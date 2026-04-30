Артета про отмену пенальти на Эзе: «Был явный контакт, это против правил. Судья не должен менять решение, если момент приходится смотреть 13 раз. Эта ошибка меняет ход противостояния»
Микель Артета выразил возмущение работой судьи Данни Маккели на матчи «Атлетико» – «Арсенал» (1:1).
«Я разговаривал с парнями и пытался понять, почему отменили наш второй пенальти. Это против правил, и мне это непонятно. Я сильно расстроен.
Был явный контакт, судья принимает решение и не должен его менять, если момент приходится смотреть 13 раз.
Я не знаю [повлияли ли на судью], это ему отвечать. Это ошибочное решение, которое меняет ход противостояния», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире TNT Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Вот именно это для них настоящий футбол - бесконечно спорить после игры о судействе или о том, кто больше отскочил. Кто-то за тех, кто-то за этих, кто-то вспоминает Барсу, Реал, и дальше, больше, ух какое веселье.
А вчера что? Две отличные команды показали превосходный матч. Все довольны, всем всё нравится, про судей особо не вспоминают, спорить особо не о чем.
Тьфу ты, скукота какая. Такой футбол нам не нужен.
«Симеоне недоволен назначением пенальти в свои ворота»
«Артета недоволен назначением пенальти в свои ворота»
«Артетета недоволен отменой пенальти на Эзе»
Да скажите вы честно - игра была равна, играли два гавна
сложно признать, что вчера атм был в целом сильнее.
Это был явный нырок.
Контакта с голеностопом Эзе не было.