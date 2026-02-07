  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Болельщики запустили хештег #ПозвольтеГуменникуКататьПарфюмера в соцсетях МОК из-за проблем фигуриста с музыкой на Олимпиаде
Фото
44

Болельщики запустили хештег #ПозвольтеГуменникуКататьПарфюмера в соцсетях МОК из-за проблем фигуриста с музыкой на Олимпиаде

Болельщики запустили хештег в поддержку Гуменника из-за проблем с музыкой на ОИ.

Болельщики запустили хештег в поддержку российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

Ранее стало известно, что Гуменник может сменить короткую программу «Парфюмер» на «Дюну» прошлого сезона – из-за проблем с авторскими правами на музыку.

После этого в комментариях под последними постами Международного олимпийского комитета (МОК) в соцсетях появился хештег #LetPetrGumennikSkatePerfumer («Позвольте Петру Гуменнику катать «Парфюмера»).

Гуменник – действующий чемпион России. Короткую программу на Олимпиаде он представит 10 февраля.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница МОК
мужское катание
logoПетр Гуменник
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
logoМОК
logoфото
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну почему нельзя заранее узнавать о возможных проблемах с авторскими правами?
Ответ Oliya
Ну почему нельзя заранее узнавать о возможных проблемах с авторскими правами?
Возможно заранее этой проблемы не было
Ответ Oliya
Ну почему нельзя заранее узнавать о возможных проблемах с авторскими правами?
вся огромная фигурнокатательная Бельгия задает такие же вопросы....
Вообще этот хештег надо запускать в соцсетях правообладателя Constantin Film AG
К правообладателю, а не МОК, этот хэштег нужно
Ответ 4est
К правообладателю, а не МОК, этот хэштег нужно
Да быдлу дали команду "фас", оно б и на Макрона с президентом Уганды прыгнуло, если б скомандовали, своей головы нет.
Ответ KoHb B canorax
Да быдлу дали команду "фас", оно б и на Макрона с президентом Уганды прыгнуло, если б скомандовали, своей головы нет.
Зря вы так, в канале Петра его болельщики за пару, наверное, часов вычислили кто писал музыку, кто продюссировал, не знаю, актуальные ли у них данные. Отправляют письма этим людям, их, естественно, банят, потому что с наскока так не делается, но они так пытаются закрыть чужие косяки. Им за это респект
А что с авторскими правами на Дюну?
"Фанаты выложили контакты правообладателей музыки из «Парфюмера»
В соцсетях призывают поддерживать Петра Гуменника и писать непосредственно тем, кому принадлежат права на саундтрек к фильму. Это, в частности, студия Constantin Film AG&, DreamWorks Pictures и Warner Classics."

Забила, что за компания:
"Constantin Film AG — немецкая кинокомпания, одна из крупнейших кинопроизводственных компаний и дистрибьюторов, основанных после Второй мировой войны."

А это нацики. Ну, вы гении, конечно, брать музыку таких людей без проверки на историю.

Спортсменам на будущее - брать музыку отечественных композиторов и прославлять их, а не тех, кто может в любой момент отозвать разрешение и ничего им за это не будет.

