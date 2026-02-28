Тренер Анкалаева – об анонсе боя Прохазки и Ульберга: «Считал, что мы заслужили шанс подраться за титул»

Тренер Анкалаева: считал, что мы заслужили шанс подраться за титул.

Тренер экс-чемпиона полутяжелого дивизиона UFC Магомеда Анкалаева Сухраб Магомедов отреагировал на анонс титульного боя между Иржи Прохазкой и Карлосом Ульбергом .

Ранее стало известно, что Алекс Перейра оставил пояс чемпиона в полутяжелом весе. Прохазка и Ульберг проведут поединок за вакантный титул в главном событии турнира UFC 327.

«После того, как Алекс Перейра освободил пояс, я считал, что мы заслужили шанс подраться за титул. Но получилось так, как получилось. По мне, так фаворитом в этом противостоянии является Ульберг. Он хорошо выглядел в последних боях, победил Рейеса .

Если они будут драться в стойке, то новозеландец станет чемпионом. Он более собранно дерется, у него хорошая ударка. Борьбы как таковой у обоих нет, но тут, конечно, многое будет зависеть от того, кто попадет первым», – сказал Магомедов.

Тренер Анкалаева: «Магомед отдохнул и готов вернуться. Летом можно подраться с новым чемпионом в полутяжелом весе»

