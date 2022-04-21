«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?

Уже ставить квартиру?

«Финикс» выдал удивительную регулярку. Команда, собранная на драфте и точечно усилившаяся, сплотилась еще больше, прибавила за счет внутреннего роста и стала только мощнее после прошлогоднего поражения в финале – «Санс» одержали 64 победы (на 8 больше, чем у второй команды лиги, на 11 больше, чем победители Востока) и частенько забавлялись с соперниками, даже несмотря на травмы у лидеров.

Почему «Финикс» считается основным фаворитом плей-офф? И есть ли сомнения в их доминирующем положении?

Исторические параллели

«Санс» умело навели тень на плетень под концовку регулярного сезона: они проиграли четыре из шести последних матчей, причем таким гигантам баскетбольной мысли, как «Сакраменто» и «Оклахома».

С точки зрения наших представлений о «Финиксе» эти поражения как будто бы ничего не изменили: первое место уже давно было забронировано, лидеры получали отдых, все вместе готовились к матчам на выбывание.

Однако вот оптимальную проекцию они загубили: команды, завершавшие регулярный сезон с показателями больше 65 побед, завоевывали титул с вероятностью 71% (21 случай, 15 побед) . У «Санс» имелись все возможности для того, чтобы официально заполнить заявку на титул, но они намеренно не стали этого делать (кстати, из 4 команд, завершивших регулярку с 64 победами, ни одна не брала чемпионство).

Есть, однако, еще одна интересная историческая параллель. Лишь четыре клуба в истории показывали такое доминирование над лигой в целом, выразившееся в преимуществе в восемь или больше побед – это «Чикаго» сезона-91/92 (на 10 побед больше), «Лейкерс» сезона-99/2000 (на 8 побед больше), «Чикаго» сезона-95/96 (на 8 побед больше) и «Бостон» сезона-83/84 (на 8 побед больше). Вроде бы нет нужды объяснять, что их всех объединяет: это все легендарные команды, в дальнейшем подтвердившие свою силу в плей-офф.

«Финикс» – это потрясающее явление, о котором преступно мало говорят: они не объединяли суперзвезд, не насиловали платежную ведомость, не переехали в Лос-Анджелес, а через драфт построили бригаду, выступившую в историческом контексте на уровне Майкла Джордана и Лэрри Берда.

В чем тогда сомнение?

Даже в таких абстрактных рассуждениях скрывается источник сомнений.

При таких впечатляющих показателях нетрейтинг «Финикса» (то есть разница между атакующей и защитной эффективностью на 100 владений) составляет 7,5 балла, что всего на 0,1 балла выше, чем у второй команды лиги в этом компоненте («Бостона»).

Что еще существеннее, само преимущество в 7,5 балла считается исторически не очень убедительным и не гарантирует практически ничего даже в сочетании с 60+ победами (без них, например, даже у прошлогодней «Юты» было «+9,3»). Из списка команд, одержавших 60+ побед и имеющих нетрейтинг больше 8, «Финикс» ближе всего к «Портленду» сезона-90/91 (63 победы, «+8,5»), «Хьюстону» сезона-17/18 (65 побед, «+8,7»), «Кливленду» сезона-2008/09 (66 победы, «+10,0»).

Еще одна историческая заковыристость из области паранормального. Она состоит в том, что с «Финиксом» исторически все идет не так. «Санс» – чемпионы лиги в области нагнетания всеобщих симпатий и последующего всеобщего же разочарования. Смотри: «Санс»-1976, «Санс»-1993, «Санс»-2010, «Санс»-2021.

Отсутствие слабых мест

Прошлой весной «Финикс» дошел до финальной серии и обнаружил единственную свою слабость – недостаток размеров под щитом и проблемы с подбором в отсутствие на паркете Деандре Эйтона. С тех пор «Санс» взяли Джавэйла Макги и реанимировали Бисмака Бийомбо, так что в следующий раз, когда Яннис полезет под щит, там непременно будет кто-то крупный.

