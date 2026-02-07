Болельщики запустили хештег #ПозвольтеГуменникуКататьПарфюмера в соцсетях МОК из-за проблем фигуриста с музыкой на Олимпиаде
Болельщики запустили хештег в поддержку Гуменника из-за проблем с музыкой на ОИ.
Болельщики запустили хештег в поддержку российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.
Ранее стало известно, что Гуменник может сменить короткую программу «Парфюмер» на «Дюну» прошлого сезона – из-за проблем с авторскими правами на музыку.
После этого в комментариях под последними постами Международного олимпийского комитета (МОК) в соцсетях появился хештег #LetPetrGumennikSkatePerfumer («Позвольте Петру Гуменнику катать «Парфюмера»).
Гуменник – действующий чемпион России. Короткую программу на Олимпиаде он представит 10 февраля.
В соцсетях призывают поддерживать Петра Гуменника и писать непосредственно тем, кому принадлежат права на саундтрек к фильму. Это, в частности, студия Constantin Film AG&, DreamWorks Pictures и Warner Classics."
Забила, что за компания:
"Constantin Film AG — немецкая кинокомпания, одна из крупнейших кинопроизводственных компаний и дистрибьюторов, основанных после Второй мировой войны."
А это нацики. Ну, вы гении, конечно, брать музыку таких людей без проверки на историю.
Спортсменам на будущее - брать музыку отечественных композиторов и прославлять их, а не тех, кто может в любой момент отозвать разрешение и ничего им за это не будет.
Советую Пете наложить на программу классическую музыку - эти парфюмеровские завывания один в один напоминают копипаст классических произведений, и катать программу как накатывал без изменений.