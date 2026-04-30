Джеррард о пенальти за руку Уайта: «Поведение Симеоне заставило Маккели передумать – все понимают, что это не было явной ошибкой. На судей повлиял вчерашний эпизод с рукой Дэвиса»
Бывший капитан «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард раскритиковал арбитра Данни Маккели за решение назначить пенальти в ворота «Арсенала» за попадание мяча в руку Бену Уайту.
На 54-й минуте полуфинального матча Лиги чемпионов (1:1) полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте с лета пробил по воротам лондонцев. Мяч отскочил от газона в голень Бену Уайту, а от нее – в кисть. Маккели назначил пенальти, посмотрев повтор. Хулиан Альварес сравнял счет, реализовав одиннадцатиметровый.
«Арбитры должны обладать мужеством, чтобы придерживаться своих решений. Это не было явной ошибкой, и все это понимают. Но поведение Симеоне заставило арбитра усомниться в своем решении.
Думаю, на решение судей повлияло то, что произошло прошлым вечером [в матче «ПСЖ» и «Баварии»]. Они видели, как попадание мяча в руку Альфонсо Дэвису привело к пенальти, и подумали, что должны последовать его примеру и назначить пенальти в эпизоде с Беном Уайтом, даже если он попытается убрать руку в сторону», – сказал Джеррард в эфире TNT Sports.
Есть ощущение, что УЕФА защищает один конкретный момент еще из прошлой ЛЧ с групповыми этапами, где Марчиняк дал еще более ублюдский пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл, где Касл вел 1-0 и стоял насмерть, пока ПСЖ тренировал удары в штанги и мимо ворот. Тогда на последней добавленной после прострела с фланга мяч попал Ливраменто в бедро, потерял скорость, поменял направление и улетел вверх прямо в руку того же Ливраменто, которая не находилась на траектории мяча. И Марчиняк дал пенку, которая в итоге позволила ПСЖ выйти в плей-офф, а Каслу не хватило очка для прохода. И вот с тех пор все похожие моменты судятся так, как сегодня. Надеюсь это правило поменяют, уже бесит
