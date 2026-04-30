Артета про отмену пенальти на Эзе: «Был явный контакт, это против правил. Судья не должен менять решение, если момент приходится смотреть 13 раз. Эта ошибка меняет ход противостояния»

Артета про отмену пенальти «Арсенала»: это ошибка, был явный контакт.

Микель Артета выразил возмущение работой судьи Данни Маккели на матчи «Атлетико » – «Арсенал» (1:1).

«Я разговаривал с парнями и пытался понять, почему отменили наш второй пенальти. Это против правил, и мне это непонятно. Я сильно расстроен.

Был явный контакт, судья принимает решение и не должен его менять, если момент приходится смотреть 13 раз.

Я не знаю [повлияли ли на судью], это ему отвечать. Это ошибочное решение, которое меняет ход противостояния», – сказал главный тренер «Арсенала » в эфире TNT Sports.