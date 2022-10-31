Джокович – такой добряк! Бегал по парку, увидел женщину с тяжелым чемоданом и помог его отнести

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Когда в 2021-м Новак Джокович отсидел двухнедельный карантин перед Australian Open, он первым делом отправился в ближайший парк, чтобы погулять по траве босиком.

Серб рассказывал: «Просто хотел постоять босыми ногами на земле. Сделать то, для чего раньше не было возможности. Просто насладиться пространством – по которому мы все скучали».

На последних турнирах Джоковича тоже тянет в парки – правда, не восстанавливать единство с природой, а разминаться. В Астане он отправлялся на пробежку в сопровождении толпы охранников.

После выступления в Казахстане серб взял небольшой перерыв и вернется в тур на «Мастерсе» в Париже, где ему предстоит защищать титул. Там он тоже бегал по осеннему парку – уже без охраны.

Во время этой пробежки Новак увидел женщину с тяжелым чемоданом, у которой возникли какие-то проблемы с его транспортировкой. Серб сразу пришел на помощь и оттащил его то ли в более удобное место, то ли просто куда-то, где женщину должен был кто-то встретить.

Для Джоковича такие спонтанные проявления доброты вообще обычное дело – особенно в родном Белграде. Например, в феврале-2020 он был дома после победы на Australian Open, во время прогулки с собакой увидел, как дети играют во дворе – и с радостью вписался.

«Это получилось спонтанно. Я впервые увидел, как кто-то играет в теннис во дворе. Видел, что кто-то нас снимает, но не знал, что это выложили. Мы разметили линии, и я пообещал им сетку. Такие моменты запоминаются на всю жизнь, у меня душа пела. Было здорово», – рассказывал потом Джокович.

В целом про отзывчивость Джоковича в Белграде ходят разные истории – например, что он может час проговорить со случайным человеком на улице, если чувствует, что тому требуется поддержка.

Неудивительно, что когда серб приезжает домой, его всегда встречают тысячи.

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