Внутренний рост и точечные усиления сделали «Санс» совершенно точно самой глубокой командой лиги по дистанции. По сравнению с прошлым финалом практически все показали прогресс: Букер, сменщики Криса Пола (раскрывшийся в плей-офф Кэмерон Пэйн и новоприобретенный падаван Холидэй), выжигающие края (Бриджес, Джонсон), готовые раскрыть площадку снайперы (Шэмет, плюс вернувшийся Крэйг), прибавивший на обеих половинах Деандре Эйтон. Их боевая готовность особенно бросается в глаза на фоне состояния соперников: у «Милуоки» непонятки с центровыми, у «Хит» некому решать в концовках, у «Голден Стэйт» физическая неготовность лидеров, у «Бостона» травма Уильямса. У всех есть хоть что-то, у «Санс» как будто все закрыто.

Сюда же относится и их готовность приспосабливаться.

У «Финикса» нет ярко выраженного стиля игры, которого их можно было бы лишить. Если нужно, они могут поучаствовать в перестрелке, если нет – они не меньше готовы брыкаться в защите. У них есть один из лучших защитников на периметре – длиннорукий Микэл Бриджес (второй в лиге по проценту трехочковых у соперников, лучший по пробегу на своей половине, опыту обороны против суперзвезд и защите против пик-н-роллов), у них есть на кого опереться под щитом, да и в принципе понятно, как ограничить ротацию так, чтобы в защите не было явных уязвимостей. Одновременно у них есть все, чтобы сыграть с четырьмя людьми на дуге и раскрыть любую оборону. Они прилично атакуют из-за дуги (9-е место в лиге по проценту), но для них жизнь не ограничивается дальними попытками, они не будут мазать 27 раз подряд, легко найдут бросок поближе. Как минимум, по ходу сезона регулярного сезона они показали, что не зависят от конкретного исполнителя и готовы перераспределять попытки между остальными (11-4 – без Пола, 8-3 – без Букера, 18-3 – без Эйтона).

Их невозможно однозначно определить: они великолепны, но не исключительны на обеих половинах (4-е по эффективности атаки, 3-е по эффективности защиты); катают ультратипичные для современной баскетбола пик-н-роллы и крайне бережно относятся к мячу (7-е по потерям); благодаря сыгранности состава и болезненному перфекционизму лидера почти всегда находят открытые попытки и любят свободу на средней дистанции. Хорошо, они не слишком сильны на своем щите, но это не совсем то, что можно прям уж так легко использовать.

К этому стоит добавить и тренера. Монти Уильямс – один из самых уважаемых людей в лиге, у него за плечами тяжелая личная история и опыт ее преодоления, а его репутация не замызгана какими-либо скандальными решениями. Внутри «Санс» не то чтобы все прям очень спокойно: на старте сезона владелец зажал контракт Деандре Эйтону, полгода лига расследует обвинения не совсем понятно в чем (в жадности?) в отношении Сарвера, Крис Пол всегда считался невыносимым одноклубником – но тренер не только обозначает градус развития пик-н-роллов, но и успокаивает все вокруг. Уильямс – точно не слабое место, потому что мы не видим, чтобы все эти негативные моменты хоть как-то проявлялись на площадке.

«Финикс» – хамелеон, олицетворяющий современный баскетбол. Именно поэтому с ними тяжело любому.

В чем тогда сомнение?

В плей-офф эта глубина может сыграть против них. Из-за отсутствия доминирующего лидера «Санс» нужна непременная помощь от многих игроков сразу, с чем могут возникать проблемы. Крис Пол подхватил команду в первом матче серии с «Новым Орлеаном», но уже во второй, да еще после повреждения Девина Букера, это было некому сделать. Зачастую в плей-офф НБА суперзвезда значит больше отшлифованной до блеска системы.

