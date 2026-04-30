  Симеоне недоволен пенальти в ворота «Атлетико»: «Контакт был минимальным, а это полуфинал ЛЧ. В 1-м тайме игра была равной, во 2-м мы были лучше «Арсенала»
Симеоне недоволен пенальти в ворота «Атлетико»: «Контакт был минимальным, а это полуфинал ЛЧ. В 1-м тайме игра была равной, во 2-м мы были лучше «Арсенала»

Диего Симеоне: «Атлетико» играл лучше «Арсенала».

Диего Симеоне остался недоволен работой судьи Данни Маккели в 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Арсенал» (1:1).

«Для назначения пенальти это должен быть пенальти. Контакт [Ганцко с Дьокерешем] в первом тайме мне показался минимальным, а это полуфинал Лиги чемпионов.

Я не верю в везение, я верю в реализацию. В первом тайме игра была равной. Соперник лучше работал с мячом, но моментов почти не создавал.

У них очень хороший состав, выходившие на замену футболисты были лучше тех, кто играл со старта. Несмотря на это, во втором тайме мы были лучше. Интенсивность их игры снизилась, а мы стали действовать более организованно. Мы лучше защищались и создали моменты для Гризманна и Лукмана», – сказал главный тренер «Атлетико».

Не повезло с судьей нынче Симеоне, вот в матчах с Барсой Ковач и Тюрпен были классными арбитрами и судили абсолютно по правилам - молодцы:))
Да-да, тоже ждал его послематчевый комментарий и не прогадал. Когда судьи тебе не помогают, Симеоныч, как и все начинает ныть.
А где нытье?) он вроде не рассказывает, что пенки перевернули игру и говорит про игру команды в основном.
Упасть от касания в ответке с Барселоной это вполне по духу игры, а навалится всем телом на Дьокереша это что-то другое?
Коке и без касаний падал))
Ваш пеналь был более сомнительный, Диего
Ну да, волейбол же в штрафной для защитников легализован:))

Реально смешно ,когда доводят до абсолюта какую-то идею, хотя во время обсуждений 100500 раз было сказано, что "УЧИТЫВАЕТСЯ ВСЯ СОВОКУПНОСТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ", а не просто один какой-то фактор. Мяч скользнул по торсу, после чего был буквально в нуль остановлен РУКОЙ.
Как ЭТО может не быть пенкой?
Эдегор рукой мяч у ливерпульца забирал и это не пенальти был, конечно они расстроены теперь, думали им теперь всегда можно будет
Это в 1/4 пенали не давали,а в 1/2 оказывается за толчок в спину дают!
Вот теперь и весь футбол, кто кому больше пенальти даст и кто больше выпросит.
Комментарий скрыт
вчера люди играли в футбол, бежали забивать голы, так повылазило чертей - сказали что это дворовой футбол, позорище без обороны, другим не хватило "нерва" и "драмы", Потому что люди играли, а не симулировали не выпрашивали желтые и красные, и пауз, и даже фолов было довольно мало
Надеюсь, что Симеоне не окончательно лишился рассудка и в Валенсию за дав дня до игры в ЛЧ поедет дубль !
Тем более братьям нашим меньшим из Валенсии надо помочь с очками, а то всякие Эльче и Алавесы распоясались
Севилье помогли, но походу даже с этой помощью вылетят друзья (
Да будет так )
Давно бы пора начать ставить пенальти только в очевидных ситуациях. Все пенальти что вчера, что сегодня смотрятся как-то нелепо. Лукман тоже мог падать, когда у него был опасный момент на 74 минуте, но решил продолжить и пробить по воротам
Остановка мяча рукой - ну это железный пеналь, але. В ворота атлетико я бы сказал, что первый сомнительный, но по совокупности ок - в один момент судья пожестил, потом простил.
Левый пеналь на мой взгляд дали котлетико(отскок от газона в руку), а в первом тайме пенальти 100%, конечно.
Рука отставлена от тела и останавливает полет мяча, это 100% пенка же.
Я не против, но к ней какие-то вопросы могут возникнуть, с этим же пенальти никаких вопросов.
А пенкой в ворота соперника доволен?
Отвратительная мерзкая команда без всякой игры, которая в каждом розыгрыше лч какими то правдами и неправдами пытается докарабкаться до каких н стадий плей-офф
Судя по комменту, очередной прокаталонский плак-плак.

п.с. Открыть профиль: болеет - Барселона:))
ООО пут... ния проснулась, да вы же и так уже 10 лет вылетаете от всех подряд,
Дьокереш после 1:1 с «Атлетико»: «Не знаю, почему отменили пенальти на Эзе, но я не видел ни один из них. Дома с нашими фанатами все будет иначе»
29 апреля, 21:46
Артета про 1:1 с «Атлетико»: «Чистый пенальти на Эзе, не понимаю, почему отменили. Первые два назначены по делу, хотя в АПЛ бы их не дали»
29 апреля, 21:40
Коке про 1:1 с «Арсеналом»: «Помимо сомнительного пенальти, они не причинили нам особого вреда. «Атлетико» может пройти дальше, играя на том же уровне»
29 апреля, 21:35
