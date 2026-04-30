  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета про отмену пенальти на Эзе: «Был явный контакт, это против правил. Судья не должен менять решение, если момент приходится смотреть 13 раз. Эта ошибка меняет ход противостояния»
51

Артета про отмену пенальти на Эзе: «Был явный контакт, это против правил. Судья не должен менять решение, если момент приходится смотреть 13 раз. Эта ошибка меняет ход противостояния»

Артета про отмену пенальти «Арсенала»: это ошибка, был явный контакт.

Микель Артета выразил возмущение работой судьи Данни Маккели на матчи «Атлетико» – «Арсенал» (1:1).

«Я разговаривал с парнями и пытался понять, почему отменили наш второй пенальти. Это против правил, и мне это непонятно. Я сильно расстроен.

Был явный контакт, судья принимает решение и не должен его менять, если момент приходится смотреть 13 раз.

Я не знаю [повлияли ли на судью], это ему отвечать. Это ошибочное решение, которое меняет ход противостояния», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире TNT Sports.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?45574 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoЭберечи Эзе
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
logoДавид Ганцко
logoАтлетико
logoМикель Артета
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрсенал
Данни Маккели
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Был явный контакт в шнурках. Ганцко наступил рядом с бутсой Эзе, был бы наступ или удар, пенка без вопросов, а тут - когда смотрел повтор, вообще не понял за что там пенальти
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Был явный контакт в шнурках. Ганцко наступил рядом с бутсой Эзе, был бы наступ или удар, пенка без вопросов, а тут - когда смотрел повтор, вообще не понял за что там пенальти
Есть ощущение, что если бы не было первого пенальти, то судья бы дал этот.
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Был явный контакт в шнурках. Ганцко наступил рядом с бутсой Эзе, был бы наступ или удар, пенка без вопросов, а тут - когда смотрел повтор, вообще не понял за что там пенальти
Вообще не видно, ни на одном повторе , наступил или не наступил, как будто и был наступ, как будто и рядом с ногой , если нет точного доказательства, по протоколу ВАР не имеет права менять решение арбитра, и звать его к монитору, в этом случае первое решение арбитра должно было остаться в силе
Пенальтийная доминация не прокатила
Кажется я понял, что имели ввиду вчерашние "эксперты", говоря про "настоящий футбол".

Вот именно это для них настоящий футбол - бесконечно спорить после игры о судействе или о том, кто больше отскочил. Кто-то за тех, кто-то за этих, кто-то вспоминает Барсу, Реал, и дальше, больше, ух какое веселье.

А вчера что? Две отличные команды показали превосходный матч. Все довольны, всем всё нравится, про судей особо не вспоминают, спорить особо не о чем.

Тьфу ты, скукота какая. Такой футбол нам не нужен.
Ответ Yavich
Кажется я понял, что имели ввиду вчерашние "эксперты", говоря про "настоящий футбол". Вот именно это для них настоящий футбол - бесконечно спорить после игры о судействе или о том, кто больше отскочил. Кто-то за тех, кто-то за этих, кто-то вспоминает Барсу, Реал, и дальше, больше, ух какое веселье. А вчера что? Две отличные команды показали превосходный матч. Все довольны, всем всё нравится, про судей особо не вспоминают, спорить особо не о чем. Тьфу ты, скукота какая. Такой футбол нам не нужен.
Помню в свое время были "эталонные" полуфиналы ЛЧ между Ливерпулем и Челси, которые завершились со счётом 0-0, 0-1, где всё решил гол Луиса Гарсии и там спорили пересёк мяч линию ворот или нет. Сколько лет прошло, а я до сих пор помню тот праздник футбола бгггг
Ответ Yavich
Кажется я понял, что имели ввиду вчерашние "эксперты", говоря про "настоящий футбол". Вот именно это для них настоящий футбол - бесконечно спорить после игры о судействе или о том, кто больше отскочил. Кто-то за тех, кто-то за этих, кто-то вспоминает Барсу, Реал, и дальше, больше, ух какое веселье. А вчера что? Две отличные команды показали превосходный матч. Все довольны, всем всё нравится, про судей особо не вспоминают, спорить особо не о чем. Тьфу ты, скукота какая. Такой футбол нам не нужен.
Ждал этот комментарий. Помнится на ветке первого матча Парижа с Баварией были комментарии от альтернативно одарённых, что как хорошо, что нет Реала или нет Барсы, никто не будет ныть о судействе. Что же мы видим? И в матче ПСЖ - Бавария были комментарии на счёт спорного пенальти, высказывались Компани, Та, Кимих. После матча Атлетико с Арсеналом, комментарии сплошь про сомнительную работу арбитра. Как же хорошо, что после таких зубодробительных матчей, обсуждается исключительно футбол без всего этого мерзкого нытья :D
Очень рад, что точку не поставили. Контакт формально был, но и симуляция была. Изображал наступ, которого не было. Почаще бы так не вознаграждали симулянтов
в АПЛ такое не свистят. Пересмотри свои угловые с вашими фолами при подачах.
То, что у Атлетов было 3.71 иксжи и только кривоногий Лукман вас простил - лучше про это думай, доминатор ёпт
Ответ trav
То, что у Атлетов было 3.71 иксжи и только кривоногий Лукман вас простил - лучше про это думай, доминатор ёпт
икс джи это полная ерунда
Пхазаз классика:
«Симеоне недоволен назначением пенальти в свои ворота»
«Артета недоволен назначением пенальти в свои ворота»
«Артетета недоволен отменой пенальти на Эзе»

