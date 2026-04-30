Симеоне недоволен пенальти в ворота «Атлетико»: «Контакт был минимальным, а это полуфинал ЛЧ. В 1-м тайме игра была равной, во 2-м мы были лучше «Арсенала»

Диего Симеоне: «Атлетико» играл лучше «Арсенала».

Диего Симеоне остался недоволен работой судьи Данни Маккели в 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Арсенал» (1:1).

«Для назначения пенальти это должен быть пенальти. Контакт [Ганцко с Дьокерешем] в первом тайме мне показался минимальным, а это полуфинал Лиги чемпионов.

Я не верю в везение, я верю в реализацию. В первом тайме игра была равной. Соперник лучше работал с мячом, но моментов почти не создавал.

У них очень хороший состав, выходившие на замену футболисты были лучше тех, кто играл со старта. Несмотря на это, во втором тайме мы были лучше. Интенсивность их игры снизилась, а мы стали действовать более организованно. Мы лучше защищались и создали моменты для Гризманна и Лукмана», – сказал главный тренер «Атлетико ».

У «Арсенала» и «Атлетико» голы только с пенальти. Кто удивлен?