Обамеянг в «Челси», а Захарян – нет? «Ливерпуль» арендует Артура, «Сити» взял Аканджи. Онлайн, который вы ждали

Следим за сделками последнего дня.

Сегодня топ-лиги закрывают трансферное окно. В этот день традиционно происходит что-то неожиданное – клубы не могут без нашего любимого сумасшествия.

Главные интриги

• Пьер-Эмерик Обамеянг готов вернуться в Лондон – и воссоединиться с Томасом Тухелем в «Челси»

• У Арсена Захаряна дорога к мечте сложнее – мешают сложности с оплатой трансфера. Но мы последим

• Серджиньо Деста ждут в «Милане» – рисуется аренда

• «Ливерпулю» не помешает еще один полузащитник – здесь у Клоппа проблемы. Кажется, это будет Артур из «Юве»

Когда все закончится?

• Англия – 2 сентября, 01:00 (мск)

• Франция, Испания – 00:00

• Германия – 20:00

• Италия – 18:00

• Россия – 8 сентября

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