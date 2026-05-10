  • Рим (WTA). Плишкова играет с Зигемунд, Андреева, Калинская, Рыбакина, Швентек, Пегула вышли в 4-й круг, Самсонова, Шнайдер, Соболенко выбыли
В Риме проходят матчи третьего круга турнира WTA 1000.

Диана Шнайдер проиграла Наоми Осаке в третьем круге в Риме. 

Людмила Самсонова уступила Анастасии Потаповой.

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

5 – 17 мая 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 7 228 080 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Щас увидела, что у Олейниковой аккаунт в инсте называется « дроны для украины», афигеть) а на наших все время стучит, что они где-то там что-то лайкнули
Комментарий скрыт
Ответ Stas Salesov
Комментарий скрыт
Не удивлюсь, если он азовец идейный) судя по ее виду, она сама такая же)
Арина бы ее снесла и не заметила) ты видел, как она играет?)) как Мирра в 15 лет) полусвечки одни)
Анюта удивила конечно. В кои то веки бегала к сетке и попадала под дальнюю. Там Белинда аж тряслась от злости. ну пиканула в День Победы, так сказать. Ну когда молодец, тогда молодец. Может и дальше попрет?
Комментарий удален модератором
Ответ Сагындык Атанбаев
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Калинская бегает, шок!))
калинская меня шок ирует в приятном смысле. ведь правильно сказала получается во вью чакветадзе что карьера для нее первостепенна. и доказывает это
Интересно, а почему весь этот отряд ПТУ-шников (и по развитию, и по пониманию тенниса, да и по возрасту, судя по всему), который загаживает ветку, вдруг, после побед российских теннисисток резко пропадает… Так странно)))
Им требуется помощь профильного специалиста и экстренное охлаждение
Аналогичный вопрос к тем кто резко пропадает после поражений российских теннисисток
Слушай ты, эталон красоты и эстетики, ты был в белорусской деревне? Ты не о стиле рассуждай, а уважаю страну, которую прелставляет Арина. Спортсмен не должен всем нравится, а вот результаты Арины не могут не врсхищать
Про беларускую дзярэўню кинулся рассуждать Ланка.мэйл.ру
Так понимаю Соболенко начала байкот уже сегодня
Сорана умничка. Как Арина ей не пыталась сломать ритм, ничего не получилось. 👏👏👏
Ну и пусть отдохнёт побольше перед РГ. Сил не хватит всё и вся выигрывать.
Крыстя молодец, конечно. Уже в ветеранском возрасте находит мотивацию и, похоже, идет на свой лучший сезон. Обыграть Соболенку - это круто.
Аня порадовала игрой и результатом. С победой и выходом в следующий круг. Молодчина !
Сабаленку обыграла тетка, которая старше на 8 лет. Сабаленке надо поменьше рилсов записывать и более серьезно относиться к соперницам. А то по корту ходит и глаза закатывает, как будто все ей должны.
Синнер на АО проиграл мужику, который старше на 14 лет, и че?
Синнер Мадрид взял и Рим возьмёт, соболь сливает два подряд Мастерса. И чё говорит этот уникум.
