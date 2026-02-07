Болельщики запустили хештег #ПозвольтеГуменникуКататьПарфюмера в соцсетях МОК из-за проблем фигуриста с музыкой на Олимпиаде

Болельщики запустили хештег в поддержку Гуменника из-за проблем с музыкой на ОИ.

Болельщики запустили хештег в поддержку российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

Ранее стало известно, что Гуменник может сменить короткую программу «Парфюмер» на «Дюну» прошлого сезона – из-за проблем с авторскими правами на музыку.

После этого в комментариях под последними постами Международного олимпийского комитета (МОК) в соцсетях появился хештег #LetPetrGumennikSkatePerfumer («Позвольте Петру Гуменнику катать «Парфюмера»).

Гуменник – действующий чемпион России. Короткую программу на Олимпиаде он представит 10 февраля.