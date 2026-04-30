Джеррард о пенальти за руку Уайта: «Поведение Симеоне заставило Маккели передумать – все понимают, что это не было явной ошибкой. На судей повлиял вчерашний эпизод с рукой Дэвиса»

Джеррард о пенальти за руку Уайта: поведение Симеоне заставило судью усомниться.

Бывший капитан «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард раскритиковал арбитра Данни Маккели за решение назначить пенальти в ворота «Арсенала » за попадание мяча в руку Бену Уайту.

На 54-й минуте полуфинального матча Лиги чемпионов (1:1) полузащитник «Атлетико » Маркос Льоренте с лета пробил по воротам лондонцев. Мяч отскочил от газона в голень Бену Уайту, а от нее – в кисть. Маккели назначил пенальти , посмотрев повтор. Хулиан Альварес сравнял счет, реализовав одиннадцатиметровый.

«Арбитры должны обладать мужеством, чтобы придерживаться своих решений. Это не было явной ошибкой, и все это понимают. Но поведение Симеоне заставило арбитра усомниться в своем решении.

Думаю, на решение судей повлияло то, что произошло прошлым вечером [в матче «ПСЖ» и «Баварии»]. Они видели, как попадание мяча в руку Альфонсо Дэвису привело к пенальти , и подумали, что должны последовать его примеру и назначить пенальти в эпизоде с Беном Уайтом, даже если он попытается убрать руку в сторону», – сказал Джеррард в эфире TNT Sports.