "источника". Но искреннее надеюсь, что скоро прибытие подтвердится, и всё действительно хорошо.
Прекрасная новость. Теперь хочу такую же про музыку — пусть всё сложится с Парфюмером🙏
В ситуации с музыкой очень хочется пожелать моральных сил Петру и Веронике Дайнеко!
Господи, пожалуйста, молюсь, чтобы у Петра все было хорошо!
Бедные наши спортсмены, как будто им недостаточно давления, так еще надо менять программу прямо перед прокатом.

Не знаю ничего про процесс, но очень много людей на своих местах и в обычной жизни не выполняют свою работу вовремя, увы. Время дилетантов ((

Болеем за Петю и Адель, пусть все трудности обернутся в плюс.
