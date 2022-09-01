Обамеянг в «Челси», а Захарян – нет? «Ливерпуль» арендует Артура, «Сити» взял Аканджи. Онлайн, который вы ждали

Следим за сделками последнего дня.
Сегодня топ-лиги закрывают трансферное окно. В этот день традиционно происходит что-то неожиданное – клубы не могут без нашего любимого сумасшествия.
Главные интриги
• Пьер-Эмерик Обамеянг готов вернуться в Лондон – и воссоединиться с Томасом Тухелем в «Челси»
• У Арсена Захаряна дорога к мечте сложнее – мешают сложности с оплатой трансфера. Но мы последим
• Серджиньо Деста ждут в «Милане» – рисуется аренда
• «Ливерпулю» не помешает еще один полузащитник – здесь у Клоппа проблемы. Кажется, это будет Артур из «Юве»
Когда все закончится?
• Англия – 2 сентября, 01:00 (мск)
• Франция, Испания – 00:00
• Германия – 20:00
• Италия – 18:00
• Россия – 8 сентября
Комментарии