  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Вайцеховская о проблемах Гуменника из-за авторских прав: «Жестокий, но очень хороший экзамен – возможность понять, чего ты стоишь как спортсмен. Мне кажется, Петр справится»
36

Вайцеховская о проблемах Гуменника из-за авторских прав: «Жестокий, но очень хороший экзамен – возможность понять, чего ты стоишь как спортсмен. Мне кажется, Петр справится»

Вайцеховская назвала проблему с авторскими правами экзаменом для Гуменника.

Журналист Елена Вайцеховская считает, что проблемы фигуриста Петра Гуменника из-за авторских прав станут для него хорошим экзаменом на Олимпиаде-2026.

Ранее сообщалось, что музыку для короткой программы Гуменника могут не согласовать. Из-за этого он может вернуться к прошлогодней постановке «Дюна».

«Педалировать тему возможной замены программы Петра Гуменника, не располагая достаточной информацией, занятие бессмысленное, но вот я в связи с этим вспомнила свой разговор с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным – в бытность им спортсменом, где он рассказывал о выдающихся борцах прошлых лет.

Саша тогда сказал, причем без какого бы то ни было пафоса: «Для меня они олицетворение тотальной готовности. Ко всему. К отсутствию автобуса, предвзятому судейству, придиркам на таможне, землетрясению во время соревнований – чему угодно. Если человек борцовки забыл в гостинице, так что – на ковер не выходить? Что, нельзя взять борцовки у товарища по команде?
Я это к тому, что на самом деле результат зависит не от каких-то там оргмоментов или условностей, а от собственной головы…»

Понятно, что фигурное катание – это не борьба, но сложившаяся ситуация, с которой по-любому придется справляться – достаточно жестокий, но очень хороший экзамен. Возможность понять: чего ты стоишь как спортсмен. Почему-то мне кажется, что Петр с этим справится», – сказала Вайцеховская.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
Елена Вайцеховская
logoАлександр Карелин
logoОлимпиада-2026
logoПетр Гуменник
logoОлимпийская сборная России
logoсборная России
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Потерять коньки, костюм плохо, но здесь есть вероятность не просто потерять, а катать под другую музыку. Когда обычно уже отработано всё до автоматизма под другую. Если не будет выбора, то выйдет и откатает то, что есть. Но это ведь не рядовые соревнования.
Ответ Katerina Sunny
Потерять коньки, костюм плохо, но здесь есть вероятность не просто потерять, а катать под другую музыку. Когда обычно уже отработано всё до автоматизма под другую. Если не будет выбора, то выйдет и откатает то, что есть. Но это ведь не рядовые соревнования.
столько готовиться... и уже на самой Олимпиаде вставляют палки в колеса
Ответ Katerina Sunny
Потерять коньки, костюм плохо, но здесь есть вероятность не просто потерять, а катать под другую музыку. Когда обычно уже отработано всё до автоматизма под другую. Если не будет выбора, то выйдет и откатает то, что есть. Но это ведь не рядовые соревнования.
господи, ведь здесь же осенью это обсуждалось - вероятность проблем. И опять, как с флажком 4 года назад.
Вайц потирает руки: у наших проблемы, ей радость🫠
Ну да, наши же в тепличных условиях, им прямо мало экзаменов и проблем 🤦🏻‍♀️
Аналогии не уместны, где ФК с его спортивной амуницией и выступлением под привычную и наработанную музыкальную композицию и борьба с борцовками и трико ?
Пожелаем Петру справиться с возникшими трудностями, пусть эта неприятность придаст ему больше сил и упорства!
Вайц у тебя такая поддержка сравни издевательству, сравнила несравнимое, мол ерунда всё это , справится без музыки, под которую год готовил КП на ОИ, 😳
Ответ Westmoreland
Вайц у тебя такая поддержка сравни издевательству, сравнила несравнимое, мол ерунда всё это , справится без музыки, под которую год готовил КП на ОИ, 😳
Интересная идея - без музыки, есть повод Родниной позвонить, они с Зайцевым однажды откатали программу без музыки, им снизили оценки, но они все равно выиграли чемпионат мира.
Пете удачи.
Легко говорить!
Пете удачи и мастерства справиться с возникшей задачей 💪 Дюна очень хороша, но без подготовки конечно тяжело ему придется. Почему раньше не уведомили?! 🤔
Ответ Мария С
Пете удачи и мастерства справиться с возникшей задачей 💪 Дюна очень хороша, но без подготовки конечно тяжело ему придется. Почему раньше не уведомили?! 🤔
Да наверняка это пиндосы заранее против своих конкурентов заготовили, также, как и скандал с Камилой. Это абсолютный вражеский лагерь для нас, и в этот ад мы бросаем наших необкатанных в международке спортсменов. Им в очередной раз хочется унизить Россию. Без прежней музыки у Пети шансов нет.
Ответ Лариса Артемова
Да наверняка это пиндосы заранее против своих конкурентов заготовили, также, как и скандал с Камилой. Это абсолютный вражеский лагерь для нас, и в этот ад мы бросаем наших необкатанных в международке спортсменов. Им в очередной раз хочется унизить Россию. Без прежней музыки у Пети шансов нет.
Вирим в Петю, что он справится! Но ждать от него как и от Адели в этих вражеских условиях ничего не стоит!
Меня во всей этой ситуации беспокоит только дорожка шагов! Все остальные элементы Петя спокойно перенесет из одной программы в другую, а, вот, успеет ли Петр накатать дорожку из Дюны, вообще вспомнить ее, вопрос!
Действительно, неужели проблема найти в команде борцовки как у борца сверхтяжелой категории? Почему бы не сесть в болид Формулы 1, не настроенный под тебя? А пробежаться на чужих лыжах? Сыграть в теннис чужой ракеткой, в снукер чужим кием, прокатиться в чужих коньках, да в воду прыгнуть в чужом купальнике, раз уж это сказала сама Вайцеховская?

