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Обамеянг в «Челси», а Захарян – нет? «Ливерпуль» арендует Артура, «Сити» взял Аканджи. Онлайн, который вы ждали

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Следим за сделками последнего дня.

Сегодня топ-лиги закрывают трансферное окно. В этот день традиционно происходит что-то неожиданное – клубы не могут без нашего любимого сумасшествия.  

Главные интриги

• Пьер-Эмерик Обамеянг готов вернуться в Лондон – и воссоединиться с Томасом Тухелем в «Челси»

• У Арсена Захаряна дорога к мечте сложнее – мешают сложности с оплатой трансфера. Но мы последим 

• Серджиньо Деста ждут в «Милане» – рисуется аренда

• «Ливерпулю» не помешает еще один полузащитник – здесь у Клоппа проблемы. Кажется, это будет Артур из «Юве»

Когда все закончится?

• Англия – 2 сентября, 01:00 (мск)

• Франция, Испания – 00:00 

• Германия – 20:00

• Италия – 18:00

• Россия – 8 сентября

Онлайн (обновляется автоматически) 

 

«Арсенал» готовит предложение по Дугласу Луису из «Астон Виллы»

Бразилец открыт к переходу, а вот «Астон Вилла» намерена отбиваться от любых претендентов. Луис как раз вчера забил «Арсеналу» – прямым ударом с углового. А после матча тренер «Виллы» Стивен Джеррард подтвердил, что полузащитник может уйти.

Это трансферное окно даже на самом финише продолжает испытывать болельщиков «Аякса». Журналист De Telegraaf Майк Вервей сообщил, что опорный полузащитник Эдсон Альварес не явился на тренировку – так он подталкивает руководство к трансферу в «Челси». Лондонцы предлагают за мексиканца 50 млн.

Еще один переход в Ла Лигу – Ориоль Ромеу из «Саутгемптона» в «Жирону». Крепкий опорник был основным в «Сотоне» с 2015-го, но теперь меняет обстановку. Контракт с испанским клубом на 3 года.

Заменой Ромеу в «Саутгемптоне» видят Эйнсли Мэйтленд-Найлза, не играющего в «Арсенале».

«Севилья» арендовала у «Ниццы» Дольберга

Один из героев Евро-2020 в составе Дании проведет ближайший сезон в Ла Лиге. Есть опция выкупа – по данным Marca, это обойдется около 20 млн евро.

Агрегатор новостей о французском футболе Get French Football News пишет, что защитник «Марселя» Дуе Чалета-Цар вылетел в Лондон – в хорвате заинтересованы несколько клубов АПЛ.

Брэйтуэйта ждут в «Эспаньоле»

Снова Фабрицио Романо: Мартин Брэйтуэйт, который сегодня оформит расторжение контракта с «Барсой», проходит медосмотр в «Эспаньоле». Когда не хочется никуда переезжать (что можно понять).

По информации корреспондента Daily Mail Доминика Кинга, «Ливерпуль» включился по Артуру после вечерней травмы Хендерсона в матче с «Ньюкаслом». Артур готов сыграть уже в следующем туре – если потребуется.

Обамеянг предельно близок к «Челси»

«Челси» и «Барселона» на финальных стадиях переговоров. Условия такие: Обамеянг в одну сторону, Маркос Алонсо + 6,5 млн фунтов – в другую.

Аканджи – игрок «Сити»!

Уже официально. Пятый летний новичок чемпионов Англии – после вратаря Штефана Ортеги, левого защитника Серхио Гомеса, Кэлвина Филлипса и Эрлинга Холанда (Хулиана Альвареса подписали зимой).

Аканджи подписал 5-летний контракт и взял 25-й номер.

Потенциальную аренду Артура в «Ливерпуль» подтверждает Давид Орнштейн, инсайдер The Athletic. Бразилец направляется на медосмотр. Полузащита, очевидно, беспокоит Клоппа – там просто очень мало выбора. Тиаго, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Куртис Джонс травмированы. Вчера к ним, по всей видимости, присоединился и Джордан Хендерсон.

«МЮ» тем временем подтвердил переход Антони

Контракт – до 2027-го (с опцией продления на год). Сумму трансфера «Юнайтед» не указывает, но мы-то знаем, что речь о примерно 100 млн евро.

Артур из «Ювентуса» ... в «Ливерпуль»?

Хедлайнер трансферного окна Фабрицио Романо пишет о переговорах между клубами. Его коллега Джанлука Ди Марцио – об аренде.

Похоже, «Ливерпуль» решительно настроен прикрыть дыру в центре поля. Но все равно неожиданно!

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