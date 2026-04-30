  • Директор «Атлетико» Алемани после 1:1 с «Арсеналом»: «Нам не хватило удачи. Первый пенальти слишком легковесный – в еврокубках такие не назначают»
Директор «Атлетико» Алемани после 1:1 с «Арсеналом»: «Нам не хватило удачи. Первый пенальти слишком легковесный – в еврокубках такие не назначают»

Алемани о пенальти на Дьокереше: в еврокубках такие не назначают.

Спортивный директор «Атлетико» Матеу Алемани высказался о пенальти в матче с «Арсеналом».

Первая встреча команд в полуфинале Лиги чемпионов завершилась со счетом 1:1, оба гола в матче были забиты с пенальти.

На 80-й минуте арбитр Данни Маккели назначил пенальти в пользу «Арсенала» после того, как защитник Давид Ганцко зацепил голеностоп Эберечи Эзе, первого сыгравшего в мяч в штрафной «Атлетико», но после просмотра повтора отменил свое решение.

«Пенальти, который проверяли (за руку Бена Уайта на 53-й минуте – Спортс’‘), был очевидным, по одному для каждой команды.

[Такие пенальти, как] в первом моменте с Ганцко, никогда не назначаются в еврокубках, это столкновение. Легковесный пенальти. В целом, нам не хватило удачи», – сказал Алемани.

Такие не ставят?😂он в своём уме?
Надеюсь Арсенал заберёт ЛЧ
У Игроков нет мастерства для реализация. Вратарь пускает постоянно с пенок. В чем удача то?
Все просто. Арсенал приехал как и с Байером и Интером и Спортингом и взял и все. Они даже не играли.
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Акрона», «Ахмат» примет «Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
2 минуты назадLive
Гол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Акроном» в гостях – 1:0! Мяч колумбийца на 53-й отменили после ВАР
2 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». 2:2 – Гакпо сравнял после ошибки Ламменса, у Собослаи 1+1, Кунья забил на 6-й, Шешко – на 14-й. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Кордоба забил 16-й гол и лидирует в списке бомбардиров Мир РПЛ. Форвард «Краснодара» на три мяча опережает Батракова и Хиля
10 минут назад
Генич о незасчитанном голе Кордобы: «Представляю, что творится в амфитеатре в парке Галицкого. Абсолютно нормальная борьба. Может, очень хотелось этот гол отменить»
18 минут назад
Гол Кордобы «Акрону» отменен из-за фола Джона в атаке: Бокоев упал в борьбе с форвардом «Краснодара» за позицию
30 минут назадФото
«Ливерпуль» пропустил 17 голов со стандартов без учета пенальти в этом сезоне АПЛ. Клуб побил свой антирекорд сезона-1992/93
34 минуты назад
«Хейтеры уже увидели пенальти?🥱» «Краснодар» отреагировал на решение Буланова не давать 11-метровый за попадание мяча в руку Черникову в игре с «Акроном»
44 минуты назад
«Милан» потерял шансы на скудетто после 0:2 от «Сассуоло». «Россонери» не выигрывают Серию А с 2022-го
сегодня, 14:58
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Сассуоло», «Ювентус» сыграет с «Вероной», «Интер» против «Пармы»
сегодня, 14:57
Казанский об отмене гола Кордобы: «Если это фол, то я «торпедный катер». Как в обычной борьбе за позицию в контактном виде спорта, можно рассмотреть какой-то криминал?»
7 минут назад
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
17 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
17 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
30 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
42 минуты назадLive
«Ливерпуль» впервые пробил по воротам «МЮ» на 24-й минуте при счете 0:2. Гакпо нанес удар мимо
49 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
51 минуту назад
«Ювентус» – «Верона». Дэвид, Йылдыз и Консейсау в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
51 минуту назад
Шешко забил 10-й гол в 15 последних матчах – «Ливерпулю». Беньямин – лучший бомбардир «МЮ» в лиге с 11 мячами
52 минуты назад