Девин Букер как MVP

Между этими двумя людьми – пропасть:

Игрок «А»: 34,1 минуты, 25,5 очка при 37% из-за дуги, 5 штрафных, 4,5 передачи при 2,4 потери, 1,0 перехвата

Игрок «Б»: 35,5 минуты, 30,7 очка при 42,5% из-за дуги, 6,4 штрафного, 6,0 передачи при 2,4 потери, 1,4 перехвата

Один – классный второй номер, берущий на себя большую часть попыток в команде и немного помогающий партнерам. Будучи лидером по результативности, он тем не менее пребывает в тени более опытного вожака, бросает издали чуть лучше средних показателей по лиге, не котируется на уровне суперзвезды.

Второй – лучший второй номер лиги, с увеличением нагрузки резко прибавивший и в качестве броска, и в большем числе попыток с линии, и в функциях розыгрыша. Нет никаких сомнений в том, что именно он – главное отличие команды с 64 победами от всех остальных, и как-то странно не воспринимать его в качестве как минимум кандидата на MVP.

Игрок «А» – это Букер до Матча всех звезд, игрок «Б» – Букер после Матча всех звезд.

Лидер «Санс» в этом году стал лучше абсолютно во всем – оказался плюсовым игроком в защите, вывел бросковые показатели на новый уровень, точнее всех попадал в клатчевые минуты, прокачал розыгрыш, вышел на качественное соотношение передач к потерям, сделал все, чтобы команда не заметила отсутствие Криса Пола. И все же главное, что с ним случилось – это вот эта таинственная метаморфоза под конец сезона. С таким Букером «Финикс» получил то, в чем ему отказывали последние два года – большую суперзвезду, претендующую на топ-5 и уничтожающую вечное сомнение в том, что лучший игрок той или иной серии числится не в составе «Финикса». Самое важное – то, что вот этот Букер едва ли не самый опасный скорер во всей лиге, он гениален на любой дистанции – царит в зоне средних бросков и при этом навострился ловко атаковать из-за дуги, в том числе с ведения.

Короче, новый Букер – ровно тот человек, который нужен для того, чтобы закрыть все разговоры о незвездности «Финикса».

В чем тогда сомнение?

Во-первых, Букер уже травмировался, хотя уж к финалу конференции должен вернуться.

Во-вторых, не совсем понятно, насколько корректны цифры после Матча всех звезд, ведь защита в НБА в этот период очевидно скатилась, что и привело к повсеместной вспышке результативности.

В-третьих, плей-офф – это всегда итоговая проверка для всех подобных тенденций, и она еще предстоит.

На данный момент «Финикс» ассоциируют с претендентами, у которых не было видно явной суперзвезды. Это «Детройт»-89 (команда заслуженного разыгрывающего, прошедшего пик карьеры), «Портленд»-2000 (команда с потрясающей глубиной, где в решающий момент не нашлось ни одного лидера), «Сакраменто»-2002 (команда с отлаженной системой, где в решающий момент лидер дезертировал), «Детройт»-2004 (команда с выдающейся защитой и надежной задней линией), «Сан-Антонио»-2014 (команда разыгрывающего, прошедшего пик карьеры, но все еще подпитывающего мощную систему).

Если добавить сюда «Сан-Антонио»-2013, то будет три победы на три факапа, 50 на 50.

Периодически такого рода казусы в НБА случаются, но здесь слишком велика зависимость от сопутствующих обстоятельств. Чемпионства как-то всегда ассоциируются с Яннисом Адетокумбо, Кевином Дюрэнтом, Каваем Ленардом, Леброном Джеймсом, Стефом Карри, Тимом Данканом, Кобе Брайантом, Шакилом О’Нилом и Майклом Джорданом.

«Санс» исторически круты в решающие минуты

Рациональная сущность «Финикса» лучше всего проявляет себя в решающие минуты. Им нет равных в удержании преимущества: в тех матчах, в которых они вели после трех четвертей, у «Санс» 46-0 (это лучший показатель в истории), в четвертых четвертях они набрали на 221 очко больше, чем оппоненты (это в два раза больше, чем у ближайшего преследователя). Однако в последние пять минут четвертых четвертей при близком счете они еще более показательны: 33-9 (79%) – это четвертый результат, плюс нетрейтинг 33,4 – третий результат с момента ведения статистики с сезона-96/97.

При этом опять же «Санс» подвели последние шесть матчей. Если бы не 4 слитых игры, то они бы претендовали на второе место по обоим показателям. В сезоне-21/22 «Финикс» отыграл 130 «клатчевых» минут и набрал больше 107 очков, чем соперники. У ближайших конкурентов в два раза меньше – +56 очков за 141 минуту («Чикаго) и за 160 минут («Вашингтон»).

«Финикс» в решающие минуты показывает свою особенность на фоне остальных – минимум ошибок, трезвая голова лидера, отсутствие мандража, выцеливание слабых точек, высочайшее соотношение передач к потерям, высочайший процент у всех бросающих (ладно, Букер (57%) с Полом (57%), так еще и Бриджес выбивает 66%), понимание своей защитной идентичности.

«Санс» точно не проиграют сами себе. Чтобы их выбить, нужно выступить качественнее, надежнее, увереннее, чем они.

В чем тогда сомнение?

Есть мнение, что статистика «клатча» переоценена. Выборка слишком маленькая, плюс подпорчена данными встреч с командами вне зоны плей-офф, а потому некоторые аналитики считают, что шансы в решающие минуты в матчах между равными командами немногим отличаются от подбрасывания монетки.

Можно взглянуть на соседей «Финикса» в исторических топ-5 по победам и нетрейтингу. Ансамбль не то чтобы однозначный. С одной стороны, здесь «Майами» сезона-2012/13 (32-8, 28,9 очка), «Лейкерс» сезона-99/0 (28-8), «Голден Стэйт» сезона-15/16 (30-4, 34,1 очка). С другой – «Даллас» сезона-2006/07 (32-6), проигравший в первом раунде «Голден Стэйт», «Кливленд» сезона-08/09 (23-9, 34,2 очка), сложившийся в противостоянии с «Орландо» Дуайта Ховарда, «Хьюстон» сезона-17/18 (25-10, 27,2 очка), выбросивший 27 кирпичей против «Уорриорс».

Деандре Эйтон как идеальный пик-н-ролльный «большой»

Эйтон – в каком-то смысле идеальный представитель «Финикса». Центровой остается в тени Луки Дончича и Трэя Янга и показывает слишком средние показатели, чтобы кого-то всерьез зацепить.

Потом наступает время для продвинутых метрик.

Там Эйтон:

• один из лучших пик-н-ролльных «больших» (1,25 очка за владения, 4,4 владения за матч, это на уровне Джоэла Эмбиида и лучше, чем у Йокича);

• способен обыгрывать в посте (1,04 очка за владение, 3,2 владения за матч, это на уровне Джоэла Эмбиида и лучше, чем у Леброна, Дэвиса и Таунса);

• кладет со средней с точностью 45,2%, это выше, чем у продвинутых парней вроде Джейсона Тейтума и Донована Митчелла.

23-летний центровой – как раз то, что и делает «Санс» командой разнообразной и неуловимой для конкурентов. Не говоря о том, что он суперважная фигура для всей лиги, где есть место либо для великих «больших», вокруг которых проблематично создать что-то чемпионское (Йокич, Эмбиид), либо для маленьких полуцентровых, которые все же подчеркивают отмену позиций (Грин, Адебайо, Дэвис), либо для товарищей, достоинства которых редко превышают их же недостатки (Гобер, Вучевич, Лопес, Порзингис).

