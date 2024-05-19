За счет чего Усик победил Фьюри?

Разбор от Дениса Дорофеева.

В ночь на 19 мая Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, победив Тайсона Фьюри .

Успех Усика – абсолютно заслуженный, там не должно быть раздельного решения. У Фьюри было достаточно козырей, чтобы забрать бой и стать чемпионом, но он сам отдал инициативу и вместе с ней победу.

Начало боя: Фьюри неожиданно работал вторым номером у канатов, но почти не контратаковал и не затягивал Усика в клинч

Разведка продлилась три раунда. Усик работал первым номером, а Фьюри боксировал от действий соперника. Из-за разницы в габаритах и антропометрии (15 см роста и 18 см размаха рук) Усику было очень трудно сократить дистанцию, поэтому сначала он раздергивал Фьюри через переднюю руку и уклоны.

Фьюри работал с Усиком, как в первом бою с Деонтеем Уайлдером – ждал, когда тот пойдет в атаку, чтобы провалить и контратаковать. Только Усик не рубака, а думающий технарь, который заранее продумывает шаги. Выбор Фьюри – странный, так как Усик не панчер, умеющий ронять с одного удара, а его руки и ноги быстрее, чем у любого из действующих тяжеловесов.

При этом Фьюри здорово удерживал Усика на дальней дистанции, но иногда подпускал на ближнюю, откуда пропускал. Когда Усик доставал Фьюри, тот не пытался выиграть следующий размен и почти не шел и не прессинговал в ответ – Усику было бы очень тяжело совладать с прессингом боксера, способного так порхать по рингу.

Хотя Усик и без этого испытывал проблемы: долго не мог нащупать оптимальную дистанцию, а попадания случались благодаря пассивности Фьюри и его желанию сыграть на зрителей. Поэтому начало осталось за более активным Усиком.

Самая яркая часть боя: Фьюри включил шоумена, кружил и унижал скованного Усика

Вторая часть боя началась с четвертого раунда, когда Фьюри включил футворк: он чаще двигался вдоль канатов и не застаивался в углу. А когда прижимался к углу, то исполнял Мохаммеда Али с руками на канатах и великолепной работой корпусом – такое может обескуражить любого боксера. Усик просто держал руки у головы и никак не мог ответить гениальным футворком.

Фьюри встречал Усика сериями и работал на контратаках – отвечал на атаки Усика плотными апперкотами после уклонов, причем некоторые из них проходили в корпус. В шестом раунде Фьюри потряс Усика этим ударом и закидал затяжной серией. Хотя шансов на финиш или нокдаун практически не было: Усик был не настолько сильно потрясен и хорошо работал на ногах.

Усик пытался пробраться через длинные руки Фьюри, но не всегда за ним успевал. Футворк Усика очень здорово проявляется, когда атакуют его, а не наоборот. Поэтому в бою с Фьюри мы увидели мало магии от Усика, но на дальней дистанции он уходил с линии атаки благодаря ногам.

Перелом после поцелуя креста: магия Фьюри иссякла, а Усик нащупал дистанцию и не отпустил соперника

Это очень странный бой с точки зрения превосходства и развития событий: когда более классный боксер наращивает преимущество, он доводит поединок до уверенной победы, а здесь этот сценарий сорвался во второй половине, когда Фьюри вел после семи раундов у всех судей.

Усик перевернул бой с Фьюри, когда поцеловал на ринге крест. Итог – разбитый нос и нокдаун

Но магия Фьюри закончилась в восьмом раунде, когда он в основном двигался взад и вперед. Благодаря этому Усик наконец-то нащупал дистанцию – у него возросла не только точность ударов, но и тоннаж. В первой половине боя у Усика было 70 попаданий, во второй – 100. Если считать акцентированные попадания, то перекос такой же заметный (46 против 76), а Фьюри наоборот сбавил по этому показателю (54 удара в первой половине против 41 во второй).

Главная причина перелома – Фьюри сдал по кардио, у него упала скорость. Когда он пытался атаковать Усика, тот включал гениальный футворк со смещениями с линии атаки и зашагиваниями за переднюю ногу, как будто перед ним стояла груша.

Хотя, когда Усик шел на Фьюри, тот успевал отвечать апперкотами, но они не наносили никакого урона, потому что Усик перекрывался и ударная мощь Фьюри постепенно исчерпывалась. При этом Фьюри никак не пытался перестроиться или сменить план – например, чаще клинчевать и давить всем весом.

Девятый раунд – наглядный показатель, что дисциплина бьет любой талант. Перекрытый на ближней дистанции Усик потряс раскованного Фьюри: тот доигрался, вальяжно поднимая руки для отвода соперника на дальнюю дистанцию, за что поплатился. Бывший средневес и абсолютный чемпион в первом тяжелом весе гонял 118-килограммового Фьюри, как снаряд вокруг оси, полет которого останавливали канаты.

В 10-м раунде Фьюри призрачно показал футворк из четвертого раунда, но усталость сказывалась: Усик занес свыше 40% точных ударов, а пропустил всего лишь четыре. Но в заключительных раундах Фьюри не удержал дистанцию, Усик постоянно разрывал с оверхендами, хотя у Тайсона были удачные эпизоды в разменах, но он пропускал слишком много ударов. Именно этот спурт принес Усику заслуженную победу.

Фьюри лучше боксировал, но Усик победил, потому что больше этого хотел

Фьюри показал космический футворк с невероятными уклонами у канатов и работой на зрителей. Обычно этого достаточно, чтобы победить на классе. Но напротив него – более заряженный и мотивированный боксер. Да, в боксе Усика не хватало экстраординарного, зато было предостаточно простых приемов, которые сделали ключевую разницу: он работал с поднятыми руками (вечная база), сближался через уклоны, выжидал момент для оверхендов, которые часто проходили, а не бросался.

Усик вырвал победу благодаря характеру и упорному труду, который окупился и превзошел чистый талант с артистизмом. Его пример перелома хода боя после семи раундов, когда Фьюри обескураживал кружащим футворком и издевательствами у канатов, – признак великого боксера. Это самый недооцененный и незаметный параметр.

5 быстрых мыслей о бое Усик – Фьюри

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Фото: Gettyimages /Richard Pelham / Stringer