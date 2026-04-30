Симеоне недоволен пенальти в ворота «Атлетико»: «Контакт был минимальным, а это полуфинал ЛЧ. В 1-м тайме игра была равной, во 2-м мы были лучше «Арсенала»
Диего Симеоне остался недоволен работой судьи Данни Маккели в 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Арсенал» (1:1).
«Для назначения пенальти это должен быть пенальти. Контакт [Ганцко с Дьокерешем] в первом тайме мне показался минимальным, а это полуфинал Лиги чемпионов.
Я не верю в везение, я верю в реализацию. В первом тайме игра была равной. Соперник лучше работал с мячом, но моментов почти не создавал.
У них очень хороший состав, выходившие на замену футболисты были лучше тех, кто играл со старта. Несмотря на это, во втором тайме мы были лучше. Интенсивность их игры снизилась, а мы стали действовать более организованно. Мы лучше защищались и создали моменты для Гризманна и Лукмана», – сказал главный тренер «Атлетико».
У «Арсенала» и «Атлетико» голы только с пенальти. Кто удивлен?
Реально смешно ,когда доводят до абсолюта какую-то идею, хотя во время обсуждений 100500 раз было сказано, что "УЧИТЫВАЕТСЯ ВСЯ СОВОКУПНОСТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ", а не просто один какой-то фактор. Мяч скользнул по торсу, после чего был буквально в нуль остановлен РУКОЙ.
Как ЭТО может не быть пенкой?
Севилье помогли, но походу даже с этой помощью вылетят друзья (
п.с. Открыть профиль: болеет - Барселона:))