Хельвани сообщил, что Конор не выступит в Белом доме: «На этом турнире не получится заработать»

Ариэль Хельвани: Конор не выступит на турнире в Белом доме.

Журналист Ариэль Хельвани сообщил, что бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор не подерется на турнире промоушена в Белом доме.

«Похоже, что Конор не выступит на турнире в Белом доме. На 11 июля в Лас-Вегасе запланирован турнир в рамках Международной бойцовской недели, и вероятность того, что он подерется именно там, гораздо выше, чем в Вашингтоне.

Все дело в том, что на событии в Белом доме денег не заработать. Даже говорят, что будут убытки», – сказал Хельвани.

Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня. Ранее появилась информация, что на организацию ивента промоушен потратит $60 млн.

