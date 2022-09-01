Захарян пока точно не переходит в «Челси». «Динамо» подтвердило

Трансфер полузащитника Арсена Захаряна в «Челси» не состоится в летнее трансферное окно – есть официальное подтверждение от «Динамо». Ситуация, когда клуб публично заявляет, что был готов продать игрока, но не смог, уникальна.

Собрали главное о сделке, которая пока не состоится.

Почему все сорвалось?

Многочисленные источники, приближенные к «Динамо», почти сразу обозначили, что есть трудности с переводом денег из Англии в Россию. Об этом теперь рассказал и клуб.

«25 августа в ФК «Динамо» поступило предложение от английского футбольного клуба «Челси» по поводу перехода полузащитника Арсена Захаряна. Интерес одного из сильнейших клубов мира к воспитаннику нашей клубной академии является высокой оценкой качества подготовки молодых футболистов «Динамо» и игрового прогресса Арсена.

На протяжении нескольких дней между «Динамо» и «Челси» шли предметные переговоры, в которых наш клуб занимал конструктивную позицию. Однако по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным . Тем не менее наш клуб остается открытым для предложений, которые устроят «Динамо» и футболиста.

На данный момент сторонами принято решение, что Арсен продолжит выступать за «Динамо», – говорится в сообщении клуба.

А вот цитата от Рафаэлы Пименты, главы агентства Мино Райолы, которая выступала в переговорах со стороны Захаряна: «На сегодняшний день закрыть трансфер Захаряна в летнее трансферное окно невозможно. Этот трансфер не заморожен до зимы, но возможен.

Сейчас мы все равно работаем над тем, чтобы «Динамо» смогло получить деньги от «Челси».

Неужели нет способов перевести деньги?

Простых точно нет, сложные варианты мы разбирали в этом тексте. Вот они.

• Разрыв контракта и трансфер свободным агентом с обязательством Захаряна выплатить «Динамо» 15 млн евро отступных со своих подъемных: «Встает вопрос безопасности, – рассуждает спортивный юрист Михаил Прокопец. – Если Захарян расторгнет контракт, «Динамо» должно доверить ему 15 миллионов евро. Я ничего не говорю про Арсена, но что делать, если завтра игрок сойдет с ума и не перечислит деньги? Какой есть механизм защиты?»

• Открытие эскроу-счета в Европе. В этом случае продавец («Динамо») ищет надежного юриста-посредника, которому покупатель («Челси») переводит деньги за игрока. Дальше посредник открывает эскроу-счет в пользу продавца из России. «Так можно работать, если люди говорят, что не хотят платить напрямую в Россию. Ты им говоришь: «Хорошо, перечислите тогда в Швейцарию», – объясняет Прокопец.

Почему «Динамо» не отпустило игрока под гарантию получения денег?

Это было бы очень рискованно в нынешних реалиях. Российский клуб не поверил англичанам на слово, и у него были на то основания.

По информации Сергея Егорова, из-за отказа английских клубов работать с Россией ЦСКА до сих пор не получил очередной транш от «Вест Хэма» за переход Николы Влашича (22,5 миллиона евро), а «Ростов» – деньги за аренду Матиаса Норманна в «Норвич» (2 миллиона евро). По информации Sports.ru, сложности есть и у «Спартака»: «Вест Хэм» не расплатился за аренду Алекса Крала (5,2 миллиона евро), хотя он уже вернулся из нее и перешел в в «Шальке», приостановив контракт.

Что дальше?

Права на игрока остаются у «Динамо», ни о какой аренде на полгода речи нет, ведь клуб открыто говорит, что ждет предложений. Примечательно, что у сторон, кажется, нет финансовых разногласий – «Челси» готов заплатить зафиксированные в контракте отступные для европейских клубов (15 млн евро). Это оставляет шансы на сделку в январе.

Контракт Захаряна истекает 30 июня 2024-го, поэтому время пока не давит на клуб – есть возможность продать игрока или зимой, или летом.

Будет ли в январе проще получить деньги из Великобритании, чем сейчас – большой вопрос.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов