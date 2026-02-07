⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Кагияма выиграл короткую программу в командном турнире, опередив Малинина на 10 баллов, Гоголев – 3-й
Кагияма выиграл короткую программу в олимпийском командном турнире.
7 февраля мужчины показали короткие программы в командном турнире Олимпиады-2026. Лидирует японец Юма Кагияма.
Олимпиада-2026
Милан, Италия
Командные соревнования
Мужчины
1. Юма Кагияма (Япония) – 108,67
2. Илья Малинин (США) – 98,00
3. Стивен Гоголев (Канада) – 92,99
4. Кевин Аймоз (Франция) – 88,05
5. Даниэль Грассль (Италия) – 87,54
6. Ника Эгадзе (Грузия) – 84,37
7. Цзинь Боян (Китай) – 84,15
8. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 83,53
9. Владимир Самойлов (Польша) – 80,47
10. Эдвард Эпплби (Великобритания) – 69,68
Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
1272 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень рада за Италию! У них прекрасные танцоры и парники, а Лара просто умничка! Безумно хочется им медаль командника
Грассль откатал , как мог, молодец, его недокруты с ним, но хоть не как на Евро.
Ника в полуобмороке… видно еще на разминке было .
Кевин , радость всея ФК, не разбился , и Адама от ПП освободил .. все счастливы
Степан - молоток . Рада за него больше всего
Но ещё посмотрим, всё может быть.
У грузин я за пару в личку поболею. А Диша с медалью ОИ - это сюр. Особенно с тем, как они переходили - куча вранья и сказок, почему пропускают старты в России, и это когда их туристами в Пекин провезли. Этери топит за чистый хвост, но ее дочу это не касается