  • Саттон о пенальти в игре с «Атлетико»: «Шокирующие решения не в пользу «Арсенала». Мяч отскочил от голени Уайта, Ганцко наступил на стопу Эзе – контакт был»
Саттон о пенальти в игре с «Атлетико»: «Шокирующие решения не в пользу «Арсенала». Мяч отскочил от голени Уайта, Ганцко наступил на стопу Эзе – контакт был»

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон раскритиковал решения арбитра в пользу «Атлетико» в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1).

Главный арбитр Данни Маккели назначил пенальти за игру рукой защитника «канониров» Бена Уайта на 56-й минуте. На 81-й минуте после изучения повтора судья отменил назначенный им пенальти после контакта Давида Ганцко и Эберечи Эзе в штрафной мадридцев.

«Можно говорить о выступлении «Арсенала». Были ли они достаточно хороши в завершающей стадии атаки? Вероятно, нет. Я считаю, что «Атлетико» отлично сыграл во втором тайме и заслужил получить хоть что-то от этой игры.

Тем не менее были два шокирующих решения, принятых не в пользу «Арсенала». Я не думаю, что была игра рукой со стороны Уайта, потому что мяч сначала отскочил от его голени. Его рука немного вытянута, но факт в том, что мяч сначала отскочил от голени.

И Ганцко, как бы неуклюже это ни звучало, наступил на часть стопы Эзе, и они особо не протестовали – я всегда считаю самым явным признаком протест игроков. Они очень яростно протестовали против пенальти за фол на Дьокереше, лезли в лицо к арбитру.

Когда видишь, как арбитр подходит к монитору, понимаешь, что произойдет, но я бы хотел, чтобы судья был более строг в тот момент. Он назначил пенальти в режиме реального времени, и, судя по всему, что я вижу на мониторе, контакт с ногой Эзе был. Пенальти должен был быть назначен, и «Арсенал» должен был вернуться на «Эмирейтс» в гораздо более сильной позиции», – заявил Саттон.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
Да тут все 3 можно было назначать и не назначать с одинаковым успехом !
С учетом современных трактовок, которые вкратце заключаются в одном :
Суди , как Бог на душу положит )
Sudya na pole moq, no VAR net, oni otkrovenno prinyali storonu Atletiko, takoe oshushenie tam Fernandez sidel))
Я понимаю, что здесь многие не любят Арсенал, но оправданий не назначенному пенальти я не понимаю.

https://prnt.sc/vd6IWVgg-RoG

Это буквально стандартный эпизод, когда форвард первый на мяче, закрывая его от защитника, и защитник, опоздав, играет в ногу. Миллион таких моментов было в прошлых ЛЧ, и буквально те же эксперты вроде Васанта говорили «ну да, это стандартная практика, форвард все верно сделал, защитник опоздал», а здесь внезапно начинают переобуваться. Слабый это пенальти или не слабый — в центре поля такое нарушение бы свистнули, а ВАР не имел право вмешиваться, потому что это НЕ ЯВНАЯ ошибка по протоколу. Если бы Эзе явно симулировал или касания точно не было, то, пожалуйста, зовите судью к монитору — а здесь решение судьи в поле должно было оставаться единственным.

А в итоге судья бежит к монитору, на него орет Симеоне, разыгрывая драмтеатр, и сам судья уже начинает сомневаться, что был пенальти, потому что арбитр на ВАР посчитал иначе — и дает слабину. В итоге Симеоне еще показывает жест типа «покажи карточку за симуляцию», что должно наказываться желтой карточкой по тем же правилам, но ничего не происходит. Ну как это вообще можно считать нормальным? Я понимаю, когда это пишут отбитые болельщики условного Челси, которые постоянно приходят в ветки Арсенала, чтобы устроить срач (так уж получилось, что именно ребята из Челси мелькают на этом сайте чаще всего в наших ветках), но остальные почему не видят очевидного — для меня загадка.
Молодец, удобный тайминг выбрал. А дальше? https://prnt.sc/6U1EITmAW5nH
В трансляции показали по сути 1 ракурс на котором 100% непонятно был наступ или нет.
Учитывая, что вар вмешался, значит была явная ошибка судьи. У них камер под рукой побольше чем в трансляции.
Ставить такие пенки = поощрять всевозможные симуляции и прочий грязный дельфинизм.
Чел легко мог устоять на ногах, но абсолютно сознательно начал заваливаться, прекрасно осознавая, что мяч упущен. Полная противоположность Лукману, который, да, понимал, что есть еще шанс забить гол, но похвально, что даже не думал сразу же нырять, хотя у него контакт был куда жестче.
С Байером сработало вот и повторил свой цирковой номер
Некоторое время назад, из всех рупоров орали что про судеиство ноют только фаны Барсы и Реала)
Пушкари их превзошли
Так этот чел игрок Челси... Он просто говорит факты, что по правилам должны были быть другие решения судьи...
В хоккее в НХЛ есть одно отличное правило, которое называется embolishment (по-русски, "приукрашивание"). Так вот, если на игроке сфолили (например, дали по ноге/руке), но он начинает приукрашивать силу удара, падает, корчится, то этого игрока удаляют как и нарушителя на 2 минуты. ОДНО это правило пресекает попытки игроков симулировать и рисовать моменты. Очень жаль, что в футболе такого нет. Потому что очевидно, что Эзе именно что приукрасил момент, потому что он отлетел так как-будто его лупанули со всей силой по ноге
Все жалуются на судью...
Оба тянулись к мячу. Защитник играл в мяч хоть и был вторым, но он тянулся именно в сторону мяча, а не в сторону нападающего, значит умышленной грубой игры не было. А нападающий в свою очередь подставился под ногу защитника ради пенальти, физиологически при таком контакте так не падают как это дальше показал нападающий
Даже обсуждать это судейство не хочется, все равно будет все наоборот
