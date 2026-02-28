Тренер Анкалаева – об анонсе боя Прохазки и Ульберга: «Считал, что мы заслужили шанс подраться за титул»
Тренер экс-чемпиона полутяжелого дивизиона UFC Магомеда Анкалаева Сухраб Магомедов отреагировал на анонс титульного боя между Иржи Прохазкой и Карлосом Ульбергом.
Ранее стало известно, что Алекс Перейра оставил пояс чемпиона в полутяжелом весе. Прохазка и Ульберг проведут поединок за вакантный титул в главном событии турнира UFC 327.
«После того, как Алекс Перейра освободил пояс, я считал, что мы заслужили шанс подраться за титул. Но получилось так, как получилось. По мне, так фаворитом в этом противостоянии является Ульберг. Он хорошо выглядел в последних боях, победил Рейеса.
Если они будут драться в стойке, то новозеландец станет чемпионом. Он более собранно дерется, у него хорошая ударка. Борьбы как таковой у обоих нет, но тут, конечно, многое будет зависеть от того, кто попадет первым», – сказал Магомедов.
У многих бойцов есть своего рода криптонит - для Иржи таковым был Перейра, но тот уж очень элитный сбалансированный ударник - и как контрпанчер, и панчер, в зависимости от соперника. Для Алекса все эти финты чеха были детской забавой. Тем не менее, Иржи очень сильный и духовитый боец
Трештока нет, но чел грамотно ведет себя в медиа и создает хайлайты. Чего только стоит сцена, где они с Блаховичем орут друг на друга после боя)
Повторюсь, Магомед топ. Заслуженно взял пояс. Но лично мне он абсолютно не нравится как боец и его образ не нравится. И как показывает практика я такой не один.