Да скажите вы честно - игра была равна, играли два гавна
Ответ Кирилл Руни
Пхазаз классика: «Симеоне недоволен назначением пенальти в свои ворота» «Артета недоволен назначением пенальти в свои ворота» «Артетета недоволен отменой пенальти на Эзе» Да скажите вы честно - игра была равна, играли два гавна
Ну второй тайм в плане моментов повеселее конечно был. Первый тайм да, полное уг.
я скажу почему ты расстроен.
сложно признать, что вчера атм был в целом сильнее.
Явный контакт был, когда Эзе выставленной в сторону ногой ударил по Ганцко?
Это был явный нырок.
Контакта с голеностопом Эзе не было.
"Против правил" Артета, что убил футбол, Арсенал всегда был самобытной командой и никогда не играл в жвачный футбол!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Директор «Атлетико» Алемани после 1:1 с «Арсеналом»: «Нам не хватило удачи. Первый пенальти слишком легковесный – в еврокубках такие не назначают»
29 апреля, 21:56
Симеоне недоволен пенальти в ворота «Атлетико»: «Контакт был минимальным, а это полуфинал ЛЧ. В 1-м тайме игра была равной, во 2-м мы были лучше «Арсенала»
29 апреля, 21:50
Артета про 1:1 с «Атлетико»: «Чистый пенальти на Эзе, не понимаю, почему отменили. Первые два назначены по делу, хотя в АПЛ бы их не дали»
29 апреля, 21:40
Рекомендуем
Главные новости
Хау останется в «Ньюкасле» в следующем сезоне. Боссы клуба пришли к консенсусу, учитывая прошлые заслуги тренера (The Athletic)
4 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Сассуоло», «Ювентус» сыграет с «Вероной», «Интер» против «Пармы»
4 минуты назад
«Сассуоло» обыграл «Милан» – 2:0. Лорьянте забил и ассистировал Берарди, Томори удалили на 24-й
5 минут назад
«Милан» потерял шансы на скудетто после 0:2 от «Сассуоло». «Россонери» не выигрывают Серию А с 2022-го
5 минут назад
Мяч попал в руку Черникову в штрафной «Краснодара» после подачи «Акрона». Буланов не назначил пенальти, ВАР не вмешался
5 минут назадФото
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ливерпуля», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
6 минут назадLive
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». 2:0 – Кунья забил на 6-й, Шешко – на 14-й! Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Фергюсона увезли в больницу с «Олд Траффорд» до матча с «Ливерпулем». Экс-тренер «МЮ» почувствовал себя плохо, его должны отправить домой (Daily Mail)
15 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
45 минут назадLive
«Тун» впервые за свою 128-летнюю историю выиграл чемпионат Швейцарии. Клуб из города с населением 44 тысячи человек играл во 2-й лиге в прошлом сезоне
49 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Лига PARI. «Факел» сыграет с «Енисеем», «Торпедо» в гостях у «Чайки»
4 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью, «Лион» встретится с «Ренном»
5 минут назад
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
10 минут назад
Кравцов после хет-трика «Оренбургу»: «Мастерство всегда было, просто не использовал. В Петербурге «Сочи» будет биться, «Зенит» – особенная для меня команда»
29 минут назад
Слот допустил, что Исак вернется к матчу с «Челси»: «У него небольшая травма, но сегодня еще рано. «Ливерпулю» очень не повезло, но мы принимаем ситуацию»
37 минут назад
Тренер «Зенита» Оливейра заявил, что в Колпино безопаснее, чем в фавелах: «100 процентов. В фавелах может произойти все, что угодно»
37 минут назад
Осинькин о 3:1 с «Оренбургом»: «Не могу сказать, что «Сочи» играл как «Барселона», но матч неплохой в плане контроля. Мы стали не только лучше комбинировать, но и обороняться»
44 минуты назад
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов про 1:3 с «Сочи» и хет-трик Кравцова: «Один футболист похоронил нас. Надо спросить, что он делал, чем питался – тоже будем пользоваться»
сегодня, 13:57
Валерий Газзаев: «ЦСКА в плачевном состоянии: осенью Кисляком и Глебовым восхищались, а во что они превратились сейчас? Кроме чести, в Кубке терять уже нечего»
сегодня, 13:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» принимает «Майнц»
сегодня, 13:31Live
Рекомендуем