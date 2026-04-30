Саттон о пенальти в игре с «Атлетико»: «Шокирующие решения не в пользу «Арсенала». Мяч отскочил от голени Уайта, Ганцко наступил на стопу Эзе – контакт был»

Саттон о матче ЛЧ: шокирующие решения не в пользу «Арсенала».

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон раскритиковал решения арбитра в пользу «Атлетико» в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом » (1:1).

Главный арбитр Данни Маккели назначил пенальти за игру рукой защитника «канониров» Бена Уайта на 56-й минуте. На 81-й минуте после изучения повтора судья отменил назначенный им пенальти после контакта Давида Ганцко и Эберечи Эзе в штрафной мадридцев.

«Можно говорить о выступлении «Арсенала». Были ли они достаточно хороши в завершающей стадии атаки? Вероятно, нет. Я считаю, что «Атлетико » отлично сыграл во втором тайме и заслужил получить хоть что-то от этой игры.

Тем не менее были два шокирующих решения, принятых не в пользу «Арсенала». Я не думаю, что была игра рукой со стороны Уайта, потому что мяч сначала отскочил от его голени. Его рука немного вытянута, но факт в том, что мяч сначала отскочил от голени.

И Ганцко, как бы неуклюже это ни звучало, наступил на часть стопы Эзе, и они особо не протестовали – я всегда считаю самым явным признаком протест игроков. Они очень яростно протестовали против пенальти за фол на Дьокереше, лезли в лицо к арбитру.

Когда видишь, как арбитр подходит к монитору, понимаешь, что произойдет, но я бы хотел, чтобы судья был более строг в тот момент. Он назначил пенальти в режиме реального времени, и, судя по всему, что я вижу на мониторе, контакт с ногой Эзе был. Пенальти должен был быть назначен, и «Арсенал» должен был вернуться на «Эмирейтс» в гораздо более сильной позиции», – заявил Саттон.