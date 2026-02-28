  • Спортс
  • Даниэль Кормье: «Перейра поднялся в весе – и это нечто грандиозное. Надеюсь, что он подерется с Джонсом»
16

Даниэль Кормье высказался о переходе Алекса Перейры в тяжелый дивизион.

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о переходе Алекса Перейры в тяжелый дивизион.

Ранее стало известно, что Перейра освободит пояс чемпиона в полутяжелом весе. Иржи Прохазка и Карлос Ульберг проведут поединок за вакантный титул в главном событии турнира UFC 327.

«Когда я смотрю на ситуацию в целом, пытаюсь охватить всю картину, я прежде всего мечтаю и надеюсь, что Перейра подерется с Джоном Джонсом. Держу кулаки.

Но при этом я остаюсь реалистом и понимаю: если этого не произойдет, то Перейра встретится с кем-то другим. И этим человеком должен стать Сирил Ган. А кто еще может выйти против Алекса Перейры?

Сам факт, что Алекс поднялся в весе и освободил чемпионский титул, – это нечто грандиозное», – сказал Кормье.

Даниэль Кормье: «Топурия, Перейра и Чимаев могут стать тройными чемпионами»

Тренер Анкалаева – об анонсе боя Прохазки и Ульберга: «Считал, что мы заслужили шанс подраться за титул»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
logoДжон Джонс
logoСирил Ган
logoАлекс Перейра
тяжелый вес (MMA)
logoMMA
logoUFC
logoДаниэль Кормье
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Может выйти Саша Волков. А Ган будет караулить Аспинала...
Ответ avku
Может выйти Саша Волков. А Ган будет караулить Аспинала...
Комментарий скрыт
Ответ Сергей Елизаров
Комментарий скрыт
Джонс в любой форме, хоть с бодуна вытрет ноги об это неповоротливое чудо
а потом Вальтер Уокер скрутит ему пятку.
Костяной даже сейчас его скрутит и перебъёт за пару раундов, никакой интриги.
Ган с пальцами тоже опасен, но как-то не смотрится.
Ответ lexx_sharingan
Костяной даже сейчас его скрутит и перебъёт за пару раундов, никакой интриги. Ган с пальцами тоже опасен, но как-то не смотрится.
Ну, с одной стороны, да, а с другой - в свое время, Александр Густафссон, базовый боксер, сумел навязать Джонсу один из самых сложных поединков во всей его карьере. Причем, не смотря на легенду об отсутствии нормального лагеря, Джонс, тем не менее, в тот момент был на пике своей формы, уверенности, укомплектован навыками по самые помидоры.

Но, в целом, поддержу: Джонс фаворит с запасом
Ответ Pa Chu
Ну, с одной стороны, да, а с другой - в свое время, Александр Густафссон, базовый боксер, сумел навязать Джонсу один из самых сложных поединков во всей его карьере. Причем, не смотря на легенду об отсутствии нормального лагеря, Джонс, тем не менее, в тот момент был на пике своей формы, уверенности, укомплектован навыками по самые помидоры. Но, в целом, поддержу: Джонс фаворит с запасом
У Перейры нет такого футворка как у Густафсона
Ну если они хотят топ турнир это было бы супер.С Ганом как-то не очень интересно.
UFC стал цирком. Не утверждаю, что раньше все было по спортивному принципу, но сейчас вообще тихий ужас.
перейра там точно не выживет
Джонс очень медленный
против сербского деда была какая-то замедленная съемка
думаю, Перейра его забьет
