Вайцеховская о проблемах Гуменника из-за авторских прав: «Жестокий, но очень хороший экзамен – возможность понять, чего ты стоишь как спортсмен. Мне кажется, Петр справится»

Вайцеховская назвала проблему с авторскими правами экзаменом для Гуменника.

Журналист Елена Вайцеховская считает, что проблемы фигуриста Петра Гуменника из-за авторских прав станут для него хорошим экзаменом на Олимпиаде-2026.

Ранее сообщалось , что музыку для короткой программы Гуменника могут не согласовать. Из-за этого он может вернуться к прошлогодней постановке «Дюна».

«Педалировать тему возможной замены программы Петра Гуменника, не располагая достаточной информацией, занятие бессмысленное, но вот я в связи с этим вспомнила свой разговор с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным – в бытность им спортсменом, где он рассказывал о выдающихся борцах прошлых лет.

Саша тогда сказал, причем без какого бы то ни было пафоса: «Для меня они олицетворение тотальной готовности. Ко всему. К отсутствию автобуса, предвзятому судейству, придиркам на таможне, землетрясению во время соревнований – чему угодно. Если человек борцовки забыл в гостинице, так что – на ковер не выходить? Что, нельзя взять борцовки у товарища по команде?

Я это к тому, что на самом деле результат зависит не от каких-то там оргмоментов или условностей, а от собственной головы…»

Понятно, что фигурное катание – это не борьба, но сложившаяся ситуация, с которой по-любому придется справляться – достаточно жестокий, но очень хороший экзамен. Возможность понять: чего ты стоишь как спортсмен. Почему-то мне кажется, что Петр с этим справится», – сказала Вайцеховская.