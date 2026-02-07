«Предлагаю Диане Дэвис настучать на соседей». Журова дала совет фигуристке, которая пожаловалась на курящих в Олимпийской деревне

Журова предложила фигуристке Дэвис «настучать на соседей» в олимпийской деревне.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова дала совет спортсменам, проживающим в Олимпийской деревне Милана-2026.

Ранее фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию в танцах на льду, пожаловались на бытовые условия в деревне во время Игр-2026. В частности, на запах от сигарет.

«Вообще, в Олимпийской деревне курить запрещено категорически, обычно за это большие штрафы. В мою бытность, когда я выступала и поехала на свою первую Олимпиаду, тогда люди курили еще в Олимпийской деревне – не спортсмены, а тренеры, персонал. Но затем на Играх запретили курение в Олимпийской деревне. Удивительно, что кто-то из спортсменов позволил себе покурить в номере. Предлагаю Диане Дэвис настучать на соседей, пожаловаться организаторам.

Я была на пяти Олимпиадах. Спортсмены, которые первый раз приезжают на Игры, в шоке от быта и условий в Олимпийской деревне. Спартанские условия для атлетов на Играх – это обычное дело. Все думают, что раз Олимпиада – большой спортивный праздник, то все должно быть идеально. Это только в Сочи все было идеально, мне есть с чем сравнивать. На нашей Олимпиаде мы старались сделать условия проживания спортсменов максимально удобными, чтобы атлеты не возмущались.

МОК (Международный олимпийский комитет) устанавливает минимальные требования по организации жизни спортсменов на Олимпиаде. Большинство оргкомитетов делает базовый минимум, но можно делать условия и выше, лучше. Вот у нас в Сочи условия проживания были выше. А у итальянцев большие проблемы с деньгами сейчас, поэтому они не могли сделать условия лучше», – сказала Журова.

Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. 6 февраля спортсменка в дуэте со Смолкиным заняла шестое место в ритм-танце командного турнира Олимпиады.