Советую Пете наложить на программу классическую музыку - эти парфюмеровские завывания один в один напоминают копипаст классических произведений, и катать программу как накатывал без изменений.
Ответ Лиза Михайлова
"Фанаты выложили контакты правообладателей музыки из «Парфюмера» В соцсетях призывают поддерживать Петра Гуменника и писать непосредственно тем, кому принадлежат права на саундтрек к фильму. Это, в частности, студия Constantin Film AG&, DreamWorks Pictures и Warner Classics." Забила, что за компания: "Constantin Film AG — немецкая кинокомпания, одна из крупнейших кинопроизводственных компаний и дистрибьюторов, основанных после Второй мировой войны." А это нацики. Ну, вы гении, конечно, брать музыку таких людей без проверки на историю. Спортсменам на будущее - брать музыку отечественных композиторов и прославлять их, а не тех, кто может в любой момент отозвать разрешение и ничего им за это не будет. Советую Пете наложить на программу классическую музыку - эти парфюмеровские завывания один в один напоминают копипаст классических произведений, и катать программу как накатывал без изменений.
быстро это сделать не получится
Ответ AAPolyansky
быстро это сделать не получится
Неужели в нашей большой стране нет музыкантов, которые бы могли помочь?
Смешно до слёз. Жалко Петю. Почему он должен выкручиваться. Его дело катать свою программу. Сколько уже заранее федерация обговорила медали и призовые места, и судейский беспредел и т.д. по списку. А сами тут просто писк нецензурный вместо слов ... музыку не проверили, не очистили, не купили, не договорились потому что это не федерация, а цирк. Смешно это уже до тошноты. Решать вопросы хэштегами, ну ещё есть звонок в прямой эфир на линию с президентом. Туда тоже позвоните. А тот кто должен был этот вопрос проверить он вообще почему ещё не уволен. Снять всех этих спортивных чиновников. У нас уже Валиева готова занять кресло министра спорта наверное больше пользы будет.
Ответ Кура - Лисица
Смешно до слёз. Жалко Петю. Почему он должен выкручиваться. Его дело катать свою программу. Сколько уже заранее федерация обговорила медали и призовые места, и судейский беспредел и т.д. по списку. А сами тут просто писк нецензурный вместо слов ... музыку не проверили, не очистили, не купили, не договорились потому что это не федерация, а цирк. Смешно это уже до тошноты. Решать вопросы хэштегами, ну ещё есть звонок в прямой эфир на линию с президентом. Туда тоже позвоните. А тот кто должен был этот вопрос проверить он вообще почему ещё не уволен. Снять всех этих спортивных чиновников. У нас уже Валиева готова занять кресло министра спорта наверное больше пользы будет.
Комментарий удален модератором
Ответ Irina037
Комментарий удален модератором
Я уже думала, что всё хорошо. Все приехали остаётся просто смотреть и наслаждаться каждым олимпийским днём.
Под Американ бой пусть катается,там оценят
И кто это прочтет в мире? Примерно никто?
Ответ alexnew
И кто это прочтет в мире? Примерно никто?
Миньонов испанцу в итоге разрешили. Может и с Петей шумиха сработает
Ответ Sportsfan
Миньонов испанцу в итоге разрешили. Может и с Петей шумиха сработает
Но там было больше времени
Запрет, как обычно, придет на утро даты КП?🌚
Ее и менять не стоило. Отличная программа. Пожалуй лучшая Дюна из тех, что видел.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гуменник может сменить музыку к короткой программе на Олимпиаде из-за авторских прав. О проблеме узнали за день-два до отлета в Милан
7 февраля, 08:30
Авербух о россиянах на Олимпиаде: «Нет смысла считать медали, когда команда выступает не в полном объеме»
6 февраля, 20:13
Москвина считает, что судьи придержат оценки Гуменнику на Олимпиаде: «Они просто будут вынуждены это сделать»
6 февраля, 17:00
Рекомендуем
Главные новости
Первый тренер Гуменника: «Любой другой на его месте – был бы вообще кошмар. Петя, по моему мнению, боец, сделал все, что мог»
31 минуту назад
Экстрасенс Романова о том, что Гуменник выйдет на лед 13-м в пятницу 13-го: «Это выступление будет особенным. Например, как масса в копилку поворачивающегося мнения Запада о России»
47 минут назад
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Фурнье-Бодри и Сизерон, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри покажут произвольные танцы
сегодня, 17:38Live
Мишин о шансах Гуменника на медаль Олимпиады: «Пока что-то говорить рано. Смотрю на происходящее с большим интересом»
сегодня, 17:46
Колесников ушел от Соколовской и находится на просмотре в группе Тутберидзе
сегодня, 17:33
Гуменник не вышел на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде
сегодня, 17:08
Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпиаду
сегодня, 15:39Фото
Олимпиада-2026, 11 февраля, все медали дня: Симон выиграла индивидуальную гонку в биатлоне, разыграют золото в танцах на льду
сегодня, 15:14
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: дебют Гуменника на Олимпиаде-2026 – что не получилось?
сегодня, 14:58Видео
Плющенко, Ягудин, Валиева, Кондратюк выступят в шоу Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
сегодня, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
сегодня, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
вчера, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
вчера, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Леонова о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Ситуация неприятная. Хочется надеяться на стальные нервы Пети»
9 февраля, 12:21
Татьяна Навка: «Здорово, что на Олимпиаду поехали наши спортсмены и борются там. Вся страна за них болеет»
9 февраля, 11:06
Полина Шешелева: «Чувствовала большую ответственность, хотелось подтвердить титул на первенстве России. Не была уверена в победе»
7 февраля, 16:46
Авербух о ЧР по прыжкам: «Я бы не назвал это возвращением Валиевой и Трусовой, однако мы видим, что они набирают форму – это замечательно»
7 февраля, 15:59
Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин выбрали яркий, неочевидный рок-стиль для ритм-танца – им действительно идет. Их программа выделяется на фоне других»
7 февраля, 10:35
Рекомендуем