И нечего пенять, что не получается, значит, не спортсмен...
Ответ Michael1969
Действительно, неужели проблема найти в команде борцовки как у борца сверхтяжелой категории? Почему бы не сесть в болид Формулы 1, не настроенный под тебя? А пробежаться на чужих лыжах? Сыграть в теннис чужой ракеткой, в снукер чужим кием, прокатиться в чужих коньках, да в воду прыгнуть в чужом купальнике, раз уж это сказала сама Вайцеховская? И нечего пенять, что не получается, значит, не спортсмен...
... прыгнуть в чужом купальнике в бассейн без воды
Ответ Marina Gunbina
... прыгнуть в чужом купальнике в бассейн без воды
Видимо она это и сделала🤨… судя по ее заявлениям
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Первый тренер Гуменника: «Любой другой на его месте – был бы вообще кошмар. Петя, по моему мнению, боец, сделал все, что мог»
31 минуту назад
Экстрасенс Романова о том, что Гуменник выйдет на лед 13-м в пятницу 13-го: «Это выступление будет особенным. Например, как масса в копилку поворачивающегося мнения Запада о России»
47 минут назад
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Фурнье-Бодри и Сизерон, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри покажут произвольные танцы
сегодня, 17:38Live
Мишин о шансах Гуменника на медаль Олимпиады: «Пока что-то говорить рано. Смотрю на происходящее с большим интересом»
сегодня, 17:46
Колесников ушел от Соколовской и находится на просмотре в группе Тутберидзе
сегодня, 17:33
Гуменник не вышел на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде
сегодня, 17:08
Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпиаду
сегодня, 15:39Фото
Олимпиада-2026, 11 февраля, все медали дня: Симон выиграла индивидуальную гонку в биатлоне, разыграют золото в танцах на льду
сегодня, 15:14
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: дебют Гуменника на Олимпиаде-2026 – что не получилось?
сегодня, 14:58Видео
Плющенко, Ягудин, Валиева, Кондратюк выступят в шоу Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
сегодня, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
сегодня, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
вчера, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
вчера, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Леонова о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Ситуация неприятная. Хочется надеяться на стальные нервы Пети»
9 февраля, 12:21
Татьяна Навка: «Здорово, что на Олимпиаду поехали наши спортсмены и борются там. Вся страна за них болеет»
9 февраля, 11:06
Полина Шешелева: «Чувствовала большую ответственность, хотелось подтвердить титул на первенстве России. Не была уверена в победе»
7 февраля, 16:46
Авербух о ЧР по прыжкам: «Я бы не назвал это возвращением Валиевой и Трусовой, однако мы видим, что они набирают форму – это замечательно»
7 февраля, 15:59
Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин выбрали яркий, неочевидный рок-стиль для ритм-танца – им действительно идет. Их программа выделяется на фоне других»
7 февраля, 10:35
Рекомендуем