23

Джеррард о пенальти за руку Уайта: «Поведение Симеоне заставило Маккели передумать – все понимают, что это не было явной ошибкой. На судей повлиял вчерашний эпизод с рукой Дэвиса»

Джеррард о пенальти за руку Уайта: поведение Симеоне заставило судью усомниться.

Бывший капитан «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард раскритиковал арбитра Данни Маккели за решение назначить пенальти в ворота «Арсенала» за попадание мяча в руку Бену Уайту.

На 54-й минуте полуфинального матча Лиги чемпионов (1:1) полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте с лета пробил по воротам лондонцев. Мяч отскочил от газона в голень Бену Уайту, а от нее – в кисть. Маккели назначил пенальти, посмотрев повтор. Хулиан Альварес сравнял счет, реализовав одиннадцатиметровый.

«Арбитры должны обладать мужеством, чтобы придерживаться своих решений. Это не было явной ошибкой, и все это понимают. Но поведение Симеоне заставило арбитра усомниться в своем решении.

Думаю, на решение судей повлияло то, что произошло прошлым вечером [в матче «ПСЖ» и «Баварии»]. Они видели, как попадание мяча в руку Альфонсо Дэвису привело к пенальти, и подумали, что должны последовать его примеру и назначить пенальти в эпизоде с Беном Уайтом, даже если он попытается убрать руку в сторону», – сказал Джеррард в эфире TNT Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
К судьям тут нет претензий, они следовали правилам действующим в ЛЧ. Это хрень, конечно, а не пенка с точки зрения логики, в многих чемпионатах не дают пенки после рикошетов в руку и от газона и от другой части тела, да и удар был вникуда. Но в ЛЧ свои правила

Есть ощущение, что УЕФА защищает один конкретный момент еще из прошлой ЛЧ с групповыми этапами, где Марчиняк дал еще более ублюдский пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл, где Касл вел 1-0 и стоял насмерть, пока ПСЖ тренировал удары в штанги и мимо ворот. Тогда на последней добавленной после прострела с фланга мяч попал Ливраменто в бедро, потерял скорость, поменял направление и улетел вверх прямо в руку того же Ливраменто, которая не находилась на траектории мяча. И Марчиняк дал пенку, которая в итоге позволила ПСЖ выйти в плей-офф, а Каслу не хватило очка для прохода. И вот с тех пор все похожие моменты судятся так, как сегодня. Надеюсь это правило поменяют, уже бесит
Ответ Catch You
Есть ощущение, что УЕФА защищает свои правила, причём вполне логичные, что рикошет не спасает, если рука поднята и расширяет площадь тела. Во-вторых, есть ощущение, что ты балабол. Ньюкаслу в той игре простили два пенальти, и они заняли последнее место в группе с отрывом в три очка от третьего места.
Ответ Крушение баварского драндулета
Проверил инфу - просчитался. Но в любом случае без этой ничьи ПСЖ бы вылетал, у них было бы 7 очков, у Ньюкасла тоже 7, у Милана 8. Тем не менее, у Ньюкасла перед последним туром была бы более выгодная позиция, им хватило бы ничьи дома с Миланом, могли бы и иначе сыграть в таком раскладе
Вместо ответного матча, было бы логично сразу назначить серию пенальти, чтоб не было споров.
Да норм отсудил, все пенки по делу и на Эзе по делу не дали
Если бы недавали пенальти в этом противостоянии то унылые 0:0
Ответ Mark Anisimov
Унылые!?
29 ударов на двоих, что у тебя в голове!?
Ответ S. A.
Это больше, чем в ультра атакующей дуэли ПСЖ с Баварией
Раньше практически любая рука была пенальти, теперь развели цирк с трактовками, что даёт почву для судейства в нужную сторону.
Плохо, что Джеррард взялся комментировать на ТВ последнее время, видимо он предпочёл работу эксперта на ТВ работе тренера.
Для судьи без своего мнения , сделал все как папа сказал в рубке )