Эйтон занимает центральное место в атаке «Санс», так как через него удобно играть пик-н-роллы, особенно при наличии Пола и Букера. Размеры, четкие заслоны, при необходимости готовность пульнуть со средней – впереди, достаточная подвижность для заступа, жесткость, чтобы потолкаться внутри, и пришедшее чтение игры – на своей половине. Эйтон – не мистер замок, но и не мистер решето (Йокич говорил, что ему сложнее всего играть против центра «Финикса»), Эйтон – не доисторический монстр, готовый выбивать цифры Чемберлена, но и не семифутер, от которого тренеру в какой-то момент точно придется отказаться. Он накажет за маленькую пятерку и постоит за честь «больших», но при этом не является игроком, вокруг которого нужно строить команду, а идеальным бонусом к лучшей задней линии лиги.

В чем тогда сомнение?

Эйтон по-прежнему только ищет себя в качестве более-менее самостоятельной опции. Пока в памяти лишь то, как ему тяжеловато было против «Милуоки» в прошлогоднем финале.

У Эйтона еще недостаточно опыта важных матчей, а у нас недостаточно материала для того, чтобы экстраполировать его прогресс на новый плей-офф.

Идеальная атмосфера

Едва ли не главный аттракцион этого сезона – это предматчевые приготовления «Финикса». Здесь каждый на своем месте, а наличие Джавэйла Макги и Кэмерона Пэйна делает осмысленными любые начинания.

В чем тогда сомнение?

Кажется, что хорошая команда – та, которая становится чемпионом. К сожалению, до этого нельзя определить чемпиона лишь по внешним проявлениям.

Опыт и Крис Пол

НБА – интересная штука: в прошлом году казалось, что «Санс» слишком молоды, чтобы завоевать титул, в этом сезоне они уже в топ-7 по среднему возрасту. Сейчас «Финикс» хочет стать 15-й командой, которая выигрывала титул, вернувшись в финал после поражения.

Из всех участников плей-офф ни у кого нет столько опыта, как у Криса Пола, устанавливающего новые планки долгожительства для разыгрывающих.

В 37 лет он остается одним из лучших защищающихся маленьких (второй по перехватам, топ-20 по касаниям в защите, «+3,3» к и без того великолепной защите «Санс») и выстраивает всю команду, одновременно исходя из своего баскетбольного видения и при этом не сдерживая, а всячески развивая прогресс молодых напарников.

«Санс» в этом году довольно быстры (9-й темп в лиге), что для команд Пола вообще-то нехарактерно, а сам он как бы ушел на второй план (меньше процент использования, меньше бросков). Пол, как кажется, вполне намеренно делает все, чтобы помогать окружающим, именно поэтому он не только снова лучший по передачам в лиге (после его пасов набирается 29,5 очка), но и оказывает на игру такое влияние, какое было разве что у Стива Нэша. Он не тащит молодых за собой в прошлое, а делает так, чтобы они помогали продлить его актуальность.

При этом традиционные бесконечные пик-н-роллы (88,7 за матч) – это основа нападения «Санс». А сам Пол не ограничивается лишь чтением защиты, пониманием того, как, где и в какой момент вступить во взаимодействие с «большим», а также применением шоковой терапии в отношении Бисмака Бийомбо. У него существенно упал процент попадания из-за дуги (до 31%), но, как показал плей-офф, сыгранный с больным плечом, гораздо важнее другие качества. А 57% в последние пять минут четвертых четвертей и 10 из 14 в последние три минуты четвертых четвертей намекают, что за Криса Пола волноваться не надо.

Можно было бы сказать, что эти «Санс» – последняя попытка Пола доказать баскетбольному богу, что тот не прав, когда не считается с классическими разыгрывающими, выступающими в роли первой звезды. Но вряд ли сам Пол так считает: для него важнее то, что в 37 лет он руководит процессом и определяет ключевые владения, не он здесь лучший игрок, не он должен тащить, когда тяжело, но за все ниточки дергает точно он.

В чем тогда сомнение?

Чтобы в плей-офф с Крисом Полом чего-нибудь да не случилось? В это невозможно поверить.

Фото: REUTERS/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports, Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports, Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports, Rob Gray-USA TODAY Sports; East News/AP Photo/Matt York, Christian Petersen/Getty AFP