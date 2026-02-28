Биспинг – о переходе Уиттакера в полутяжелый вес: «Полностью поддерживаю это решение. Роберт пытается перезапустить себя»

Майкл Биспинг высказался о переходе Роберта Уиттакера в полутяжелый вес.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг высказался о переходе Роберта Уиттакера в полутяжелый дивизион.

«Роберт пытается перезапустить себя. Он проиграл несколько боев, и сейчас он на таком этапе жизни, когда уже не выглядит маленьким для среднего веса. Наоборот, он крупный средневес.

Я с ним разговаривал: в обычной жизни он весит примерно 100 кг, так что трудно поверить, что когда-то он выступал в полусреднем весе. Поэтому я полностью поддерживаю это решение.

Если сгонка веса стала слишком тяжелой, если она отнимает слишком много сил, а весь тренировочный лагерь превращается в подготовку к взвешиванию, а не в работу над стратегией и планом на бой, – это плохо», – сказал Биспинг.

Роберт Уиттакер: «Хочу окончательно перейти в полутяжелый вес. Думаю, что теряю в качестве после весогонки»

