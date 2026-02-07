  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • «Предлагаю Диане Дэвис настучать на соседей». Журова дала совет фигуристке, которая пожаловалась на курящих в Олимпийской деревне
55

«Предлагаю Диане Дэвис настучать на соседей». Журова дала совет фигуристке, которая пожаловалась на курящих в Олимпийской деревне

Журова предложила фигуристке Дэвис «настучать на соседей» в олимпийской деревне.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова дала совет спортсменам, проживающим в Олимпийской деревне Милана-2026.

Ранее фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию в танцах на льду, пожаловались на бытовые условия в деревне во время Игр-2026. В частности, на запах от сигарет.

«Вообще, в Олимпийской деревне курить запрещено категорически, обычно за это большие штрафы. В мою бытность, когда я выступала и поехала на свою первую Олимпиаду, тогда люди курили еще в Олимпийской деревне – не спортсмены, а тренеры, персонал. Но затем на Играх запретили курение в Олимпийской деревне. Удивительно, что кто-то из спортсменов позволил себе покурить в номере. Предлагаю Диане Дэвис настучать на соседей, пожаловаться организаторам.

Я была на пяти Олимпиадах. Спортсмены, которые первый раз приезжают на Игры, в шоке от быта и условий в Олимпийской деревне. Спартанские условия для атлетов на Играх – это обычное дело. Все думают, что раз Олимпиада – большой спортивный праздник, то все должно быть идеально. Это только в Сочи все было идеально, мне есть с чем сравнивать. На нашей Олимпиаде мы старались сделать условия проживания спортсменов максимально удобными, чтобы атлеты не возмущались.

МОК (Международный олимпийский комитет) устанавливает минимальные требования по организации жизни спортсменов на Олимпиаде. Большинство оргкомитетов делает базовый минимум, но можно делать условия и выше, лучше. Вот у нас в Сочи условия проживания были выше. А у итальянцев большие проблемы с деньгами сейчас, поэтому они не могли сделать условия лучше», – сказала Журова.

Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. 6 февраля спортсменка в дуэте со Смолкиным заняла шестое место в ритм-танце командного турнира Олимпиады.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСветлана Журова
logoДиана Дэвис
сборная Грузии
logoГлеб Смолкин
logoОлимпиада-2026
logoСочи-2014
logoМОК
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Предлагаю Диане Дэвис настучать на соседей,пожаловаться организаторам...
Россиянам куда и кому стучать на Журову и Свищева??
Ответ Сергей Круг
Предлагаю Диане Дэвис настучать на соседей,пожаловаться организаторам... Россиянам куда и кому стучать на Журову и Свищева??
Предлагаю Глебу Смолкину настучать соседям.
Ответ Jim Morisson
Предлагаю Глебу Смолкину настучать соседям.
Предлагаю всем друг на друга настучать, потом настучать по голове, потом выкурить трубку мира.
Вся суть таких "депутатов" - настучать,полизать,наворовать
Ответ МолотПермь
Вся суть таких "депутатов" - настучать,полизать,наворовать
Глубокий вывод🤨
Ответ Чавес2
Глубокий вывод🤨
Не вывод,а факт,дурында
Ж,урова привыкла стучать, и всегда использует это слово. Но если Журова тайно стучала, то в этой ситуации наоборот нужно в голос об этом говорить😔
Ответ Westmoreland
Ж,урова привыкла стучать, и всегда использует это слово. Но если Журова тайно стучала, то в этой ситуации наоборот нужно в голос об этом говорить😔
Где она ещё стучала?
Русские простофили с широкой душой (для всех, кроме своих) искренне не понимают, как можно не потратить миллиарды налогоплательщиков из бюджета, чтобы показать потемкинские деревни западным «партнерам», а наоборот обеспечить необходимый минимум условий, показав своим гражданам заботу об их деньгах и уважение.
Ответ ПаркПобеды
Русские простофили с широкой душой (для всех, кроме своих) искренне не понимают, как можно не потратить миллиарды налогоплательщиков из бюджета, чтобы показать потемкинские деревни западным «партнерам», а наоборот обеспечить необходимый минимум условий, показав своим гражданам заботу об их деньгах и уважение.
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Комментарий скрыт
Они же говорили, что и слышать не хотят про Олимпиаду без наших спортсменов под российским флагом. И смотреть не будут...А сейчас советы дают ))
Только началась Олимпиада а уже столько скулежа в нашем медиа пространстве , открытие плохое , хоккея без нас нет и т.д.
Ответ NomerSports
Только началась Олимпиада а уже столько скулежа в нашем медиа пространстве , открытие плохое , хоккея без нас нет и т.д.
Самоуспокоение надутых и обманутых)
Ответ NomerSports
Только началась Олимпиада а уже столько скулежа в нашем медиа пространстве , открытие плохое , хоккея без нас нет и т.д.
еще блин холодно, снег лед зима. Брр.
При чем тут настучать...почему она должна нюхать сигаретное за какими то му..ками...
Но астма у норгов, да, Васильев?)
Это очень ценный совет от Журовой. Чувствуется, что это прямо ее. Она суперэксперт. И сама, видимо, не раз делала и в других одобряет). А как иначе столько лет сидеть в Думе, не обладая видимыми достоинствами?
Ответ agentkuper
Это очень ценный совет от Журовой. Чувствуется, что это прямо ее. Она суперэксперт. И сама, видимо, не раз делала и в других одобряет). А как иначе столько лет сидеть в Думе, не обладая видимыми достоинствами?
Тетя Света полжизни в тюрьме сидела. Полковник внутренних органов, а в думу села относительно недавно.
Ответ Elena Heiga
Тетя Света полжизни в тюрьме сидела. Полковник внутренних органов, а в думу села относительно недавно.
Для тех, кто про спорт только в своих методичках читает. Журова - олимпийская чемпионка.
Странно. Они там в деревне датчики табачного дыма не установили чтоли?
Моя знакомая в общественном туалете в Европе закурила не так давно и сразу штраф прилетел 150 евро.
Пожарная сигнализация хоть есть?
Ответ Lennuci
Странно. Они там в деревне датчики табачного дыма не установили чтоли? Моя знакомая в общественном туалете в Европе закурила не так давно и сразу штраф прилетел 150 евро. Пожарная сигнализация хоть есть?
Да всё там есть, просто Диша Дэвис по своей излюбленной схеме у мамы и федерации номер люкс так выторговывает)
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Первый тренер Гуменника: «Любой другой на его месте – был бы вообще кошмар. Петя, по моему мнению, боец, сделал все, что мог»
31 минуту назад
Экстрасенс Романова о том, что Гуменник выйдет на лед 13-м в пятницу 13-го: «Это выступление будет особенным. Например, как масса в копилку поворачивающегося мнения Запада о России»
47 минут назад
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Фурнье-Бодри и Сизерон, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри покажут произвольные танцы
сегодня, 17:38Live
Мишин о шансах Гуменника на медаль Олимпиады: «Пока что-то говорить рано. Смотрю на происходящее с большим интересом»
сегодня, 17:46
Колесников ушел от Соколовской и находится на просмотре в группе Тутберидзе
сегодня, 17:33
Гуменник не вышел на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде
сегодня, 17:08
Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпиаду
сегодня, 15:39Фото
Олимпиада-2026, 11 февраля, все медали дня: Симон выиграла индивидуальную гонку в биатлоне, разыграют золото в танцах на льду
сегодня, 15:14
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: дебют Гуменника на Олимпиаде-2026 – что не получилось?
сегодня, 14:58Видео
Плющенко, Ягудин, Валиева, Кондратюк выступят в шоу Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
сегодня, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
сегодня, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
вчера, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
вчера, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Леонова о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Ситуация неприятная. Хочется надеяться на стальные нервы Пети»
9 февраля, 12:21
Татьяна Навка: «Здорово, что на Олимпиаду поехали наши спортсмены и борются там. Вся страна за них болеет»
9 февраля, 11:06
Полина Шешелева: «Чувствовала большую ответственность, хотелось подтвердить титул на первенстве России. Не была уверена в победе»
7 февраля, 16:46
Авербух о ЧР по прыжкам: «Я бы не назвал это возвращением Валиевой и Трусовой, однако мы видим, что они набирают форму – это замечательно»
7 февраля, 15:59
Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин выбрали яркий, неочевидный рок-стиль для ритм-танца – им действительно идет. Их программа выделяется на фоне других»
7 февраля, 10:35
Рекомендуем