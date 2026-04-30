Директор «Атлетико» Алемани после 1:1 с «Арсеналом»: «Нам не хватило удачи. Первый пенальти слишком легковесный – в еврокубках такие не назначают»

Алемани о пенальти на Дьокереше: в еврокубках такие не назначают.

Спортивный директор «Атлетико» Матеу Алемани высказался о пенальти в матче с «Арсеналом ».

Первая встреча команд в полуфинале Лиги чемпионов завершилась со счетом 1:1, оба гола в матче были забиты с пенальти.

На 80-й минуте арбитр Данни Маккели назначил пенальти в пользу «Арсенала» после того, как защитник Давид Ганцко зацепил голеностоп Эберечи Эзе , первого сыгравшего в мяч в штрафной «Атлетико », но после просмотра повтора отменил свое решение.

«Пенальти, который проверяли (за руку Бена Уайта на 53-й минуте – Спортс’‘), был очевидным, по одному для каждой команды.

[Такие пенальти, как] в первом моменте с Ганцко, никогда не назначаются в еврокубках, это столкновение. Легковесный пенальти. В целом, нам не хватило удачи», – сказал Алемани.