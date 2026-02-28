  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Хельвани сообщил, что Конор не выступит в Белом доме: «На этом турнире не получится заработать»
8

Хельвани сообщил, что Конор не выступит в Белом доме: «На этом турнире не получится заработать»

Ариэль Хельвани: Конор не выступит на турнире в Белом доме.

Журналист Ариэль Хельвани сообщил, что бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор не подерется на турнире промоушена в Белом доме.

«Похоже, что Конор не выступит на турнире в Белом доме. На 11 июля в Лас-Вегасе запланирован турнир в рамках Международной бойцовской недели, и вероятность того, что он подерется именно там, гораздо выше, чем в Вашингтоне.

Все дело в том, что на событии в Белом доме денег не заработать. Даже говорят, что будут убытки», – сказал Хельвани.

Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня. Ранее появилась информация, что на организацию ивента промоушен потратит $60 млн.

Дана Уайт: «На этой неделе я объявлю кард турнира UFC в Белом доме»

Дана Уайт: «Турнир в Белом доме познакомит с нашим спортом многих людей, которые никогда его не видели»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: The Ariel Helwani Show
logoКонор Макгрегор
logoАриэль Хельвани
logoUFC
logoMMA
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В итоге в белом доме подерутся Трамп с Байденом, чтобы спасти кард
такое ощущение, что казавшийся многообещающим турнир в белом доме на выходе окажется пшиком.
Ответ Бардо
такое ощущение, что казавшийся многообещающим турнир в белом доме на выходе окажется пшиком.
Пока все к этому и идет
Ответ Бардо
такое ощущение, что казавшийся многообещающим турнир в белом доме на выходе окажется пшиком.
когда у тебя главный боец для защиты чести америки от всего мира гейджи это да пшик..
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Холлоуэй хочет провести реванш с Конором на турнире в Белом доме: «У нас есть история»
27 февраля, 14:05
Пратес – о возможном поединке с Конором: «Моя главная цель – Маддалена. Но мы открыты и для других возможностей»
24 февраля, 01:53
Конор ответил в соцсетях на комментарий «Макгрегор против Чендлера или ничего»: «Так и должно быть»
23 февраля, 15:38
Рекомендуем
Главные новости
Илия Топурия: «Грядут большие новости»
12 минут назад
Волкановски считает, что Холлоуэй заслужил реванш с Топурией : «Если Макс победит Оливейру, то как он может не получить титульный бой?»
34 минуты назад
Царукян и Пуллас проведут реванш 11 марта в Рио-де-Жанейро
сегодня, 11:11Фото
Царукян – о Чимаеве: «Мы не должны быть вместе на боях. Хамзат точно безумнее меня»
сегодня, 09:54
Гейджи отказался от трэштока: «Понял, что нет смысла мотивировать соперников»
сегодня, 09:07
Календарь боев в MMA и боксе в марте-2026
сегодня, 09:00
Мейвезер – после анонса боя с Замбидисом: «2026-й обещает быть для меня захватывающим. Европа, я в пути»
сегодня, 08:05
Александр Усик: «После бокса хочу поработать на страну. Ниже президента Украины не пойду»
сегодня, 07:45
Царукян – о следующем поединке: «Говорил с Хантером пару недель назад. Идеальный вариант для меня – бой за титул легкого дивизиона в сентябре-октябре»
сегодня, 06:25
Топурия считает, что О’Мэлли и Двалишвили победят Яна: «Шону нужен правильный настрой и грамотный лагерь. Мераб исправит ошибки»
вчера, 18:00
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем