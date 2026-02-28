  • Спортс
  • Тренер Анкалаева – об анонсе боя Прохазки и Ульберга: «Считал, что мы заслужили шанс подраться за титул»
22

Тренер Анкалаева – об анонсе боя Прохазки и Ульберга: «Считал, что мы заслужили шанс подраться за титул»

Тренер экс-чемпиона полутяжелого дивизиона UFC Магомеда Анкалаева Сухраб Магомедов отреагировал на анонс титульного боя между Иржи Прохазкой и Карлосом Ульбергом.

Ранее стало известно, что Алекс Перейра оставил пояс чемпиона в полутяжелом весе. Прохазка и Ульберг проведут поединок за вакантный титул в главном событии турнира UFC 327.

«После того, как Алекс Перейра освободил пояс, я считал, что мы заслужили шанс подраться за титул. Но получилось так, как получилось. По мне, так фаворитом в этом противостоянии является Ульберг. Он хорошо выглядел в последних боях, победил Рейеса.

Если они будут драться в стойке, то новозеландец станет чемпионом. Он более собранно дерется, у него хорошая ударка. Борьбы как таковой у обоих нет, но тут, конечно, многое будет зависеть от того, кто попадет первым», – сказал Магомедов.

Тренер Анкалаева: «Магомед отдохнул и готов вернуться. Летом можно подраться с новым чемпионом в полутяжелом весе»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA.Metaratings.ru
22 комментария
Жаль не объяснил чем заслужили) поражением нокаутом за полторы минуты в последнем бою?) Или может из за своей бешеной медийки и хайпа?) может был доминирующим чемпионом с 5+ защитами?) но скорее всего все это в совокупности)
Ответ Суслик Агарян
Комментарий скрыт
Ответ Лех валенсА
Комментарий скрыт
Глупо считать, что это так работает. Анкалаев не был доминирующим чемпионом, да что там, он даже не защитил титул, так с какого перепуга ему должны его давать? Проиграл, будь добр, в очередь. Прохазка в свое время проиграл, затем победил Ракича, получил титульник. Снова проиграл, победил Раунтри, вернулся. Пускай и Мага доказывает. Думаю его как раз с Раунтри и сведут
А мне почему-то кажется, что Иржи фаворит. Опыт больших боев, неплохие навыки в борьбе, очень неудобный корявый стиль, кардио, нокаутирующий удар. Первые два раунда как обычно лицом все удары соперника отобьет, а как только тот поверит, что бой идет по его сценарию, чех взвинчивает и забирает свое, будто из пепла восстаёт. Так и с Ракичем было, и с Раунтри.
У многих бойцов есть своего рода криптонит - для Иржи таковым был Перейра, но тот уж очень элитный сбалансированный ударник - и как контрпанчер, и панчер, в зависимости от соперника. Для Алекса все эти финты чеха были детской забавой. Тем не менее, Иржи очень сильный и духовитый боец
Ответ Prang
Он столько съел от Раунтри, что от Ульберга столько может не выдержать... Урон имеет свойство накапливаться, а ведь ещё были нокауты от Перейры.
Ответ Prang
главное чтобы не хавать столько же ударов, как с раунтри, а так я думаю, победа прохазки ко/тко
Странно давать бой Анкалаеву за поражение просто в одну калитку в последнем бое. Магомеду надо это поражение закрыть сначала.
Странно что Азиза не слышно. Или он появляется только перед назначенным боем?
Так обосраться надо было что бы титульник получить????
Ну объективно не заслуживает Анкалаев драться за титул после проигранного пояса.
Можно иронизировать, но да, бои Ульберга смотреть интереснее. Он дерется динамичнее, агрессивнее, хоть и уступает Магомеду в технике. И там, где последний оставляет вопросы(тот же бой с Блаховичем), Ульберг забирает уверенно.
Трештока нет, но чел грамотно ведет себя в медиа и создает хайлайты. Чего только стоит сцена, где они с Блаховичем орут друг на друга после боя)

Повторюсь, Магомед топ. Заслуженно взял пояс. Но лично мне он абсолютно не нравится как боец и его образ не нравится. И как показывает практика я такой не один.
