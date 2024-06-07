Нойер будет основным на Евро, Тер Стеген недоволен. Напряжение в сборной Германии

У Мануэля один матч за сборную с 2023-го.

Конкуренция Мануэля Нойера и Марк-Андре тер Стегена в сборной Германии уже стала новой классикой. Дискуссия об основном вратаре команды снова актуальна: теперь в контексте Евро-2024.

«Еще ни один тренер не выпускал двух вратарей». Тер Стеген и Нойер снова спорят, включился даже Кан

5 июня стало известно, что основным вратарем сборной Германии на Евро-2024 будет Мануэль Нойер. Даже несмотря на один матч за Бундестим с начала 2023-го,. Марк-Андре это не устроило: логично, учитывая, что у него на этом же отрезке 10 игр.

Он отреагировал в интервью Bild: «Нелегко попасть в ситуацию, когда ты надеялся, что все будет по-другому. Решение тренера нужно принимать и уважать, даже если я с ним не согласен. Я стараюсь поддерживать высокий уровень и показывать свою игру.

Конечно, это важное событие. Я бы хотел сыграть, я не скрываю этого. Думаю, у меня много аргументов в мою пользу. Тренеру было нелегко принять это решение. Но я должен с этим смириться».

Нойер ответил спокойно: «Проблема вратарской позиции хорошо известна. Еще ни один тренер не выпускал двух вратарей.

Принимать решения всегда сложно. Марк знает ситуацию. Это печально, потому что он действительно вратарь мирового класса, который показывает хорошую игру. Но это тоже часть нашей работы».

В дискуссию уже включаются другие футбольные личности. Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан вступился за Тер Стегена и вспомнил, что ротация в его время помогла ему продлить карьеру: «Нойер в этом возрасте (38 лет) уже не может проводить по 50-60 матчей в сезоне на высшем уровне. Я отдавал некоторые матчи Михаэлю Рензингу, чтобы восстановиться и полностью сконцентрироваться на ключевых матчах».

«Тер Стеген говорит так, будто выиграл 17 чемпионатов мира». Грызня вратарей идет уже давно

Эта дискуссия успела хорошо настояться.

Один из самых жарких эпизодов произошел пять лет назад во время квалификации на Евро-2020. В сентябре 2019-го Тер Стегена вызвали на матчи с Нидерландами и Северной Ирландией, но вратарь просидел под Нойером. Не оценил: «Эта поездка в сборную – удар для меня. Непросто отыскать решение этой ситуации. Выкладываюсь на максимум в каждом матче, чтобы переубедить [Йоахима Лева]».

Уже вскоре прилетела мощная ответка от Нойера: «Я командный игрок и всегда думаю, как будет хорошо команде. Не знаю, влияет ли это [высказывание Тер Стегена] хорошо на коллектив, особенно когда речь о нашей позиции. Есть много хороших вратарей. Обсуждать это нечестно по отношению к Бернду Лено и Кевину Траппу. Я понимаю, что тот, кто не играет, недоволен, но главное – успех команды, нужно поддерживать друг друга».

Мануэль добавил, что во время сбора конкурент не высказал ему недовольство вживую. А вот публично Тер Стеген отреагировал чуть позже: «Это мои ощущения, у меня есть ожидания, и мне нужно было высказаться об этом. В последние годы все видели, как я вел себя, и я считаю, что то, что сказал Нойер и другие люди, нечестно».

Последнее относится в основном к громкому высказыванию бывшего президента «Баварии» Ули Хенесса после возмущения вратаря «Барселоны»: «Тер Стеген говорит так, будто выиграл 17 чемпионатов мира . Он не имеет права ничего требовать. Нойер – номер один, тут нечего обсуждать. Нам не нравится, когда кто-то вредит репутации наших игроков. Он всегда будет лучшим».

После этого критиковать начали уже Хенесса – за слишком острый язык. Запустил Лотар Маттеус, призвавший Ули извиниться перед Тер Стегеном: «Ули Хенесс иногда говорит вещи, которые могут обидеть других людей. Это произошло со мной 20 лет назад, он разозлился, но потом извинился. Надеюсь, теперь он извинится перед Тер Стегеном.

Он всегда будет за своих игроков, но в этом случае Нойера не нужно было защищать».

Или бывший вратарь Роман Вайденфеллер: «Думаю, он явно не в духе, потому что он оказывает давление и на DFB (немецкий футбольный союз). Это было невежливо».

Остальные просто аккуратно высказались в пользу вратаря «Баварии». Например, Йенс Леманн: «Если оба готовы на 100%, лучший – Мануэль, он может все. Тер Стеген выкладывается и имеет право высказаться, и при этом он не говорит ничего против Нойера. Я считаю, хорошо, что он высказался, потому что игроки должны проявлять свое желание играть».

Все потушил сам Йоахим Лев, похваливший обоих: «Мы можем лишь быть счастливы, что у нас есть Мануэль и Марк-Андре, два вратаря мирового уровня. Очевидно, что все игроки амбициозны и хотят играть, и мое обещание Марку, что он еще проявит себя у нас, остается в силе. Мы понимаем его разочарование, но играть может лишь один».

В июле 2020-го поджег уже сам Нойер в интервью 11 Freunde: «Я – лучший. Какой тренер не выпустил бы на поле своих лучших игроков? Не сомневаюсь в том, что я лучший, хотя мне уже не 17». В новый конфликт это не переросло.

Когда Мануэль вылетел на 9 месяцев из-за травмы в январе 2023-го, Тер Стеген наконец попал в основу сборной. Казалось, что время пришло, но даже сам Марк-Андре радовался осторожно: «Да, я номер 1 в Германии на данный момент . Я долго ждал этого момента и считаю, что могу им воспользоваться. Сделаю все возможное, чтобы сохранить этот статус».

С начала 2023-го Тер Стеген не сыграл лишь в четырех матчах сборной: два пропустил из-за травмы, столько же просидел в запасе (уступил место Кевину Траппу и вернувшемуся Нойеру». Перед Евро-2024 вратарь узнал, что основным будет Нойер – полное разочарование.

Фото: Gettyimages /Maja Hitij / Staff, Alexander Hassenstein / Staff, Lars Baron / Staff, Christof Koepsel / Stringer, Andreas Rentz / Staff