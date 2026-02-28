Даниэль Кормье: «Перейра поднялся в весе – и это нечто грандиозное. Надеюсь, что он подерется с Джонсом»

Даниэль Кормье высказался о переходе Алекса Перейры в тяжелый дивизион.

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о переходе Алекса Перейры в тяжелый дивизион.

Ранее стало известно, что Перейра освободит пояс чемпиона в полутяжелом весе. Иржи Прохазка и Карлос Ульберг проведут поединок за вакантный титул в главном событии турнира UFC 327.

«Когда я смотрю на ситуацию в целом, пытаюсь охватить всю картину, я прежде всего мечтаю и надеюсь, что Перейра подерется с Джоном Джонсом . Держу кулаки.

Но при этом я остаюсь реалистом и понимаю: если этого не произойдет, то Перейра встретится с кем-то другим. И этим человеком должен стать Сирил Ган . А кто еще может выйти против Алекса Перейры ?

Сам факт, что Алекс поднялся в весе и освободил чемпионский титул, – это нечто грандиозное», – сказал Кормье.

