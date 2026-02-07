⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Кагияма выиграл короткую программу в командном турнире, опередив Малинина на 10 баллов, Гоголев – 3-й

  • Спортс
1272

Кагияма выиграл короткую программу в олимпийском командном турнире.

7 февраля мужчины показали короткие программы в командном турнире Олимпиады-2026. Лидирует японец Юма Кагияма. 

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Командные соревнования

Мужчины

1. Юма Кагияма (Япония) – 108,67

2. Илья Малинин (США) – 98,00 

3. Стивен Гоголев (Канада) – 92,99

4. Кевин Аймоз (Франция) – 88,05

5. Даниэль Грассль (Италия) – 87,54

6. Ника Эгадзе (Грузия) – 84,37

7. Цзинь Боян (Китай) – 84,15

8. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 83,53

9. Владимир Самойлов (Польша) – 80,47

10. Эдвард Эпплби (Великобритания) – 69,68

Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
1272 комментария
Скажу непопулярное мнение наверное, но Юма справедливо выиграл сегодня короткую программу. Он был сегодня прекрасен.
Ответ Olga.t
Скажу непопулярное мнение наверное, но Юма справедливо выиграл сегодня короткую программу. Он был сегодня прекрасен.
Это самое популярное мнение))
Ответ Olga.t
Скажу непопулярное мнение наверное, но Юма справедливо выиграл сегодня короткую программу. Он был сегодня прекрасен.
Почему непопулярное, все согласны. Юма выдал прокат жизни, а Илья сегодня был сам не свой
За японцев почему-то радостно как за своих)) Вряд ли, конечно, это что-то изменит в финальной расстановке, но видеть такое искреннее счастье той же Каори - это чудо.
Очень рада за Италию! У них прекрасные танцоры и парники, а Лара просто умничка! Безумно хочется им медаль командника
Желаю Джунхвану прыгнуть свой лутц-ритт и навести шороху в турнирной таблице 😏
Ответ Cathrine
Желаю Джунхвану прыгнуть свой лутц-ритт и навести шороху в турнирной таблице 😏
Присоединяюсь, Джун прекрасен, когда в настроении!
Не думала, что так скажу, но рада за японскую сборную. Юма сегодня просто жил в прокате, справедливо первый. Честно говоря, не думала, что Илью так строго отсудят, но наверное это даже неплохо. Пусть бы всех судили строго, но одинаково строго
Эх, не люблю японских современных одиночников , ни 1, ни 2. Но сегодня Кагияма на уровень выше Малинина. Американского пофигизма не хватило ему , русские корни заставили дрейфить . Сегодня он был плох.
Грассль откатал , как мог, молодец, его недокруты с ним, но хоть не как на Евро.
Ника в полуобмороке… видно еще на разминке было .
Кевин , радость всея ФК, не разбился , и Адама от ПП освободил .. все счастливы
Степан - молоток . Рада за него больше всего
Ну если так по справедливости, то у Италии настоящая итальянская команда, в отличии от Грузии. Они как бы больше заслужили.
Но ещё посмотрим, всё может быть.
Ответ Другая_
Ну если так по справедливости, то у Италии настоящая итальянская команда, в отличии от Грузии. Они как бы больше заслужили. Но ещё посмотрим, всё может быть.
Трудягам ГФ, Грассль, Конти-Мачи, которые невероятно прогрессировали, да еще и дома.

У грузин я за пару в личку поболею. А Диша с медалью ОИ - это сюр. Особенно с тем, как они переходили - куча вранья и сказок, почему пропускают старты в России, и это когда их туристами в Пекин провезли. Этери топит за чистый хвост, но ее дочу это не касается
Ответ Vendetta4111323
Трудягам ГФ, Грассль, Конти-Мачи, которые невероятно прогрессировали, да еще и дома. У грузин я за пару в личку поболею. А Диша с медалью ОИ - это сюр. Особенно с тем, как они переходили - куча вранья и сказок, почему пропускают старты в России, и это когда их туристами в Пекин провезли. Этери топит за чистый хвост, но ее дочу это не касается
Меня больше разочаровали последние интервью Смолкина.
По-хорошему у американцев и в танцах высшего балла быть не должно.
Ответ Vatokatya
По-хорошему у американцев и в танцах высшего балла быть не должно.
Вот именно!
Ответ Vatokatya
По-хорошему у американцев и в танцах высшего балла быть не должно.
аминь!
Улыбочки с лиц американцев подсползли)
Чет кажется, что на третьем месте могут оказаться и Чха, и Аймоз, и Боян, и Ника с Грасслем. И все четверо с тем же успехом могут накосячить. Как карта ляжет.
Ответ Lennuci
Чет кажется, что на третьем месте могут оказаться и Чха, и Аймоз, и Боян, и Ника с Грасслем. И все четверо с тем же успехом могут накосячить. Как карта ляжет.
третьим может оказаться и Малинин, и Кагияма
Малинин как увалень после Кагиямыча, как это странно все
Ответ Юркин Клоп
Малинин как увалень после Кагиямыча, как это странно все
так как всегда
